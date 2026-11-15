A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un altıncı ve son haftasında Fransa ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. UEFA, 15 Kasım 2026 Pazar günü Bordeaux'da oynanacak mücadeleye İngiliz hakem Chris Kavanagh'ı atadı. Premier Lig'de görev yapan deneyimli hakemin kariyeri futbolseverlerin gündemine geldi. Peki, Fransa-Türkiye maçının hakemi Chris Kavanagh kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi ligde görev yapıyor? İşte ayrıntılar...

FRANSA-TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fransa-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'na bağlı Chris Kavanagh yönetecek. UEFA tarafından yapılan görevlendirmeye göre İngiliz hakem, Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak karşılaşmada orta hakem olarak görev yapacak.

Kavanagh'ın yardımcılıklarını Dan Cook ve Ian Hussin üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

CHRIS KAVANAGH KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Chris Kavanagh, 4 Eylül 1985 tarihinde İngiltere'nin Manchester kentinde dünyaya geldi. 15 Kasım 2026 itibarıyla 41 yaşında olan Kavanagh, İngiliz futbolunun üst düzey organizasyonlarında görev yapan profesyonel hakemler arasında bulunuyor.

Hakemliğe 13 yaşında başlayan Kavanagh, İngiltere'nin alt liglerinde edindiği deneyimin ardından profesyonel futbol organizasyonlarında görev almaya başladı.

CHRIS KAVANAGH HANGİ LİGDE HAKEMLİK YAPIYOR?

Chris Kavanagh, İngiltere Premier Lig'de hakemlik yapıyor. 2017 yılında Premier Lig'deki ilk karşılaşmasına çıkan İngiliz hakem, aynı yıl üst düzey hakem grubuna dahil edildi.

2019 yılında FIFA kokartı alan Kavanagh, İngiltere'deki lig maçlarının yanı sıra UEFA organizasyonlarında da görevlendirilmeye başlandı.

CHRIS KAVANAGH HANGİ ÖNEMLİ MAÇLARI YÖNETTİ?

İngiliz hakem kariyerinde Premier Lig, İngiltere Lig Kupası, Championship ve UEFA organizasyonlarında görev aldı.

Kavanagh'ın yönettiği dikkat çekici karşılaşmalar arasında 2020 UEFA Gençlik Ligi'nde Benfica ile Real Madrid arasında oynanan final bulunuyor.

2021 yılında Brentford ile Swansea City arasındaki Championship play-off finalini yöneten Kavanagh, 2024 yılında Chelsea ile Liverpool arasında oynanan İngiltere Lig Kupası finalinde de düdük çaldı.

UEFA'NIN ELİT HAKEMLERİ ARASINA YÜKSELDİ

Chris Kavanagh, Aralık 2025'te UEFA'nın elit hakem kategorisine yükseltildi. İngiliz hakem, böylece Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonlarında görev alabilecek hakemler arasına girdi.

Kavanagh'ın elit kategoriye yükselmesiyle İngiltere; Michael Oliver ve Anthony Taylor ile birlikte bu kategoride üç hakemle temsil edilmeye başladı.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Fransa-Türkiye karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Darren England üstlenecek. AVAR koltuğunda ise Michael Salisbury oturacak.

Karşılaşmanın hakem kadrosu şöyle:

Orta hakem: Chris Kavanagh

Yardımcı hakem: Dan Cook

Yardımcı hakem: Ian Hussin

Dördüncü hakem: Robert Jones

VAR: Darren England

AVAR: Michael Salisbury

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un son haftasındaki Fransa-Türkiye karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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