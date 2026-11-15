Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haberler Ronaldinho hangi takımda oynuyor 2026, futbola geri mi döndü?

Ronaldinho hangi takımda oynuyor 2026, futbola geri mi döndü?

Ronaldinho hangi takımda, futbola geri mi döndü soruları, Brezilyalı efsanenin 11 yıl aradan sonra sahaya çıkmasıyla gündeme geldi. Barcelona ve Milan'da sergilediği performansla futbol tarihine geçen 46 yaşındaki yıldız, İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna'nın formasıyla resmî karşılaşmaya çıktı. Peki, Ronaldinho neden futbola döndü, yeni takımında ne yapıyor ve kariyerine devam edecek mi? İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 20:52
Ronaldinho hangi takımda oynuyor 2026, futbola geri mi döndü?

Dünya futbolunun unutulmaz yıldızlarından Ronaldinho, 46 yaşında yeniden yeşil sahalara döndü. Barcelona ve Milan formalarıyla kazandığı başarıların ardından 2015 yılında son resmî maçına çıkan Brezilyalı efsane, tam 11 yıl sonra profesyonel bir karşılaşmada görev aldı. İtalya'da gerçekleşen sürpriz dönüş, futbol dünyasında büyük ilgi uyandırırken yıldız ismin yeni takımı da merak konusu oldu. Peki, Ronaldinho hangi takımda oynuyor, futbola geri mi döndü? Ronaldinho şu an ne yapıyor, neden yeniden futbol oynamaya başladı? İşte ayrıntılar...

RONALDINHO FUTBOLA GERİ Mİ DÖNDÜ?

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldinho, 46 yaşında profesyonel futbola geri döndü. Uzun yıllardır resmî karşılaşmalarda görev yapmayan yıldız futbolcu, İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna'nın formasını giyerek sahalara dönüşünü gerçekleştirdi.

Ronaldinho, 15 Kasım 2026 Pazar günü Ravenna ile Forlì arasında oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Böylece Brezilyalı futbolcu, 2015 yılından bu yana ilk kez bir resmî lig maçında forma giymiş oldu.

İtalya 3. Ligi'nde oynanan mücadelede 10 numaralı formayı sırtına geçiren Ronaldinho'nun dönüşü, dünyanın farklı ülkelerinde geniş yankı uyandırdı.

RONALDINHO ŞU AN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Ronaldinho, 2026 yılında İtalya'nın üçüncü futbol seviyesi olan Serie C'de mücadele eden Ravenna FC'nin kadrosunda yer alıyor.

Brezilyalı yıldızın kulüple ilişkisi yalnızca futbolculukla sınırlı değil. Ronaldinho aynı zamanda Ravenna'nın ortaklarından biri ve uluslararası alandaki tanıtım faaliyetlerinde görev üstleniyor.

Ravenna, 2026 yazında Ronaldinho'yu kulübün projesine dahil ederek hem sportif hem de uluslararası marka bilinirliği açısından dikkat çekici bir adım attı.

İtalyan ekibinin hedefleri arasında Serie B'ye yükselmek bulunurken Ronaldinho'nun projeye katılması kulübe yönelik ilgiyi artırdı.

RONALDINHO 11 YIL SONRA İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI!

Ronaldinho'nun futbola dönüşü, 15 Kasım Pazar günü Ravenna ile Forlì arasında oynanan derbiyle gerçekleşti.

İtalya Serie C B Grubu'nun 14. haftasında oynanan karşılaşmaya Ravenna'nın Bruno Benelli Stadı ev sahipliği yaptı.

Teknik direktör Andrea Mandorlini, 46 yaşındaki Ronaldinho'yu 4-3-3 dizilişinde hücum hattının solunda ilk 11'de görevlendirdi.

Karşılaşma İtalya saatiyle 17.30'da, Türkiye saatiyle 19.30'da başladı. Brezilyalı yıldızın sahalara dönüşü için özel bir yayın organizasyonu hazırlanırken mücadele uluslararası futbol gündeminin dikkat çeken karşılaşmalarından biri oldu.

RONALDINHO NEDEN FUTBOLA GERİ DÖNDÜ?

Ronaldinho'nun yeniden futbol oynamaya başlamasının arkasında Ravenna ile kurduğu iş birliği bulunuyor.

Brezilyalı efsane, Haziran 2026'da İtalyan kulübünün projesine katıldı. Daha sonra Ravenna'dan hisse alarak kulübün ortakları arasına girdi.

Ravenna Başkanı Ignazio Cipriani ile arkadaşlığı bulunan Ronaldinho'nun projeye katılması, kulübün hem taraftar ilgisini artırma hem de uluslararası alanda daha fazla tanınma hedefleriyle bağlantılı.

Ravenna yönetimi, Brezilyalı yıldızın en az bir resmî karşılaşmada forma giymesini planladı. Forlì derbisi de bu özel dönüş için seçildi.

Dolayısıyla Ronaldinho'nun sahaya çıkması yalnızca bir gösteri karşılaşması anlamına gelmiyor. Brezilyalı futbolcu, İtalya 3. Ligi'nde puan mücadelesinin yaşandığı resmî bir karşılaşmada görev aldı.

RONALDINHO'NUN HEDEFİ 300. GOL!

