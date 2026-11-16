Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçına önemli eksiklerle hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ve Nathan Ake'nin sakatlıkları, Archie Brown'ın ise cezası savunma hattındaki seçenekleri azalttı. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun sol bekte kimi görevlendireceği merak ediliyor. Peki, Archie Brown Kocaelispor maçında oynayacak mı, cezası ne zaman bitecek? Yerine kim oynayacak? İşte ayrıntılar...

ARCHIE BROWN KOCAELİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak Kocaelispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Galatasaray derbisinin ardından aldığı 3 maçlık men cezası devam eden Brown, Kocaelispor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Bu karşılaşma, İngiliz futbolcunun cezası kapsamında kaçıracağı üçüncü Süper Lig maçı olacak.

ARCHIE BROWN NEDEN CEZALI, KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Archie Brown, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Abdülkerim Bardakcı ile yaşadığı kavga nedeniyle kırmızı kart gördü.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İngiliz futbolcuya kavga eylemi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 100 bin TL para cezası verdi.

Fenerbahçe'nin karara yaptığı itiraz, 6 Kasım'da Tahkim Kurulu tarafından reddedildi. Böylece Brown'ın cezası kesinleşti.

ARCHIE BROWN'IN CEZASI NE ZAMAN BİTECEK?

Archie Brown'ın üç maçlık cezası, 21 Kasım'daki Kocaelispor karşılaşmasının ardından tamamlanacak.

İngiliz futbolcunun ceza nedeniyle kaçırdığı ve kaçıracağı Süper Lig maçları şöyle:

31 Ekim: Fenerbahçe-Göztepe

8 Kasım: Arca Çorum FK-Fenerbahçe

21 Kasım: Kocaelispor-Fenerbahçe

Brown, başka bir ceza veya sakatlık yaşamaması halinde 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Erzurumspor FK karşılaşmasında yeniden görev alabilecek.

ARCHIE BROWN'IN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Archie Brown'ın yokluğunda Fenerbahçe'nin sol bekteki en güçlü alternatifi Levent Mercan olarak öne çıkıyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu, 8 Kasım'da Arca Çorum FK ile oynanan karşılaşmada Levent Mercan'ı ilk 11'de görevlendirmişti.

Fenerbahçe'nin 5-0 kazandığı mücadelede savunma dörtlüsü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Levent Mercan'dan oluştu.

Bu nedenle Kocaelispor maçında da Levent Mercan'ın sol bekte başlaması bekleniyor. Ancak ilk 11 tercihi henüz resmiyet kazanmadı.

FENERBAHÇE'DE KOCAELİSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe'de Kocaelispor karşılaşması öncesinde savunmanın üç önemli isminden yararlanılamayacağı belirtiliyor.

Jayden Oosterwolde: Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımından ayrı bulunuyor.

Nathan Ake: Daha önce yaşadığı kas sakatlığının nüksetmesi nedeniyle Kocaelispor maçında görev yapması beklenmiyor.

Archie Brown: Üç maçlık disiplin cezasının son karşılaşması nedeniyle forma giyemeyecek.

Özellikle savunmanın sol tarafındaki eksikler, Emre Belözoğlu'nun kadro tercihlerini önemli hale getiriyor.

EMRE BELÖZOĞLU SAVUNMADA DEĞİŞİKLİĞE GİDİYOR!

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başındaki ilk Süper Lig maçında Arca Çorum FK karşısında dörtlü savunma tercih etmişti.

Sarı-lacivertlilerde Levent Mercan sol bekte, Kojo Oppong ve Milan Skriniar stoperde, Nelson Semedo ise sağ bekte görev aldı.

Kocaelispor karşılaşmasında da benzer bir savunma düzeninin kullanılması ihtimaller arasında bulunuyor. Son karar, hafta boyunca yapılacak antrenmanların ardından verilecek.

ARCHIE BROWN SHAKHTAR DONETSK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe, Kocaelispor karşılaşmasından sonra 25 Kasım Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

Archie Brown'a verilen ceza Türkiye'deki resmi müsabakaları kapsıyor. UEFA organizasyonunda ayrıca bir cezası veya kadro engeli bulunmaması halinde İngiliz futbolcu bu mücadelede görev alabilecek.

Brown'ın Şampiyonlar Ligi karşılaşmasındaki durumu, maç öncesinde açıklanacak kadroyla kesinleşecek.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşması, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki mücadele, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, 19 puanla 6. sırada yer alırken aynı puana sahip Kocaelispor ise 7. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, savunmadaki eksiklerine rağmen deplasmandan üç puanla dönerek üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.