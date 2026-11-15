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ELIZA hangi yıl tanıtıldı, kaç yılında geliştirildi? Milyoner sorusu

ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?'de bu kez tarihin ilk sohbet robotu ELIZA gündeme geldi. 200 bin TL'lik soruda 1966, 1976, 1996 ve 2006 seçenekleri yer aldı. Peki, ELIZA hangi yıl tanıtıldı? İşte merak edilen soru...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 21:12
ELIZA hangi yıl tanıtıldı, kaç yılında geliştirildi? Milyoner sorusu

Cem Öğretir'in sunumuyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster?, 15 Kasım Pazar günü teknoloji tarihine uzanan bir soruya sahne oldu. 200 bin TL değerindeki soruda, ABD'de geliştirilen ve bir psikoterapistin konuşma biçimini taklit eden ELIZA'nın hangi yıl tanıtıldığı soruldu. Şıklarda 1966, 1976, 1996 ve 2006 yılları yer aldı. Peki, tarihin ilk sohbet robotu ELIZA ne zaman tanıtıldı? Doğru cevap nedir, hangi seçenek işaretlenmeli? İşte ayrıntılar...

ABD'de geliştirilen, insanlarla yazışarak iletişim kuran ve bir psikoterapistin konuşma biçimini taklit eden, tarihin ilk "sohbet robotu" olan "ELIZA" hangi yıl tanıtılmıştır?

A) 1966

B) 1976

C) 1996

D) 2006

Doğru cevap A) 1966. ELIZA, bilgisayar bilimci Joseph Weizenbaum tarafından ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) geliştirildi. Program, 1966'da yayımlanan çalışmayla tanıtıldı ve ilk sohbet robotlarından biri olarak tarihe geçti.

ELIZA'nın DOCTOR adlı senaryosu, kullanıcıların yazdığı cümlelerde anahtar sözcükleri belirleyerek önceden tanımlanmış kurallarla sorular üretiyordu. Gerçek bir psikoterapi yapmayan sistem, karşısındaki kişiyi anlıyormuş izlenimi oluşturmasıyla dikkat çekti.

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