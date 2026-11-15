2027 milli ara ne zaman, bir sonraki milli maçlar hangi tarihte oynanacak soruları, Kasım 2026'daki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının ardından gündeme geldi. FIFA'nın uluslararası maç takvimine göre 2027 yılında dört ayrı milli maç dönemi bulunuyor. A Milli Futbol Takımı'nın gelecek yılki karşılaşmalarını merak eden futbolseverler, Süper Lig'e yeniden ne zaman ara verileceğini de araştırıyor. Peki, bir sonraki milli ara ne zaman? Türkiye'nin 2027'deki ilk milli maçı hangi tarihte oynanacak? İşte FIFA'nın açıkladığı takvim...

2027 MİLLİ ARA NE ZAMAN?

2027 yılının ilk milli arası 22 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 30 Mart Salı günü sona erecek.

FIFA'nın uluslararası maç takvimine göre dokuz gün sürecek bu dönemde milli takımlar en fazla iki karşılaşma oynayabilecek.

Türkiye'de Süper Lig başta olmak üzere Avrupa'nın birçok liginde milli maçlar nedeniyle karşılaşmalara ara verilecek. Kulüplerin milli takımlara çağrılan futbolcuları da bu süreçte ülkelerinin kadrolarına katılacak.

BİR SONRAKİ MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? TÜRKİYE KİMİNLE OYNAYACAK?

A Milli Futbol Takımı'nın 2027 yılındaki ilk karşılaşmaları için 22-30 Mart dönemi öne çıkıyor. Ancak Türkiye'nin hangi gün ve hangi rakibe karşı sahaya çıkacağı henüz kesinleşmedi.

UEFA Uluslar Ligi'nde A/B Ligi terfi ve küme düşme play-off karşılaşmaları 25-30 Mart 2027 tarihlerinde oynanacak.

Türkiye'nin bu karşılaşmalara katılıp katılmayacağı, Kasım 2026'da tamamlanacak grup aşamasının sonuçlarına bağlı olacak. Play-off eşleşmeleri için kura çekimi 20 Kasım 2026'da gerçekleştirilecek.

2027 MİLLİ ARA TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

FIFA'nın uluslararası maç takvimine göre 2027 yılında dört milli maç dönemi bulunuyor.

2027 milli ara takvimi:

1. Milli ara: 22-30 Mart 2027

2. Milli ara: 7-15 Haziran 2027

3. Milli ara: 20 Eylül-5 Ekim 2027

4. Milli ara: 8-16 Kasım 2027

Mart, haziran ve kasım dönemleri dokuzar gün sürecek. Eylül ve ekim aylarını kapsayan milli ara ise 16 gün devam edecek.

FIFA'nın yeni düzenlemesine göre eylül ve ekim aylarındaki milli maçlar tek bir uzun dönemde oynanabilecek. Bu süreçte milli takımlar dört karşılaşmaya çıkabilecek.

TÜRKİYE'NİN EURO 2028 ELEME MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

A Milli Futbol Takımı'nın 2027 yılındaki programında 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri de önemli yer tutacak.

UEFA'nın açıkladığı takvime göre EURO 2028 eleme karşılaşmaları Mart 2027'de başlayacak ve Kasım 2027'de tamamlanacak.

Eleme gruplarının kura çekimi 6 Aralık 2026 Pazar günü Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta yapılacak.

Türkiye'nin eleme grubundaki rakipleri ve kesin maç tarihleri, kura çekimi ve UEFA'nın fikstür planlamasının ardından netleşecek.

SÜPER LİG'E BİR SONRAKİ MİLLİ ARA NE ZAMAN VERİLECEK?

2026 yılının son milli arası 9-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Trendyol Süper Lig ise 21 Kasım Cumartesi günü 12. hafta maçlarıyla yeniden başlayacak.

FIFA takvimindeki bir sonraki milli maç dönemi 22 Mart 2027'de başlayacağı için 2026-2027 sezonunda liglere yeniden bu tarihte milli maç arası verilecek.

Mart ayındaki milli maç döneminin 30 Mart'ta tamamlanmasının ardından kulüp futboluna dönüş yapılacak. Süper Lig'deki karşılaşmaların kesin gün ve saatleri ise Türkiye Futbol Federasyonunun açıklayacağı fikstürle belli olacak.