Ara tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bir haftalık ara tatil sürecine girerken gözler yeniden ders başı yapılacak tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre kasım ara tatili 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonunun da eklenmesiyle öğrenciler toplam 9 gün okula gitmeyecek. Tatilin ardından ilk ders zili 23 Kasım 2026 Pazartesi günü çalacak. Peki, kasım ara tatili kaç gün sürecek, okullar ayın kaçında açılacak? İşte 2026-2027 MEB eğitim öğretim yılı tatil takvimi...

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başladı ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, 14 Kasım Cumartesi gününden 22 Kasım Pazar gününe kadar hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. 20 Kasım Cuma günü ara tatilin son günü olacak. Ardından gelen hafta sonunun tamamlanmasıyla öğrenciler okullarına dönecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 23 KASIM'DA DERS BAŞI

Kasım ara tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri pazartesi günü okullarına dönerek birinci dönem eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecek. Böylece 16 Kasım'da başlayan ara tatil, hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük dinlenme sürecinin ardından tamamlanmış olacak.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

MEB'in çalışma takviminde birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihleri arasında beş iş günü olarak belirlendi. Ancak tatil öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları da hesaba katıldığında öğrenciler toplam 9 gün boyunca okula gitmeyecek.

Kasım ara tatili takvimi şöyle:

14 Kasım 2026 Cumartesi: Tatil

15 Kasım 2026 Pazar: Tatil

16 Kasım 2026 Pazartesi: Ara tatil başladı

17 Kasım 2026 Salı: Ara tatil

18 Kasım 2026 Çarşamba: Ara tatil

19 Kasım 2026 Perşembe: Ara tatil

20 Kasım 2026 Cuma: Ara tatilin son günü

21 Kasım 2026 Cumartesi: Tatil

22 Kasım 2026 Pazar: Tatil

23 Kasım 2026 Pazartesi: Okullar açılıyor

2027 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kasım ara tatilinin ardından öğrenciler birinci dönemin kalan bölümünde derslerine devam edecek. Yarıyıl tatilinin tarihi de MEB tarafından açıklandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Karnelerin dağıtılmasının ardından öğrenciler sömestr tatiline çıkacak.

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönemin ilk ders zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü çalacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı 2026-2027 çalışma takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Hafta sonunun ardından öğrenciler 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2027 YAZ TATİLİ TARİHİ

2026-2027 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih de belli oldu. MEB'in resmî takvimine göre ikinci dönem 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.

2026-2027 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TATİL TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı çalışma takvimindeki önemli tarihler şöyle:

Birinci dönem başlangıcı: 14 Eylül 2026 Pazartesi

Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026

Ara tatil sonrası okulların açılması: 23 Kasım 2026 Pazartesi

Birinci dönem sonu: 22 Ocak 2027 Cuma

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma

MEB'in açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.