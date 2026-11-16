Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonunun 21. yarışı Las Vegas Grand Prix'si için geri sayım başladı. ABD'nin Nevada eyaletindeki sokak pistinde düzenlenecek organizasyon, Türkiye'deki motor sporları tutkunları tarafından sabah saatlerinde takip edilecek. Şampiyonlukların kesinleşmesinin ardından gözler ikincilik mücadelesine çevrildi. Peki, Formula 1 Las Vegas GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sıralama turları hangi gün yapılacak? İşte ayrıntılar...

FORMULA 1 LAS VEGAS GP 2026 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Formula 1 Las Vegas Grand Prix'si, 22 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 07.00'de başlayacak.

Sezonun 21. yarışı olan organizasyon, Las Vegas Strip Circuit'te gerçekleştirilecek. Pilotlar, 50 tur üzerinden mücadele edecek. Yarış Las Vegas'ta 21 Kasım Cumartesi günü yerel saatle 20.00'de başlayacak.

FORMULA 1 LAS VEGAS GP HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

2026 Formula 1 Las Vegas Grand Prix'si, Türkiye'de beIN SPORTS 4 ve F1 TV üzerinden canlı yayınlanacak.

22 Kasım Pazar günü saat 07.00'de başlayacak yarış, yayın platformlarının ilgili abonelik koşulları kapsamında takip edilebilecek. Antrenman seansları ve sıralama turları da beIN SPORTS 4 ile F1 TV ekranlarında yer alacak.

LAS VEGAS GP 2026 ANTRENMAN VE SIRALAMA TURLARI NE ZAMAN?

Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sinde üç antrenman ve bir sıralama seansı düzenlenecek.

20 KASIM CUMA

1. Antrenman: 03.30

2. Antrenman: 07.00

21 KASIM CUMARTESİ

3. Antrenman: 03.30

Sıralama turları: 07.00

22 KASIM PAZAR

Las Vegas Grand Prix yarışı: 07.00

Belirtilen saatlerin tamamı Türkiye saatine (TSİ) göredir. Hafta sonunda sprint yarışı yapılmayacak.

LAS VEGAS GP NEDEN TÜRKİYE'DE PAZAR SABAHI OYNANIYOR?

Las Vegas ile Türkiye arasında kasım ayında 11 saatlik zaman farkı bulunuyor.

ABD'de cumartesi gecesi saat 20.00'de başlayacak yarış, Türkiye'de pazar sabahı 07.00'ye denk geliyor.

Las Vegas Grand Prix'si, 2023 yılında Formula 1 takvimine dönüşünden bu yana cumartesi gecesi düzenleniyor. Bu program, yarışın Avrupa'da pazar sabahı izlenmesini de sağlıyor.

LAS VEGAS GP PİSTİ KAÇ KİLOMETRE, KAÇ TUR?

Las Vegas Grand Prix'sine, kentin ünlü caddeleri üzerinde oluşturulan Las Vegas Strip Circuit ev sahipliği yapıyor.

Pistin temel özellikleri şöyle:

Pist uzunluğu: 6,201 kilometre

Viraj sayısı: 17

Yarış turu: 50

Toplam yarış mesafesi: 309,958 kilometre

İlk yarış: 2023

Las Vegas'ın ünlü Strip bölgesinden geçen pistte uzun düzlükler ve sert frenleme noktaları bulunuyor. Organizasyon, yapay aydınlatma altında gerçekleştiriliyor.

FORMULA 1 2026 DÜNYA ŞAMPİYONU KİM OLDU?

2026 Formula 1 Dünya Pilotlar Şampiyonası'nı Mercedes pilotu Kimi Antonelli kazandı.

İtalyan pilot, Brezilya Grand Prix'sinin ardından 390 puana ulaşarak sezonun tamamlanmasına üç yarış kala şampiyonluğunu garantiledi.

Mercedes ise takımlar klasmanında şampiyonluğu elde etti. Böylece Alman ekip, 2021'den sonra yeniden zirveye çıktı.

FORMULA 1 2026 PİLOTLAR PUAN DURUMU

Las Vegas Grand Prix'si öncesinde pilotlar klasmanında ilk altı sıra şöyle:

Kimi Antonelli (Mercedes): 390 puan Max Verstappen (Red Bull): 279 puan George Russell (Mercedes): 262 puan Lewis Hamilton (Ferrari): 261 puan Charles Leclerc (Ferrari): 249 puan Lando Norris (McLaren): 246 puan

Antonelli'nin şampiyonluğu garantilemesinin ardından ikincilik yarışı devam ediyor.

Max Verstappen, 279 puanla ikinci sırada bulunurken George Russell 262, Lewis Hamilton ise 261 puanla Hollandalı pilotu takip ediyor.

FORMULA 1 TAKIMLAR PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Mercedes, 652 puanla 2026 sezonunun takımlar şampiyonluğunu garantiledi.

Takımlar klasmanındaki ilk dört sıra şu şekilde:

Mercedes: 652 puan Ferrari: 510 puan Red Bull: 415 puan McLaren: 398 puan

Ferrari, ikinci sıradaki yerini korumak için mücadele ediyor. İtalyan ekibiyle üçüncü sıradaki Red Bull arasında 95 puan fark bulunuyor.

FORMULA 1 2026 SEZONUNDA KAÇ YARIŞ KALDI?

Formula 1'de sezonun tamamlanmasına üç yarış kaldı. Las Vegas Grand Prix'sinin ardından takvim Katar ve Abu Dabi ile devam edecek.

Kalan yarış programı:

22 Kasım 2026: Las Vegas GP

29 Kasım 2026: Katar GP

6 Aralık 2026: Abu Dabi GP

2026 sezonu, 6 Aralık Pazar günü Yas Marina Pisti'nde düzenlenecek Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erecek.

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