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Uzaya çıkan ilk insan hangi ülkeden havalandı? Milyoner sorusunun cevabı

Cem Öğretir'in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında uzay tarihine ilişkin bir soru gündeme geldi. Uzaya çıkan ilk insanın havalandığı noktanın bugünkü konumu sorulurken Çin, ABD, Kazakistan ve Rusya seçenekleri merak uyandırdı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 20:46
Uzaya çıkan ilk insan hangi ülkeden havalandı? Milyoner sorusunun cevabı

Cem Öğretir'in sunumuyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster?, 15 Kasım Pazar günü uzay tarihiyle ilgili bir soruya sahne oldu. Yarışmada, uzaya çıkan ilk insanın Dünya'dan havalanarak yola çıktığı noktanın bugün hangi ülkenin sınırları içinde bulunduğu soruldu. Çin, ABD, Kazakistan ve Rusya seçenekleri arasında doğru yanıt arandı. İlk insanlı uzay uçuşu nereden başladı? Bu fırlatma üssü bugün hangi ülkede? Doğru cevap nedir? İşte ayrıntılar...

Uzaya çıkan ilk insanın Dünya'dan havalanarak yola çıktığı nokta, bugün hangi ülkenin sınırları içerisindedir?

A) Çin

B) ABD

C) Kazakistan

D) Rusya

Doğru cevap C) Kazakistan. Uzaya çıkan ilk insan olan Sovyet kozmonot Yuri Gagarin, 12 Nisan 1961'de Vostok 1 aracıyla Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Üs, günümüzde Kazakistan sınırları içerisinde bulunuyor.

Baykonur, 1961 yılında Sovyetler Birliği topraklarındaydı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Kazakistan'ın sınırları içinde kaldı. Bu nedenle fırlatmayı Sovyetler Birliği gerçekleştirmiş olsa da günümüz ülkesi sorulduğunda yanıt Rusya değil, Kazakistan'dır.

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