Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı Süper Lig karşılaşmasının Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınmasıyla birlikte stadın kapasitesi ve ulaşım bilgileri merak edilmeye başlandı. 21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak mücadele öncesinde taraftarlar yeni stadın konumunu araştırıyor. Peki, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu kaç kişilik, nerede ve nasıl gidilir? Hangi metro ve otobüs hatları kullanılıyor? İşte ayrıntılar...

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU KAÇ KİŞİLİK?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun seyirci kapasitesi konusunda iki farklı resmi rakam bulunuyor. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün tesis bilgilerinde kapasite 17 bin 319 kişi olarak açıklanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun stadyum kayıtlarında ise seyirci kapasitesi 17 bin 67 kişi olarak yer alıyor.

Tamamı koltuklu tribünlerden oluşan stadyumda engelli seyirciler için özel alanlar da bulunuyor. Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasında satışa sunulacak bilet sayısı ise ayrıca netleşecek.

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU NEREDE?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, 4. Etap bölgesinde bulunuyor. İstanbul Başakşehir FK'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stat, modern bir spor kompleksi içerisinde yer alıyor.

Stadyumun açık adresi: İbni Sina Caddesi No:5A, Başakşehir 4. Etap, Başakşehir/İstanbul.

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU'NA METROYLA NASIL GİDİLİR?

Stadyuma ulaşmak isteyen taraftarlar, M3 Bakırköy Sahil-Kayaşehir Merkez metro hattını kullanabiliyor.

M3 hattındaki Siteler ve Metrokent istasyonları, stadyuma ulaşım için tercih edilebilecek duraklar arasında bulunuyor.

Bu istasyonlardan stadyuma yürüyerek veya uygun otobüs bağlantılarıyla ulaşım sağlanabiliyor. Yürüyüş mesafesi seçilen istasyona ve güzergâha göre değişiyor.

BAŞAKŞEHİR STADYUMU'NA HANGİ OTOBÜSLER GİDİYOR?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu çevresine farklı noktalardan otobüs seferleri düzenleniyor.

Stadyumun yakınındaki duraklara ulaşım sağlayan hatlar arasında 78, 78B, 78C, 78E, 78F, 78G ve 98H bulunuyor.

A46 ve A47 güzergâhları da Başakşehir bölgesine ulaşım seçenekleri arasında yer alıyor.

Taraftarların maç günü güncel hat ve durak bilgilerini kontrol etmesi öneriliyor.

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU'NDA OTOPARK VAR MI?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda hem açık hem de kapalı otopark bulunuyor.

Tesis bilgilerinde 350 araçlık kapalı otopark ve 1.300 araçlık açık otopark yer alıyor. Böylece kompleksin toplam otopark kapasitesi 1.650 araca ulaşıyor.

Ancak maç günü tüm otopark alanlarının taraftarlara açılıp açılmayacağı, organizasyon ve güvenlik düzenlemelerine bağlı olacak.

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU'NUN ÖZELLİKLERİ NELER?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, doğal çim zemine ve 68x105 metre ölçülerinde oyun alanına sahip.

Tesiste engelli tribünü, kapalı devre kamera sistemi, basın alanları, soyunma odaları ve antrenman sahaları bulunuyor.

Stadyum, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün karşılaşmalarının yanı sıra kulübün antrenman ve kamp faaliyetleri için de kullanılıyor.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NEDEN BAŞAKŞEHİR STADYUMU'NDA OYNANACAK?

Galatasaray, RAMS Park'ta devam eden çim zemin bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanımak amacıyla Samsunspor karşılaşmasını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçın adresinin değiştiğini 16 Kasım'da duyurdu.

Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmanın tarih ve başlama saatinde değişiklik yapılmadı.

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