Ronaldinho'nun sahalara dönüşündeki en dikkat çekici hedeflerden biri de kariyerindeki 300. resmî gole ulaşmak.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Brezilyalı futbolcunun kariyerindeki resmî gol sayısı 299 olarak değerlendiriliyor.

Ronaldinho, Ravenna'daki yeni deneyiminde bir gol daha atarak bu sayıyı 300'e yükseltmek istiyor. Ancak Forlì karşılaşması öncesinde dile getirilen bu hedef, Brezilyalı yıldızın 300. golüne ulaştığı anlamına gelmiyor.

RONALDINHO FUTBOLU NE ZAMAN BIRAKMIŞTI?

Ronaldinho'nun profesyonel kariyerindeki son dönemi Brezilya'da geçti. Avrupa'da Paris Saint-Germain, Barcelona ve Milan formalarını giydikten sonra ülkesine dönen yıldız futbolcu, Flamengo ve Atlético Mineiro takımlarında görev aldı.

Ardından Meksika temsilcisi Querétaro'ya transfer olan Ronaldinho, 2015 yılında Fluminense formasıyla yeniden Brezilya'da sahaya çıktı.

Son resmî karşılaşmasını Eylül 2015'te oynayan Brezilyalı efsanenin profesyonel futbolu bıraktığı ise 2018 yılında resmen açıklandı.

Emekliliğinin ardından çeşitli gösteri maçlarında, özel organizasyonlarda ve futbol etkinliklerinde yer alan Ronaldinho, Kasım 2026'da Ravenna formasıyla yeniden resmî müsabakaya çıktı.

RONALDINHO KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tam adı Ronaldo de Assis Moreira olan Ronaldinho, 21 Mart 1980 tarihinde Brezilya'nın Porto Alegre kentinde dünyaya geldi. 15 Kasım 2026 itibarıyla 46 yaşında olan eski futbolcu, kariyerine ülkesinin Grêmio takımında başladı.

2001 yılında Paris Saint-Germain'e transfer olarak Avrupa futboluna adım atan Ronaldinho, 2003 yılında Barcelona'ya imza attı.

Katalan ekibinde sergilediği performansla dünyanın en önemli futbolcularından biri haline gelen Brezilyalı yıldız, 2008 yılında Milan'a transfer oldu. Ronaldinho, futbolculuk kariyeri boyunca teknik becerileri, çalımları, oyun görüşü ve frikik golleriyle hafızalarda yer edindi.

RONALDINHO RAVENNA'DA FUTBOL OYNAMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Ronaldinho'nun Ravenna formasıyla yeniden sahaya çıkması, futbolseverlerin aklına kariyerine ne kadar süre devam edeceği sorusunu getirdi.

Brezilyalı efsane, İtalyan kulübünün özel projesi kapsamında Forlì karşılaşmasında görev aldı. Ancak 2026-2027 sezonunun geri kalanında düzenli olarak forma giyip giymeyeceği henüz kesinleşmedi.

Ravenna ile kurduğu ortaklık ve uluslararası tanıtım faaliyetlerindeki rolünün ise futbolculuk görevinden ayrı olarak sürmesi mümkün.

Bu nedenle Ronaldinho'nun 46 yaşında resmî bir maça çıkması, mutlaka tam zamanlı profesyonel futbol kariyerine döndüğü anlamına gelmiyor. Brezilyalı yıldızın Ravenna'da başka karşılaşmalarda görev alıp almayacağı, kulübün ilerleyen süreçte yapacağı açıklamalarla netlik kazanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
A Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu!
Trabzonspor, Zenit'e yenildi!
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
Emekli maaşlarına iyileştirme geliyor! Bakan Şimşek tarih verdi: Bütün emeklilere dokunulacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Torreira'dan gündem olan Boca Juniors açıklaması!
F.Bahçe'nin yıldızına Sevilla kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş, Bursaspor karşısında galip! Beşiktaş, Bursaspor karşısında galip! 20:19
Galatasaray Daikin deplasmanda galip! Galatasaray Daikin deplasmanda galip! 19:32
Trabzonspor, Zenit'e yenildi! Trabzonspor, Zenit'e yenildi! 18:56
Ümit Milli Takım kafilesinde 2 ayrılık! Ümit Milli Takım kafilesinde 2 ayrılık! 18:19
Sinan Cankurt'tan tarihi madalya! Sinan Cankurt'tan tarihi madalya! 16:56
Milli tenisçimiz Tayland'da şampiyon oldu! Milli tenisçimiz Tayland'da şampiyon oldu! 16:52
Daha Eski
Trabzonspor'dan Augusto paylaşımı! Trabzonspor'dan Augusto paylaşımı! 16:45
Zenit-Trabzonspor | CANLI Zenit-Trabzonspor | CANLI 16:40
F.Bahçe Medicana set vermedi! F.Bahçe Medicana set vermedi! 16:22
UEFA 'dan Arda Güler'in golü için paylaşım! UEFA 'dan Arda Güler'in golü için paylaşım! 16:16
F.Bahçe ve Trabzonspor Sörloth için devrede! F.Bahçe ve Trabzonspor Sörloth için devrede! 16:15
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Trabzonspor'da sakatlık şoku! 15:59