Berke Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde araştırılıyor. Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle gözlerin çevrildiği Berke Özer, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de kariyerini sürdürüyor. Daha önce Fenerbahçe, Altınordu ve Eyüpspor gibi takımlarda görev yapan milli kaleci, Avrupa'daki performansıyla dikkat çekiyor. Peki, Berke Özer kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Berke Özer'in boyu kaç, nereli ve hangi takımlarda forma giydi? İşte hayatı ve futbol kariyeri...

BERKE ÖZER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Berke Özer, 25 Mayıs 2000 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya geldi. 15 Kasım 2026 itibarıyla 26 yaşında olan futbolcu, kaleci pozisyonunda görev yapıyor.

Futbola küçük yaşlarda başlayan Özer, profesyonel kariyerinin önemli bir bölümünü Türkiye'de geçirdi. Genç yaşta gösterdiği performansla dikkat çeken file bekçisi, kariyerini Avrupa'da sürdürerek A Milli Takım kadrosuna kadar yükseldi.

BERKE ÖZER NERELİ, ASLEN NEREDEN?

Berke Özer İzmir doğumludur. Milli futbolcu, daha önce yaptığı açıklamalarda anne ve babasının da İzmirli olduğunu belirtti.

Sporcu bir ailede büyüyen Berke Özer'in babası Hüseyin Özer, geçmişte İzmirspor'da kalecilik yaptı. Annesi atletizmle ilgilenirken ağabeyi Nihat Cemre Özer de basketbol oynadı. Berke Özer, çocukluk döneminde yüzme, jimnastik ve basketbolla ilgilendikten sonra futbola yöneldi.

BERKE ÖZER'İN BOYU KAÇ, KİLOSU NE KADAR?

Berke Özer'in boyu 1,91 metre, kilosu ise oyuncu profillerinde 73 kilogram olarak belirtiliyor.

Sağ ayağını kullanan milli futbolcu, kaleci pozisyonunda görev yapıyor. Özellikle refleksleri, çizgi üzerindeki kurtarışları ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkıyor.

BERKE ÖZER HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Berke Özer, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille OSC forması giyiyor. Milli kaleci, 14 Ağustos 2025 tarihinde Eyüpspor'dan Fransız temsilcisine transfer oldu.

Lille ile dört yıllık sözleşme imzalayan Özer'in kontratı 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek. Fransız ekibinde 1 numaralı formayı giyen 26 yaşındaki kaleci, 2026-2027 sezonunda takımının önemli isimleri arasında bulunuyor.

Berke Özer, bu sezon Ligue 1'de oynadığı ilk 9 karşılaşmada 810 dakika sahada kaldı ve 5 maçta kalesini gole kapattı.

BERKE ÖZER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Berke Özer, futbola Bucaspor altyapısında başladı. 2013 yılında Altınordu altyapısına katılan genç kaleci, burada gelişimini sürdürerek profesyonel futbol kariyerine adım attı.

2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Özer, daha fazla forma şansı bulabilmek amacıyla 2019'da Belçika temsilcisi Westerlo'ya kiralandı.

Fenerbahçe'ye dönüşünün ardından Portekiz ekibi Portimonense'ye transfer olan kaleci, 2023 yılında Eyüpspor'un yolunu tuttu. Aynı yıl kısa bir süre Ümraniyespor'da kiralık olarak görev yaptı.

Eyüpspor'daki performansıyla dikkat çeken Berke Özer, Ağustos 2025'te Lille'e transfer olarak Avrupa'nın beş büyük liginden birinde forma giyme fırsatı yakaladı.

BERKE ÖZER MİLLİ TAKIMDA KAÇ MAÇA ÇIKTI?

Berke Özer, Türkiye'nin farklı yaş kategorilerindeki milli takımlarında görev aldı. Özellikle 2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Türkiye kadrosunun kalecisiydi.

İlk A Milli maçına 7 Haziran 2025 tarihinde çıkan Özer, 6 Kasım 2026'da açıklanan aday kadro itibarıyla 2 kez A Milli formayı giymişti.

Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından Belçika ve Fransa karşılaşmaları için belirlenen aday kadroya dahil edilen Berke Özer, Uğurcan Çakır'ın sakatlığı sonrasında Fransa maçında kaleyi koruyor.

Fransa-Türkiye karşılaşması 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.