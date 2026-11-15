UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım 2026 Pazar günü birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverlerle buluşuyor. Avrupa'nın önde gelen milli takımlarının sahaya çıkacağı günde toplam 8 mücadele oynanırken A Milli Futbol Takımı, Fransa deplasmanında grup aşamasındaki son maçına çıkacak. Belçika-İtalya, İspanya-İngiltere ve Hırvatistan-Çekya karşılaşmaları da günün dikkat çeken randevuları arasında bulunuyor. Peki, bugünkü Uluslar Ligi maçları hangi kanalda? 15 Kasım Pazar günü hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte günün maç ve canlı yayın programı...

15 KASIM BUGÜNKÜ ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda grup aşamasının son hafta heyecanı devam ediyor. 15 Kasım Pazar günü toplam 8 karşılaşma takvimde yer alırken A Ligi'ndeki 4 mücadele Turkuvaz Medya ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa karşısındaki mücadelesi ATV ekranlarında olacak. Belçika-İtalya karşılaşması A Spor'dan, İspanya-İngiltere maçı A Haber'den, Hırvatistan-Çekya mücadelesi ise A Para'dan takip edilebilecek.

15 KASIM PAZAR UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ VE YAYIN PROGRAMI

17.00 | Güney Kıbrıs-Karadağ | Türkiye yayıncısı teyit edilmedi

17.00 | Letonya-Ermenistan | Türkiye yayıncısı teyit edilmedi

20.00 | Belarus-Arnavutluk | S Sport Plus

20.00 | Finlandiya-San Marino | S Sport Plus

22.45 | Fransa-Türkiye | ATV

22.45 | Belçika-İtalya | A Spor

22.45 | İspanya-İngiltere | A Haber

22.45 | Hırvatistan-Çekya | A Para

Karşılaşmaların saatleri Türkiye saatine göredir. Saat 22.45'te başlayacak dört A Ligi mücadelesi televizyon ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Fransa'ya konuk olacak.

15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Bordeaux kentindeki Stade Matmut Atlantique'in ev sahipliği yapacağı karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Sergen Yalçın yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibi karşısında grup aşamasını tamamlayacak.

Fransa-Türkiye karşılaşmasının maç önü ve maç sonu değerlendirmeleri ise A Spor ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

BELÇİKA-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika-İtalya karşılaşması 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

İSPANYA-İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE YAYINLANACAK?

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta günün en dikkat çeken mücadelelerinden birinde İspanya ile İngiltere karşılaşacak. 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te başlayacak mücadele A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz izlenebilecek.

HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'un diğer karşılaşmasında Hırvatistan ile Çekya kozlarını paylaşacak.

Hırvatistan-Çekya mücadelesi 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma A Para ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

İspanya-İngiltere maçıyla aynı saatte oynanacak mücadeleyle A Ligi 3. Grup'taki son hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

ULUSLAR LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ, NASIL İZLENİR?

15 Kasım Pazar günü UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde oynanacak dört önemli mücadele, Turkuvaz Medya bünyesindeki ATV, A Spor, A Haber ve A Para ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Karşılaşmalar televizyon üzerinden ilgili kanallar aracılığıyla izlenebilecek. İnternetten takip etmek isteyen futbolseverler ise kanalların resmî canlı yayın platformlarını kullanabilecek.

Dijital yayınlarda karşılaşmaya özel bölgesel veya yayın hakkı kısıtlamaları bulunabileceğinden maç saatindeki yayın erişiminin kontrol edilmesi gerekiyor.

ULUSLAR LİGİ'NDE BUGÜN KAÇ MAÇ VAR?

UEFA'nın 15 Kasım 2026 Pazar günkü fikstüründe 8 karşılaşma bulunuyor.

A Ligi'nde Fransa-Türkiye, Belçika-İtalya, İspanya-İngiltere ve Hırvatistan-Çekya mücadeleleri oynanacak.

C Ligi'nde ise Güney Kıbrıs-Karadağ, Letonya-Ermenistan, Belarus-Arnavutluk ve Finlandiya-San Marino maçları yer alıyor.

Günün son dört karşılaşması Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Bu mücadelelerin tamamı Turkuvaz Medya ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

2026-2027 UEFA ULUSLAR LİGİ GRUP AŞAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

UEFA Uluslar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda grup aşaması 17 Kasım Salı günü tamamlanacak. Kasım ayındaki son karşılaşmaların ardından A Ligi'nde çeyrek finale yükselecek milli takımlar ve grup sıralamaları kesinleşecek.

A Ligi çeyrek finali ile terfi ve küme düşme play-off karşılaşmaları Mart 2027'de, Uluslar Ligi finalleri ise Haziran 2027'de düzenlenecek.

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