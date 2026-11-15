Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2026-2027 sezonunda Kasım ayındaki milli takım karşılaşmaları nedeniyle liglere ara verilirken gözler yeniden kulüp futboluna çevrildi. FIFA'nın uluslararası maç takvimine göre 9 Kasım'da başlayan milli ara, 17 Kasım'da sona erecek. Trendyol Süper Lig'de ise takımlar 21 Kasım Cumartesi günü 12. hafta maçlarıyla yeniden sahaya çıkacak. Peki, milli ara bitti mi, ne zaman bitiyor? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları ne zaman? Avrupa ligleri hangi tarihte başlayacak? İşte ayrıntılar...

MİLLİ ARA BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 yılının son milli maç arası henüz tamamlanmadı. FIFA'nın uluslararası maç takvimine göre 9 Kasım Pazartesi günü başlayan milli ara, 17 Kasım 2026 Salı günü sona erecek.

Toplam 9 gün süren milli ara kapsamında ülkelerin A milli futbol takımları, UEFA Uluslar Ligi ve diğer uluslararası organizasyonlarda mücadele ediyor.

A Milli Futbol Takımımız, 12 Kasım'da Belçika ile karşılaştıktan sonra 15 Kasım Pazar günü Fransa deplasmanına çıkacak. Ay-yıldızlılar, Fransa karşılaşmasıyla UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki maçlarını tamamlayacak.

FIFA'nın milli maç döneminin 17 Kasım'da sona ermesinin ardından milli takımlarına giden futbolcular kulüplerine dönecek. Liglerde ise karşılaşmalar 20 Kasım'dan itibaren farklı tarihlerde yeniden başlayacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig, milli aranın ardından 21 Kasım 2026 Cumartesi günü yeniden başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı fikstüre göre 2026-2027 sezonunun 12. hafta karşılaşmaları 21-23 Kasım tarihleri arasında oynanacak.

Milli ara sonrası Süper Lig'deki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Mücadele 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

Aynı gün Galatasaray ve Fenerbahçe de sahaya çıkacak. Beşiktaş ile Trabzonspor ise 22 Kasım Pazar günü lig mücadelelerini oynayacak.

MİLLİ ARA SONRASI SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonunun duyurduğu 12. hafta fikstürü şöyle:

21 KASIM 2026 CUMARTESİ

13.30 | Gençlerbirliği - Gaziantep FK

16.00 | Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor

16.00 | Galatasaray - Samsunspor

19.00 | Kocaelispor - Fenerbahçe

22 KASIM 2026 PAZAR

13.30 | Erzurumspor FK - Göztepe

16.00 | Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

16.00 | Konyaspor - Beşiktaş

19.00 | Trabzonspor - Eyüpspor

23 KASIM 2026 PAZARTESİ

20.00 | Başakşehir - Çorum FK

TRENDYOL 1. LİG MİLLİ ARA SONRASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol 1. Lig'de karşılaşmalar, Süper Lig'den bir gün önce başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun programına göre 1. Lig'de 15. hafta mücadeleleri 20 Kasım 2026 Cuma günü başlayacak.

Haftanın açılış maçında Iğdır FK ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de oynanacak.

1. Lig'de diğer karşılaşmalar 21, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde devam edecek. Böylece Türkiye'nin iki üst profesyonel futbol liginde de milli ara sonrasındaki maç haftası başlamış olacak.

AVRUPA LİGLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kasım ayındaki milli maç takviminin tamamlanmasının ardından Avrupa'nın beş büyük liginde karşılaşmalar yeniden başlayacak.

İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'de dönüş tarihleri açıklandı.

Milli ara sonrası Avrupa liglerinin başlangıç tarihleri:

Premier Lig: 21 Kasım 2026 Cumartesi

La Liga: 20 Kasım 2026 Cuma

Bundesliga: 20 Kasım 2026 Cuma

Serie A: 21 Kasım 2026 Cumartesi

Ligue 1: 20 Kasım 2026 Cuma

Avrupa ligleri böylece 20-21 Kasım tarihlerinden itibaren yeni hafta maçlarıyla yeniden başlayacak.

BİR SONRAKİ MİLLİ ARA NE ZAMAN?

Kasım 2026 milli arası, yılın son FIFA uluslararası maç dönemi olacak. FIFA'nın 2027 yılı için belirlediği takvime göre bir sonraki milli maç arası 22-30 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu dönemde milli takımlar yeniden uluslararası karşılaşmalar için bir araya gelecek. Mart ayındaki milli maç arası öncesinde Süper Lig ve Avrupa liglerinde karşılaşmalar açıklanan fikstürler doğrultusunda devam edecek.

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