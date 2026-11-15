ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunumuyla izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster?, 25 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümünde 2026 FIFA Dünya Kupası'na ilişkin bir soruya yer verdi. Turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top ödülünün sahibi merak edilirken şıklarda Rodri, Lamine Yamal, Neymar ve Harry Kane isimleri sıralandı. Peki 2026 Dünya Kupası'nda Altın Top'u kim kazandı? Ödül hangi futbolcuya verildi? Doğru seçenek hangisi? İşte ayrıntılar...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en değerli oyuncusu seçilerek Altın Top ödülünü kazanan futbolcu kimdir?

A) Rodri

B) Lamine Yamal

C) Neymar

D) Harry Kane

Doğru cevap: A) Rodri. İspanya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Rodri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla turnuvanın en değerli futbolcusu seçildi. İspanya'nın şampiyonluğunda önemli rol oynayan yıldız oyuncu, FIFA tarafından verilen Altın Top ödülünün sahibi oldu.

2026 Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada Gümüş Top ödülünü Lionel Messi, Bronz Top ödülünü Kylian Mbappe kazandı. Mbappe ayrıca 10 golle Altın Ayakkabı ödülünü aldı.

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