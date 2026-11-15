Dünya futbolunun unutulmaz yıldızlarından Ronaldinho, 46 yaşında yeniden yeşil sahalara döndü. Barcelona ve Milan formalarıyla kazandığı başarıların ardından 2015 yılında son resmî maçına çıkan Brezilyalı efsane, tam 11 yıl sonra profesyonel bir karşılaşmada görev aldı. İtalya'da gerçekleşen sürpriz dönüş, futbol dünyasında büyük ilgi uyandırırken yıldız ismin yeni takımı da merak konusu oldu. Peki, Ronaldinho hangi takımda oynuyor, futbola geri mi döndü? Ronaldinho şu an ne yapıyor, neden yeniden futbol oynamaya başladı? İşte ayrıntılar...

RONALDINHO FUTBOLA GERİ Mİ DÖNDÜ?

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldinho, 46 yaşında profesyonel futbola geri döndü. Uzun yıllardır resmî karşılaşmalarda görev yapmayan yıldız futbolcu, İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna'nın formasını giyerek sahalara dönüşünü gerçekleştirdi.

Ronaldinho, 15 Kasım 2026 Pazar günü Ravenna ile Forlì arasında oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Böylece Brezilyalı futbolcu, 2015 yılından bu yana ilk kez bir resmî lig maçında forma giymiş oldu.

İtalya 3. Ligi'nde oynanan mücadelede 10 numaralı formayı sırtına geçiren Ronaldinho'nun dönüşü, dünyanın farklı ülkelerinde geniş yankı uyandırdı.

RONALDINHO ŞU AN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Ronaldinho, 2026 yılında İtalya'nın üçüncü futbol seviyesi olan Serie C'de mücadele eden Ravenna FC'nin kadrosunda yer alıyor.

Brezilyalı yıldızın kulüple ilişkisi yalnızca futbolculukla sınırlı değil. Ronaldinho aynı zamanda Ravenna'nın ortaklarından biri ve uluslararası alandaki tanıtım faaliyetlerinde görev üstleniyor.

Ravenna, 2026 yazında Ronaldinho'yu kulübün projesine dahil ederek hem sportif hem de uluslararası marka bilinirliği açısından dikkat çekici bir adım attı.

İtalyan ekibinin hedefleri arasında Serie B'ye yükselmek bulunurken Ronaldinho'nun projeye katılması kulübe yönelik ilgiyi artırdı.

RONALDINHO 11 YIL SONRA İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI!

Ronaldinho'nun futbola dönüşü, 15 Kasım Pazar günü Ravenna ile Forlì arasında oynanan derbiyle gerçekleşti.

İtalya Serie C B Grubu'nun 14. haftasında oynanan karşılaşmaya Ravenna'nın Bruno Benelli Stadı ev sahipliği yaptı.

Teknik direktör Andrea Mandorlini, 46 yaşındaki Ronaldinho'yu 4-3-3 dizilişinde hücum hattının solunda ilk 11'de görevlendirdi.

Karşılaşma İtalya saatiyle 17.30'da, Türkiye saatiyle 19.30'da başladı. Brezilyalı yıldızın sahalara dönüşü için özel bir yayın organizasyonu hazırlanırken mücadele uluslararası futbol gündeminin dikkat çeken karşılaşmalarından biri oldu.

RONALDINHO NEDEN FUTBOLA GERİ DÖNDÜ?

Ronaldinho'nun yeniden futbol oynamaya başlamasının arkasında Ravenna ile kurduğu iş birliği bulunuyor.

Brezilyalı efsane, Haziran 2026'da İtalyan kulübünün projesine katıldı. Daha sonra Ravenna'dan hisse alarak kulübün ortakları arasına girdi.

Ravenna Başkanı Ignazio Cipriani ile arkadaşlığı bulunan Ronaldinho'nun projeye katılması, kulübün hem taraftar ilgisini artırma hem de uluslararası alanda daha fazla tanınma hedefleriyle bağlantılı.

