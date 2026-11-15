Fransa-Türkiye maçının nerede oynanacağı, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki son grup mücadelesi öncesinde futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ay-yıldızlı ekip, 15 Kasım 2026 Pazar günü Fransa'ya konuk olacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), karşılaşmanın oynanacağı şehri ve stadyumu duyurdu. Peki, Fransa-Türkiye maçı nerede oynanacak, Fransa'da mı Türkiye'de mi? Hangi statta, stadyum kaç kişilik? İşte ayrıntılar...

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması, Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux kentinde gerçekleştirilecek.

Fransa'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye'nin turnuvadaki altıncı ve son grup maçı olacak. Ay-yıldızlılar, 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı ağırladıktan sonra grup aşamasını Fransa deplasmanında tamamlayacak.

Karşılaşma Paris'te değil, Bordeaux'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, maçın yapılacağı stadyumu 3 Ağustos 2026 tarihinde açıklamıştı.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Fransa-Türkiye karşılaşmasına Bordeaux kentindeki Stade Matmut Atlantique (Stade Atlantique Bordeaux Métropole) ev sahipliği yapacak.

2015 yılında hizmete açılan stadyum, Bordeaux-Lac bölgesinde bulunuyor. Modern mimarisiyle dikkat çeken tesis, futbol ve ragbi karşılaşmalarında 42 bin 115 seyirci kapasitesine sahip.

Fransa'nın önemli spor tesisleri arasında yer alan Matmut Atlantique, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da kullanıldı. Organizasyonda dört grup karşılaşması ve bir çeyrek final mücadelesi bu statta oynandı.

Bordeaux'nun kuzeyinde konumlanan stadyum, futbol karşılaşmalarının yanı sıra çeşitli uluslararası spor organizasyonlarına ve konserlere de ev sahipliği yapıyor.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇINDA EV SAHİBİ KİM?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki mücadelenin ev sahibi Fransa olacak. A Milli Takım, karşılaşmaya deplasman ekibi olarak çıkacak.

Fransa Futbol Federasyonu, maçın bilet satış ve organizasyon süreçlerini yürütürken Türk taraftarlar için de misafir tribünü ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun bilgilendirmesine göre karşılaşmayı tribünden takip edecek Türk taraftarların bilet teslim işlemleri, Bordeaux yakınlarındaki Arkéa Arena'da gerçekleştirilecek.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Fransa-Türkiye karşılaşması 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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