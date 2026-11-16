Erzurum'da deprem mi oldu? 16 Kasım 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntı sonrası vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini araştırmaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 06.01'de 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının ardından depremin merkez üssü ve büyüklüğü merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi de aynı bölgede 3,7 büyüklüğünde deprem kaydetti. Peki, Erzurum'da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 16 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU? 16 KASIM SON DAKİKA

Erzurum'da 16 Kasım Pazartesi sabahı deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yayımlanan son deprem verilerine göre merkez üssü Pasinler ilçesi olan sarsıntı saat 06.01.49'da kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3,6 (ML), derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı sonrası Erzurum ve çevresindeki vatandaşlar son depremler listesini kontrol etmeye başladı.

ERZURUM DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE, NEREDE OLDU?

AFAD verilerine göre Erzurum depreminin merkez üssü Pasinler ilçesi olarak açıklandı. 16 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 06.01'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depreme ilişkin AFAD kayıtlarında yer alan bilgiler şöyle:

İl: Erzurum

Erzurum İlçe: Pasinler

Pasinler Tarih: 16 Kasım 2026

16 Kasım 2026 Saat: 06.01.49

06.01.49 Büyüklük: 3,6 ML

3,6 ML Derinlik: 7 kilometre

#DEPREM Büyüklük:3.6 (Ml) Yer:Pasinler (Erzurum) Tarih:2026-11-16 Saat:06:01:49 TSİ Enlem:40.03917 N Boylam:41.49983 E Derinlik:7 km Detay:https://t.co/NuAn8UUot3 @afadbaskanlik — AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 16, 2026

KANDİLLİ SON DEPREMLER: ERZURUM DEPREMİNİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE AÇIKLADI?

Erzurum'daki sarsıntıya ilişkin Kandilli Rasathanesi de veri yayımladı. Kandilli'nin ilk değerlendirmesinde Pasinler ilçesi Küçüktüy çevresindeki depremin büyüklüğü 3,7 (Mw), derinliği ise 2,9 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD ve Kandilli verileri arasında büyüklük ve derinlik bakımından küçük farklılıklar bulunuyor. Bu farklılıklar kurumların kullandığı ölçüm ve değerlendirme yöntemlerinden kaynaklanabiliyor.

ERZURUM'DA DEPREM SONRASI OLUMSUZLUK VAR MI?

Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen depremin ardından ilk haberlerde can kaybı, yaralanma veya hasara ilişkin bir ihbar aktarılmadı. Ancak deprem sonrasındaki durumla ilgili resmî kurumların açıklamaları takip ediliyor. Yeni bir açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 16 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye genelinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan listeler üzerinden takip ediliyor. 16 Kasım 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinde kaydedilen bazı depremler şöyle:

06.01 – Pasinler, Erzurum – 3,6

05.55 – Sındırgı, Balıkesir – 1,0

05.33 – Menteşe, Muğla – 1,5

05.33 – Kozan, Adana – 1,1

04.50 – Germencik, Aydın – 1,9

04.23 – Kovancılar, Elazığ – 1,0

04.21 – Çeşme, İzmir – 1,6

01.57 – Ovacık, Tunceli – 2,1

Bu liste sabah saatlerinde yayımlanan kayıtlardan derlenmiştir. Yeni depremler meydana geldikçe AFAD ve Kandilli listeleri güncellenmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Türkiye'de meydana gelen son depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği AFAD'ın resmî internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. AFAD son depremler sayfasında tarih, saat, enlem, boylam, derinlik ve büyüklük bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER: https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html