Ravenna yönetimi, Brezilyalı yıldızın en az bir resmî karşılaşmada forma giymesini planladı. Forlì derbisi de bu özel dönüş için seçildi.

Dolayısıyla Ronaldinho'nun sahaya çıkması yalnızca bir gösteri karşılaşması anlamına gelmiyor. Brezilyalı futbolcu, İtalya 3. Ligi'nde puan mücadelesinin yaşandığı resmî bir karşılaşmada görev aldı.

RONALDINHO'NUN HEDEFİ 300. GOL!

Ronaldinho'nun sahalara dönüşündeki en dikkat çekici hedeflerden biri de kariyerindeki 300. resmî gole ulaşmak.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Brezilyalı futbolcunun kariyerindeki resmî gol sayısı 299 olarak değerlendiriliyor.

Ronaldinho, Ravenna'daki yeni deneyiminde bir gol daha atarak bu sayıyı 300'e yükseltmek istiyor. Ancak Forlì karşılaşması öncesinde dile getirilen bu hedef, Brezilyalı yıldızın 300. golüne ulaştığı anlamına gelmiyor.

RONALDINHO FUTBOLU NE ZAMAN BIRAKMIŞTI?

Ronaldinho'nun profesyonel kariyerindeki son dönemi Brezilya'da geçti. Avrupa'da Paris Saint-Germain, Barcelona ve Milan formalarını giydikten sonra ülkesine dönen yıldız futbolcu, Flamengo ve Atlético Mineiro takımlarında görev aldı.

Ardından Meksika temsilcisi Querétaro'ya transfer olan Ronaldinho, 2015 yılında Fluminense formasıyla yeniden Brezilya'da sahaya çıktı.

Son resmî karşılaşmasını Eylül 2015'te oynayan Brezilyalı efsanenin profesyonel futbolu bıraktığı ise 2018 yılında resmen açıklandı.

Emekliliğinin ardından çeşitli gösteri maçlarında, özel organizasyonlarda ve futbol etkinliklerinde yer alan Ronaldinho, Kasım 2026'da Ravenna formasıyla yeniden resmî müsabakaya çıktı.

RONALDINHO KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tam adı Ronaldo de Assis Moreira olan Ronaldinho, 21 Mart 1980 tarihinde Brezilya'nın Porto Alegre kentinde dünyaya geldi. 15 Kasım 2026 itibarıyla 46 yaşında olan eski futbolcu, kariyerine ülkesinin Grêmio takımında başladı.

2001 yılında Paris Saint-Germain'e transfer olarak Avrupa futboluna adım atan Ronaldinho, 2003 yılında Barcelona'ya imza attı.

Katalan ekibinde sergilediği performansla dünyanın en önemli futbolcularından biri haline gelen Brezilyalı yıldız, 2008 yılında Milan'a transfer oldu. Ronaldinho, futbolculuk kariyeri boyunca teknik becerileri, çalımları, oyun görüşü ve frikik golleriyle hafızalarda yer edindi.

RONALDINHO RAVENNA'DA FUTBOL OYNAMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Ronaldinho'nun Ravenna formasıyla yeniden sahaya çıkması, futbolseverlerin aklına kariyerine ne kadar süre devam edeceği sorusunu getirdi.

Brezilyalı efsane, İtalyan kulübünün özel projesi kapsamında Forlì karşılaşmasında görev aldı. Ancak 2026-2027 sezonunun geri kalanında düzenli olarak forma giyip giymeyeceği henüz kesinleşmedi.

Ravenna ile kurduğu ortaklık ve uluslararası tanıtım faaliyetlerindeki rolünün ise futbolculuk görevinden ayrı olarak sürmesi mümkün.

Bu nedenle Ronaldinho'nun 46 yaşında resmî bir maça çıkması, mutlaka tam zamanlı profesyonel futbol kariyerine döndüğü anlamına gelmiyor. Brezilyalı yıldızın Ravenna'da başka karşılaşmalarda görev alıp almayacağı, kulübün ilerleyen süreçte yapacağı açıklamalarla netlik kazanacak.