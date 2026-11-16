16 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte şanslı numaralar

16 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Pazartesi günü düzenlenen Milli Piyango çekilişinin tamamlanmasıyla birlikte kazanan numaralar belli oldu. Çılgın Sayısal Loto kuponu bulunan vatandaşlar, 6 ana numara, Joker ve SüperStar sonuçlarını kontrol etmeye başladı. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve diğer kategorilerdeki kazançlar da çekilişin ardından merak edilen konular arasında yer aldı.

16 KASIM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR

[3] - [65] - [75] - [88] - [42] - [28]

Joker: [84]

SüperStar: [32]

16 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'da çekilen 6 ana numaranın tamamını doğru tahmin eden kolonlar büyük ikramiye kategorisinde değerlendiriliyor. Ayrıca 5+1, 5, 4, 3 ve 2 bilen kolonlara yönelik ikramiye dağılımı da yapılıyor. 16 Kasım çekilişinin ardından kazanan kolon sayıları ve ikramiye tutarlarına ilişkin bilgiler Milli Piyango'nun resmî sonuç ekranında yer aldı.

MİLLİ PİYANGO ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango Online, 16 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlara çekiliş bilgilerini görüntüleme imkânı sunuyor. Resmî internet sitesinden ilgili tarih seçilerek kazanan numaralara ve ikramiye dağılımına ulaşılabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/cekilis-sonuclari

16 KASIM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar şu işlemleri gerçekleştirebilir:

Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesini ziyaret edin. Çılgın Sayısal Loto sonuçları sayfasını açın. Tarih bölümünden 16 Kasım 2026 Pazartesi çekilişini seçin. Kazanan 6 numara ile Joker ve SüperStar sonuçlarını görüntüleyin. Kuponunuzdaki numaraları karşılaştırarak kazanç durumunu kontrol edin.