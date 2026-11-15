A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde Uğurcan Çakır'dan kötü haber geldi. Galatasaray forması giyen deneyimli file bekçisinin yaşadığı sakatlık nedeniyle Fransa maçının kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu gelişmenin ardından kalede değişikliğe gitmesi beklenirken gözler Berke Özer'e çevrildi. Peki, Uğurcan Çakır Fransa maçında neden yok, sakat mı? Uğurcan Çakır'ın sakatlığı ne, kaç hafta oynayamayacak ve yerine kim kaleye geçecek? İşte ayrıntılar...

UĞURCAN ÇAKIR FRANSA MAÇINDA NEDEN YOK, SAKAT MI?

A Milli Futbol Takımı'nın deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır, yaşadığı sakatlık nedeniyle 15 Kasım Pazar günü oynanacak Fransa-Türkiye karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Omzundan sakatlanan Galatasaraylı file bekçisi, Fransa maçının kadrosundan çıkarıldı.

Bu gelişmenin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kaleci tercihinde zorunlu değişikliğe gitmesi bekleniyor. Uğurcan Çakır'ın kadrodan çıkarılması, Fransa karşılaşmasına saatler kala ay-yıldızlı ekibin kadrosundaki önemli gelişmelerden biri oldu.

UĞURCAN ÇAKIR'IN SAKATLIĞI NE?

Uğurcan Çakır'ın omuz bölgesinden sakatlandığı belirtildi. Deneyimli kalecinin yaşadığı problem nedeniyle Fransa karşılaşmasında görev yapamayacağı öğrenildi.

Ancak milli futbolcunun sakatlığının tam olarak hangi dokuyu etkilediği ve problemin derecesine ilişkin ayrıntılı bir sağlık raporu henüz paylaşılmadı.

Dolayısıyla Uğurcan Çakır'ın omzundaki sakatlığın kas, tendon veya bağ kaynaklı olup olmadığına ilişkin kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

Galatasaraylı kalecinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamalar, sahalara dönüş süreci açısından belirleyici olacak.

UĞURCAN ÇAKIR'IN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Uğurcan Çakır'ın Fransa maçının kadrosundan çıkarılmasının ardından A Milli Takım'ın kalesinde Berke Özer'in görev yapması bekleniyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Berke Özer'in, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından ilk 11'de tercih edileceği öğrenildi.

25 yaşındaki kaleci, milli takımın Kasım ayı aday kadrosunda Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu ve Serhat Öztaşdelen ile birlikte yer almıştı.

Fransa deplasmanında ilk 11'de başlaması beklenen Berke Özer, karşılaşmanın oynandığı ülkede kulüp futbolunu sürdürmesi nedeniyle Fransız futboluna da aşina bir isim olarak öne çıkıyor.

SERGEN YALÇIN UĞURCAN ÇAKIR'IN DURUMUNU AÇIKLAMIŞTI

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fransa karşılaşmasından önce Bordeaux'da düzenlenen basın toplantısında Uğurcan Çakır ile Ferdi Kadıoğlu'nun fiziksel durumlarına değinmişti.

Yalçın, iki futbolcunun durumunun son antrenmanın ardından netlik kazanacağını belirtmişti.

Deneyimli teknik adam ayrıca Belçika karşılaşmasına kıyasla Fransa maçında farklı bir oyun planıyla sahaya çıkabileceklerini ve kadroda 5-6 değişiklik yapılabileceğini ifade etmişti.

Uğurcan Çakır'ın omzundan sakatlanmasının ardından kaleci pozisyonundaki değişiklik zorunlu hale geldi.

UĞURCAN ÇAKIR KAÇ HAFTA YOK, NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Uğurcan Çakır'ın sakatlığının ne kadar süreceğine ilişkin henüz kesin bir açıklama bulunmuyor. Omuz bölgesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Fransa maçında görev yapamayacak olan milli kalecinin tedavi süresi ve antrenmanlara dönüş tarihi netleşmedi.

Bu nedenle Uğurcan Çakır'ın kaç gün veya kaç hafta sahalardan uzak kalacağını söylemek için henüz erken.

Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından yapılacak değerlendirmeler, sakatlığın ciddiyetinin ve sahalara dönüş takviminin belirlenmesini sağlayacak.

UĞURCAN ÇAKIR GALATASARAY'IN SONRAKİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Uğurcan Çakır'ın A Milli Takım'da yaşadığı sakatlık, Galatasaray'ın milli ara sonrasındaki kadro planlaması açısından da önem taşıyor.

Ancak omuz sakatlığının ne kadar süreceği henüz bilinmediği için Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'ın bir sonraki karşılaşmasında görev yapıp yapamayacağı kesinleşmedi.

Milli kalecinin kulüp maçlarına yetişip yetişemeyeceği, sağlık durumunun ilerleyen günlerde yeniden değerlendirilmesiyle netlik kazanacak.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son karşılaşmasında Fransa ile deplasmanda karşılaşacak.

15 Kasım 2026 Pazar günü Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Fransa-Türkiye maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek.

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı ilk beş karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Fransa deplasmanında gruptaki ilk puanını almayı hedefleyecek.

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