Ravenna hangi ülkenin takımı, Ronaldinho Ravenna'da mı oynuyor soruları, Brezilyalı futbol efsanesinin 11 yıl sonra sahalara dönmesiyle gündeme geldi. Barcelona ve Milan'da gösterdiği performansla futbol tarihine damga vuran Ronaldinho, 46 yaşında yeniden profesyonel bir karşılaşmada görev aldı. İtalya 3. Ligi'nde mücadele eden Ravenna'nın formasını giyen yıldız futbolcu, Forlì karşısında ilk 11'de başladı. Peki, Ravenna hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Ravenna'nın oyuncuları kimler, Ronaldinho futbola geri mi döndü? İşte ayrıntılar...

RAVENNA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Ravenna FC, İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde bulunan Ravenna şehrinin futbol kulübüdür. Tam adı Ravenna Football Club 1913 olan kulüp, 1913 yılında kuruldu.

Sarı-kırmızı renklere sahip Ravenna, İtalyan futbolunun köklü takımları arasında bulunuyor. Kulüp, geçmişte ülkenin ikinci futbol seviyesi olan Serie B'de de mücadele etti.

Ravenna, iç saha karşılaşmalarını şehrin merkezine yakın konumdaki Stadio Bruno Benelli'de oynuyor. 1966 yılında açılan stadyum, uzun yıllardır kulübün maçlarına ev sahipliği yapıyor.

RAVENNA FC HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Ravenna FC, 2026-2027 sezonunda İtalya'nın üçüncü profesyonel futbol ligi olan Serie C'de mücadele ediyor.

Serie C'nin B Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, sezon boyunca İtalya'nın farklı bölgelerinden kulüplerle karşılaşıyor.

Ravenna'nın hedefleri arasında ligi üst sıralarda tamamlayarak Serie B'ye yükselmek bulunuyor. Takım, 15 Kasım'da Forlì karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından grubunda ikinci sıradaki yerini korudu.

RAVENNA OYUNCULARI KİMLER? 2026-2027 KADROSU

Ravenna'nın 2026-2027 sezonundaki kadrosunda tecrübeli futbolcuların yanı sıra genç isimler de yer alıyor.

Teknik direktör Andrea Mandorlini yönetimindeki takımın dikkat çeken oyuncuları arasında Giulio Donati, Giovanni Zaro, Simone Rabbi, Lorenzo Lonardi ve Matteo Maggio bulunuyor.

Ravenna'nın 15 Kasım'da Forlì karşısında sahaya çıktığı ilk 11 şöyle:

Kaleci: Giacomo Venturi

Defans: Giulio Donati, Giovanni Zaro, Adriano Esposito, Cristiano Bani

Orta saha: Lorenzo Lonardi, Vinicius, Edoardo Duca

Hücum: Lorenzo Da Pozzo, Simone Rabbi, Ronaldinho

Takımın maç kadrosunda Matteo Maggio, Manuel Fischnaller, Michael Spini, Andrea Soleri ve Lorenzo Tenkorang gibi futbolcular da bulunuyor.

RONALDINHO RAVENNA'DA MI OYNUYOR?

Evet. Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, 15 Kasım 2026 Pazar günü Ravenna formasıyla resmî karşılaşmaya çıktı.

46 yaşındaki yıldız, Serie C'nin 14. haftasında Forlì'ye karşı oynanan mücadelede ilk 11'de görev aldı. Ronaldinho, 10 numaralı formayla başladığı karşılaşmada ilk 45 dakika sahada kaldı.

Brezilyalı futbolcu, 2015 yılında Fluminense formasıyla son resmî maçına çıkmış ve 2018'de futbolu bıraktığını açıklamıştı. Ravenna ile gerçekleştirdiği dönüş, 11 yıl sonra yeniden profesyonel bir lig karşılaşmasında oynamasını sağladı.

Bununla birlikte Ronaldinho'nun Ravenna'da sezon boyunca düzenli forma giyip giymeyeceği henüz kesinleşmiş değil.

RONALDINHO'NUN OYNADIĞI RAVENNA-FORLÌ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ronaldinho'nun sahalara döndüğü Ravenna-Forlì karşılaşması, ev sahibi ekibin 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

15 Kasım Pazar günü Stadio Bruno Benelli'de oynanan karşılaşmada Ravenna'nın ilk golünü 36. dakikada Giulio Donati kaydetti.

Ronaldinho, Donati'nin golüyle sonuçlanan hücum organizasyonunda görev aldı. İlk yarının tamamında sahada kalan Brezilyalı yıldız, devre arasında yerini Matteo Maggio'ya bıraktı.

Ravenna'nın ikinci golü ise 58. dakikada Simone Rabbi'den geldi. Karşılaşmayı 2-0 kazanan İtalyan ekibi, taraftarı önünde önemli bir galibiyet elde etti.