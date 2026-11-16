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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, F.Bahçe hangi gün oynuyor?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki sıradaki rakibi Shakhtar Donetsk olacak. Sarı-lacivertliler, 25 Kasım'da Londra'da deplasmana çıkacak. Peki, Fenerbahçe'nin Avrupa maçı hangi gün, saat kaçta, hangi statta? İşte kalan maçların tarihleri ve ev sahibi bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 18:50
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, F.Bahçe hangi gün oynuyor?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki karşılaşmasının tarihi ve rakibi belli oldu. Liverpool'u 3-2 mağlup ederek lig aşamasındaki ilk galibiyetini alan sarı-lacivertliler, milli aranın ardından Avrupa sahnesine dönecek. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi tarihte ve saat kaçta? Sarı-lacivertliler evinde mi, deplasmanda mı oynayacak? İşte Fenerbahçe'nin kalan maçları ve fikstürü...

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Mücadele, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

Sarı-lacivertliler, Liverpool galibiyetinin ardından Avrupa'daki ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINI İÇERDE Mİ, DIŞARDA MI OYNAYACAK?

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşılaşmasına deplasman takımı olarak çıkacak.

Ancak mücadele Ukrayna'da oynanmayacak. Shakhtar Donetsk'in ev sahipliği yapacağı karşılaşma, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda düzenlenecek. Böylece sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin stadında mücadele edecek.

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA?

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçına Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Ukrayna temsilcisi, 2026-2027 sezonundaki Şampiyonlar Ligi iç saha karşılaşmalarını İngiltere'de oynuyor.

Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe maçının biletlerini 4 Kasım'da satışa çıkardı. Karşılaşma İngiltere saatiyle 20.00'de, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanması bekleniyor.

25 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak mücadelenin kesin yayın kanalı, maç haftasındaki güncel yayın akışıyla netleşecek.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk dört karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Sarı-lacivertli takımın ilk dört maçtaki sonuçları şöyle:

  • Fenerbahçe 1-1 Roma
  • Aston Villa 6-0 Fenerbahçe
  • Fenerbahçe 2-2 Slavia Prag
  • Fenerbahçe 3-2 Liverpool

Bu sonuçlarla 5 puan toplayan Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk deplasmanına galibiyet hedefiyle çıkacak.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe'nin 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında dört karşılaşması kaldı.

5. HAFTA

25 Kasım 2026 Çarşamba – 23.00

Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe (Deplasman)

6. HAFTA

9 Aralık 2026 Çarşamba – 23.00

LASK - Fenerbahçe (Deplasman)

7. HAFTA

20 Ocak 2027 Çarşamba – 20.45

Fenerbahçe - Villarreal (İç saha)

8. HAFTA

27 Ocak 2027 Çarşamba – 23.00

Atletico Madrid - Fenerbahçe (Deplasman)

FENERBAHÇE'NİN BİR SONRAKİ İÇ SAHA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki iç saha karşılaşması 20 Ocak 2027 Çarşamba günü Villarreal'e karşı oynanacak.

Saat 20.45'te başlayacak mücadeleye İstanbul'daki Chobani Stadyumu ev sahipliği yapacak. Sarı-lacivertliler, Shakhtar Donetsk ve LASK deplasmanlarının ardından Avrupa kupalarında yeniden taraftarı önüne çıkacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK 24'Ü HEDEFLİYOR!

Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımlı lig aşamasında ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynuyor.

Fenerbahçe, kalan dört karşılaşmada toplayacağı puanlarla ilk 24 içerisinde yer almayı ve Avrupa'daki yolculuğunu sürdürmeyi hedefliyor.

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