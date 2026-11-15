A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Kenan Yıldız'ın kadroda bulunmaması dikkat çekti. Juventus forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kampına katılmadığı öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, genç yıldızın durumuyla ilgili açıklama yaparken İtalya'dan sahalara dönüş tarihine ilişkin yeni haberler geldi. Peki, Kenan Yıldız milli takımda neden yok, sakat mı? Kenan Yıldız Fransa maçında neden oynamıyor, sakatlığı ne ve ne zaman dönecek? İşte ayrıntılar...

KENAN YILDIZ MİLLİ TAKIMDA NEDEN YOK?

Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, devam eden sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın kasım ayı aday kadrosuna alınmadı.

Türkiye Futbol Federasyonunun 6 Kasım'da açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer almayan 21 yaşındaki futbolcu, Türkiye'nin Belçika ve Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarını kaçırdı.

Genç futbolcunun ameliyat sonrası tedavi ve rehabilitasyon sürecinin devam etmesi nedeniyle milli takım kampına katılmaması kararlaştırıldı.

SERGEN YALÇIN KENAN YILDIZ'IN NEDEN KADRODA OLMADIĞINI AÇIKLADI

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 6 Kasım'da düzenlenen aday kadro açıklama toplantısında Kenan Yıldız'ın durumuna ilişkin bilgi verdi.

Deneyimli teknik adam, genç oyuncunun sakatlığına rağmen milli takım kampına katılmak istediğini belirtti.

Ancak Juventus ile yapılan görüşmelerin ardından Kenan Yıldız'ın tedavisine İtalya'da devam etmesinin daha uygun olacağı değerlendirildi.

Sergen Yalçın, Juventus'un oyuncunun tedavi sürecinin kulüpte devam etmesini istediğini ve kendilerinin de bu talebi kabul ettiğini ifade etti. Böylece Kenan Yıldız, Belçika ve Fransa karşılaşmaları için belirlenen kadroya dahil edilmedi.

KENAN YILDIZ'IN SAKATLIĞI NE, NERESİNDEN SAKATLANDI?

Kenan Yıldız'ın sakatlığının sol ayağındaki beşinci metatarsal kemiğin tabanında meydana gelen kırıktan kaynaklandığı açıklandı.

Genç futbolcu, Juventus'un 23 Ağustos 2026 tarihinde Frosinone'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Serie A karşılaşmasında sakatlık yaşadı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, yaşadığı problem nedeniyle 69. dakikada oyundan çıkarıldı. Yapılan sağlık değerlendirmelerinin ardından genç yıldızın ayağındaki kırığın ameliyatla tedavi edilmesine karar verildi.

KENAN YILDIZ NE ZAMAN AMELİYAT OLDU?

Juventus, 31 Ağustos 2026 tarihinde Kenan Yıldız'ın sağlık durumuyla ilgili resmî açıklama yaptı. İtalyan kulübü, genç futbolcunun sol ayağındaki beşinci metatarsal kemiğin tabanında meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu.

Almanya'nın Augsburg kentindeki Hessingpark Klinik'te gerçekleştirilen operasyonu Dr. Martin Jordan gerçekleştirdi. Ameliyatta Juventus'un kulüp doktoru Marco Freschi de hazır bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada operasyonun başarılı geçtiği ve Kenan Yıldız'ın 1 Eylül'den itibaren rehabilitasyon programına başlayacağı belirtildi. Genç futbolcu, ameliyatın ardından yeniden sahalara dönebilmek için tedavi ve fiziksel hazırlık çalışmalarına başladı.

KENAN YILDIZ NE ZAMAN DÖNECEK, KAÇ HAFTA YOK?

Kenan Yıldız'ın sahalara dönüş tarihi henüz kesinleşmedi. Juventus, oyuncunun tam olarak hangi karşılaşmada yeniden forma giyebileceğine ilişkin resmî bir takvim açıklamadı.

İlk değerlendirmelerde genç yıldızın yaklaşık iki ila üç ay sahalardan uzak kalabileceği öne sürülmüştü. Kasım ayının başında İtalyan basınında çıkan haberlerde ise Kenan Yıldız'ın Aralık 2026'da yeniden maç kadrosuna girmesinin hedeflendiği belirtildi.

10 Kasım'da Bologna'daki ödül töreninde sağlık durumuna ilişkin konuşan genç futbolcu da aralık ayında sahalara dönmeyi umduğunu ifade etti.

Ancak oyuncunun yeniden maç temposuna ulaşabilmesi için rehabilitasyon sürecini tamamlaması ve sağlık ekibinden onay alması gerekiyor.

KENAN YILDIZ BU SEZON JUVENTUS'TA KAÇ MAÇ OYNADI?

Kenan Yıldız, yaşadığı sakatlık nedeniyle 2026-2027 sezonunda Juventus formasıyla yalnızca bir resmî karşılaşmaya çıkabildi.

Serie A'nın açılış haftasında Frosinone karşısında 69 dakika sahada kalan milli futbolcu, sonrasında geçirdiği ameliyat nedeniyle takımından uzak kaldı.

Genç yıldızın uzun süreli yokluğu, Juventus'un hücum hattındaki seçeneklerini de etkiledi. Kenan Yıldız, 2025-2026 sezonunda Serie A'da 10 gol ve 6 asistlik performansıyla takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri olmuştu.

Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, milli futbolcunun yeniden takıma katılmasını beklerken oyuncunun sağlık durumu yakından takip ediliyor.

KENAN YILDIZ'IN YERİNE MİLLİ TAKIMDA KİM OYNAYACAK?

Kenan Yıldız'ın aday kadroda bulunmaması, A Milli Takım'ın hücum hattındaki oyuncu tercihlerini de etkiliyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Fransa karşılaşması için açıkladığı kadroda Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Oğuz Aydın ve Aral Şimşir gibi hücum hattında görev yapabilen futbolcular yer alıyor.

Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Eintracht Frankfurt'ta oynayan Can Uzun da hücuma katkı sağlayabilecek seçenekler arasında bulunuyor. Ancak Kenan Yıldız'ın yerine ilk 11'de hangi futbolcunun görev yapacağı, karşılaşma öncesinde açıklanacak resmî kadroyla kesinlik kazanacak.

KENAN YILDIZ FRANSA-TÜRKİYE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle Fransa-Türkiye karşılaşmasında forma giyemeyecek. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında 15 Kasım 2026 Pazar günü Fransa ile karşılaşacak.

Bordeaux kentindeki Stade Matmut Atlantique'te oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Türkiye, Fransa deplasmanında grup aşamasını tamamlarken Kenan Yıldız ise Juventus'taki tedavi sürecini sürdürecek. Genç yıldızın milli formaya ne zaman döneceği, sakatlığını tamamen atlatmasının ardından netleşecek.