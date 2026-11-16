Altın neden düşüyor, altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın yatırımcılarının gündemini değiştirdi. Güvenli liman olarak görülen altın, ABD dolarının güçlenmesi ve tahvil faizlerinin yükselmesiyle değer kaybetmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentiler de ons altın üzerinde baskı oluşturuyor. 16 Kasım 2026 Pazartesi günü ons altın 3.900 dolar seviyesinin altında işlem görürken yatırımcılar gram altın ve çeyrek altındaki son gelişmeleri takip ediyor. Peki, altın fiyatları neden düşüyor? Düşüş devam edecek mi? Gram altın ne zaman yükselecek? İşte altın piyasasındaki son gelişmeler ve uzmanların değerlendirmeleri...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşün arkasında küresel ekonomik gelişmeler ve ABD Merkez Bankasının para politikasına ilişkin beklentiler bulunuyor. 16 Kasım Pazartesi günü uluslararası piyasalarda ons altın yüzde 0,3 gerileyerek 3.867,39 dolar seviyesine indi. ABD dolarının son dönemin güçlü seviyelerinde seyretmesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha pahalı hale getiriyor.

İŞTE GERİLEMENİN NEDENLERİ

Altın fiyatlarındaki gerilemede öne çıkan nedenler şöyle:

1. ABD dolarının güçlenmesi

Doların uluslararası piyasalarda değer kazanması, altının diğer para birimleriyle satın alınmasını zorlaştırıyor. Bu durum küresel altın talebini baskılayabilen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

2. ABD tahvil faizlerinin yükselmesi

Altın faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olduğu için tahvil getirilerinin yükselmesi yatırımcıların tercihlerinde değişikliğe neden olabiliyor. Daha yüksek getiri sunan finansal araçların cazibesinin artması, altına yönelik talebi azaltabiliyor.

3. Fed'in faiz artırabileceği beklentisi

ABD'de enflasyonun yüksek seyretmesi ve Fed yetkililerinden gelen açıklamalar, para politikasının sıkı kalabileceği beklentisini güçlendirdi. Faizlerin yükselmesi ihtimali de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

4. Yatırımcıların kâr satışları

Önceki dönemlerde önemli yükselişler kaydeden altın piyasasında yatırımcıların pozisyonlarını azaltması da fiyat hareketlerini etkileyebiliyor. Özellikle teknik destek seviyelerinin aşağı yönlü kırılması satış baskısını artırabiliyor.

Reuters'ın 16 Kasım tarihli piyasa değerlendirmesinde doların güçlenmesi, yüksek tahvil getirileri ve Fed'in faiz politikası beklentileri altındaki düşüşün başlıca nedenleri arasında gösterildi.

ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın yatırımcılarının en çok merak ettiği konuların başında düşüşün devam edip etmeyeceği geliyor. Piyasalardaki mevcut görünüm, kısa vadede altın fiyatlarının baskı altında kalabileceğine işaret ediyor. Özellikle ABD dolarındaki yükselişin devam etmesi ve tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde kalması, ons altının toparlanmasını zorlaştırabilir.

ABD'de açıklanacak ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin yapacağı açıklamalar da altının yönü açısından belirleyici olacak. Öte yandan altının uzun vadeli görünümünü destekleyen unsurlar da bulunuyor. Merkez bankalarının altın alımları, küresel ekonomik belirsizlikler ve güvenli liman talebi, değerli metalin yeniden güç kazanmasına katkı sağlayabilecek faktörler arasında yer alıyor. Dolayısıyla kısa vadeli düşüşün devam etmesi ihtimali bulunsa da altın fiyatlarının sürekli gerileyeceğini söylemek için henüz yeterli veri bulunmuyor.

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK? YÜKSELİŞ İÇİN HANGİ GELİŞMELER BEKLENİYOR?

Altın fiyatlarında yeniden yükseliş yaşanabilmesi için küresel piyasalardaki bazı dengelerin değişmesi gerekiyor. Özellikle ABD dolarının değer kaybetmesi, tahvil faizlerinin gerilemesi ve Fed'in faiz artırımı beklentilerinin zayıflaması altın piyasasına destek sağlayabilir. Bunun yanında merkez bankalarının altın talebini sürdürmesi ve küresel ekonomik risklerin artması da değerli metalin yeniden yatırımcıların ilgisini çekmesini sağlayabilir.

Piyasa değerlendirmelerinde ons altın için 3.920-3.950 dolar bölgesi kısa vadeli toparlanma açısından izlenen seviyeler arasında bulunuyor. Bu bölgenin aşılması halinde 4.000 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelmesi beklenebilir. Diğer taraftan 3.850 dolar civarındaki desteğin aşağı yönlü kırılması, yeni satış baskısını beraberinde getirebilir. Bu seviyeler kesin fiyat hedefleri değil, teknik piyasa değerlendirmelerinde izlenen olası destek ve direnç bölgeleridir.

GRAM ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Türkiye'de altın yatırımcılarının yakından takip ettiği gram altın fiyatı, uluslararası piyasalardaki ons altın değerinden ve dolar/TL kurundan etkileniyor.

Ons altının gerilemesi, diğer koşullar aynı kaldığında gram altın üzerinde de aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Ancak dolar/TL kurundaki yükseliş, ons altındaki kaybın gram altına daha sınırlı yansımasına neden olabiliyor.

Bu nedenle gram altın fiyatını değerlendirirken yalnızca ons altına bakmak yeterli olmuyor. Döviz kurundaki değişim ve yurt içindeki fiziki altın piyasasının koşulları da dikkate alınmalı.

ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Altındaki geri çekilme, birikimlerini altın üzerinden değerlendirmek isteyen vatandaşların alım zamanlamasına ilişkin sorularını artırdı. Ancak altın fiyatlarının kısa vadede hangi yönde hareket edeceğini kesin olarak öngörmek mümkün değil.

Yatırım kararlarında küresel ekonomik gelişmeler, Fed'in faiz politikası, doların seyri ve altının teknik seviyeleri birlikte değerlendirilmelidir. Uzun vadeli yatırım düşünenler açısından fiyat hareketlerini tek bir güne göre değerlendirmek yerine risk dağılımına ve yatırım vadesine dikkat etmek önem taşıyor.

UZMANLARIN ALTIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Piyasa kuruluşlarının değerlendirmelerinde kısa vadeli baskı ile uzun vadeli altın beklentileri birbirinden ayrılıyor. Kitco News'in 13 Kasım tarihli değerlendirmesinde, yüksek tahvil getirileri ve güçlü doların altın üzerindeki baskıyı sürdürebileceği belirtilirken 3.800 dolar seviyesi olası aşağı yönlü hedeflerden biri olarak değerlendirildi. Buna karşılık merkez bankalarının altın alımlarının devam etmesi ve uzun vadeli yatırım talebi, piyasayı destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

JPMorgan'ın Kasım 2026 değerlendirmesinde de 2027 yılı için altın piyasasına ilişkin daha olumlu bir görünüm ortaya konuldu. Kurumun yıl sonu 2027 ons altın beklentisi 4.450-4.750 dolar aralığında açıklandı. Bu tahminler kesinleşmiş fiyatlar veya garanti edilen yükseliş hedefleri değil, kurumların ekonomik varsayımlarına dayalı beklentileridir.