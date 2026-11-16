Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in maaşı ve serveti yeniden gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre eflatun-beyazlı yönetim, 21 yaşındaki yıldızın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Arda Güler'e yıllık 8 milyon euro kazandıracak yeni bir anlaşma önerildiği iddia edildi. Peki, Arda Güler'in maaşı ne kadar oldu, yıllık kaç para kazanıyor? Serveti ve piyasa değeri ne kadar? İşte ayrıntılar...

ARDA GÜLER'İN MAAŞI NE KADAR OLDU 2026?

Arda Güler'in Real Madrid'deki 2026-2027 sezonu için tahmini yıllık brüt sabit maaşı, bonuslar hariç 6 milyon 250 bin euro olarak hesaplanıyor.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Real Madrid yönetimi, milli futbolcuya yıllık 8 milyon euro maaş içeren 5 yıllık yeni sözleşme teklif etti.

Tarafların görüşmelerde ilerleme kaydettiği öne sürülse de yeni sözleşmenin imzalandığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

ARDA GÜLER YILLIK KAÇ MİLYON EURO KAZANIYOR?

Arda Güler'in mevcut tahmini brüt yıllık sabit kazancı 6 milyon 250 bin euro seviyesinde bulunuyor.

Yeni teklifin kabul edilmesi halinde yıllık maaşı 8 milyon euroya yükselecek. Bu da mevcut rakama göre 1 milyon 750 bin euro, yaklaşık yüzde 28 oranında artış anlamına geliyor.

Söz konusu ücretler, reklam anlaşmaları ve performans bonusları hariç değerlendiriliyor.

ARDA GÜLER AYLIK, HAFTALIK VE GÜNLÜK NE KADAR KAZANIYOR?

Milli futbolcunun 6 milyon 250 bin euroluk tahmini yıllık brüt maaşına göre kazancı şöyle:

Yıllık: 6.250.000 euro

Aylık: 520.833 euro

Haftalık: 120.192 euro

Günlük: 17.123 euro

Yıllık 8 milyon euroluk yeni sözleşmenin imzalanması durumunda ise hesaplanan tutarlar değişecek.

Yeni teklifin gerçekleşmesi halinde:

Yıllık: 8.000.000 euro

Aylık: 666.667 euro

Haftalık: 153.846 euro

Günlük: 21.918 euro

Rakamlar yıllık ücretin aylara, 52 haftaya ve 365 güne bölünmesiyle hesaplanıyor. Vergi kesintileri ve ek gelirler hesaplamalara dahil edilmiyor.

ARDA GÜLER'İN SERVETİ NE KADAR 2026?

Arda Güler'in toplam kişisel servetine ilişkin resmi olarak açıklanmış bir rakam bulunmuyor.

Arda Güler'in futbolcu maaşının yanı sıra sponsorluk ve reklam anlaşmalarından da gelir elde ettiği biliniyor. Bu anlaşmaların toplam mali değeri ise kamuoyuna ayrıntılı olarak açıklanmadı.

ARDA GÜLER KARİYERİ BOYUNCA KAÇ PARA KAZANDI?

Futbolcu maaşlarına ilişkin veri tabanlarında Arda Güler'in kariyerine ait tahmini toplam brüt sabit ücret 22 milyon 620 bin euro olarak hesaplanıyor.

Bu toplam, farklı sezonların maaş tahminlerine dayanıyor ve 2026-2027 sezonunun öngörülen ücretini de kapsıyor. Dolayısıyla söz konusu rakam, oyuncunun banka hesabındaki para veya kişisel serveti anlamına gelmiyor.

ARDA GÜLER'İN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Arda Güler'in Ekim 2026'da güncellenen tahmini piyasa değeri 100 milyon euroya yükseldi. Milli futbolcu, bu seviyeye ulaşan ilk Türk futbolcu olarak dikkat çekti.

Piyasa değeri, bir oyuncunun transfer piyasasındaki tahmini bedelini ifade ediyor. Bu nedenle 100 milyon euroluk değer, Arda Güler'in kişisel servetiyle karıştırılmamalı.

ARDA GÜLER'İN REAL MADRID SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Arda Güler, 2023 yılında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olurken 30 Haziran 2029'a kadar geçerli sözleşme imzaladı.

Real Madrid'in son dönemde milli futbolcuyla uzun vadeli yeni bir anlaşma yapmak istediği belirtiliyor.

İspanyol basınında gündeme gelen son teklifin 5 yıllık olduğu ve yıllık 8 milyon euro maaş içerdiği öne sürülüyor. Ancak yeni sözleşmenin süresi ve mali şartları henüz resmiyet kazanmadı.

ARDA GÜLER BU SEZON KAÇ GOL, KAÇ ASİST YAPTI?

21 yaşındaki milli futbolcu, 2026-2027 sezonunda Real Madrid formasıyla çıktığı ilk 14 resmi karşılaşmada 4 gol ve 7 asist kaydetti.

Toplam 11 gole doğrudan katkı sağlayan Arda Güler, takımın hücum organizasyonlarında önemli rol üstlendi.

Genç futbolcunun artan performansı ve takım içindeki rolü, sözleşmesinin iyileştirilmesine yönelik iddiaların gündeme gelmesinde etkili oldu.

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