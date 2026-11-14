Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde Noa Lang ismi yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Napoli'den kiralanan Hollandalı kanat oyuncusunun, İtalyan ekibinden ayrılabileceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin 27 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak için kiralama seçeneğini değerlendirdiği iddia edilirken transferde Genoa'nın da devrede olduğu belirtildi. Peki, Noa Lang Galatasaray'a geri dönecek mi, yeniden gelecek mi? Napoli'den ayrılacak mı, bonservis bedeli ne kadar? İşte ayrıntılar...

NOA LANG GALATASARAY'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Galatasaray'ın, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısında formasını giyen Noa Lang'ı yeniden transfer gündemine aldığı öne sürüldü.

Sarı-kırmızılı yönetim, Napoli'den ayrılması beklenen Hollandalı kanat oyuncusu için devre arasında kiralama seçeneğini değerlendirmeyi planlıyor.

27 yaşındaki oyuncunun İtalyan kulübündeki geleceğine ilişkin belirsizlik, Galatasaray'a dönüş ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Ancak 14 Kasım 2026 itibarıyla Noa Lang'ın yeniden transferi konusunda kulüpler tarafından açıklanmış resmî bir anlaşma bulunmuyor.

NOA LANG GALATASARAY'A NE ZAMAN GELECEK?

Galatasaray'ın Noa Lang için Ocak 2027'de açılacak ara transfer döneminde harekete geçebileceği iddia ediliyor.

Sarı-kırmızılıların planında Hollandalı futbolcuyu sezonun kalan bölümü için yeniden kiralamak bulunuyor. Bununla birlikte transferin gerçekleşebilmesi için Galatasaray'ın yabancı oyuncu kontenjanında yer açması gerektiği belirtiliyor.

Noa Lang'ın Galatasaray'a dönüşü için kesinleşmiş bir tarih veya anlaşma bulunmuyor.

NAPOLI'DE NOA LANG KRİZİ! AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEMDE

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Noa Lang'ın Napoli'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Hollandalı futbolcunun 8 Kasım'da oynanan Lazio karşılaşmasının ardından bazı taraftarlarla yaşadığı gerginlik, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Lang'ın daha sonra sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın da Napoli taraftarları arasında tepki çektiği aktarıldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından 27 yaşındaki oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılması ihtimali gündeme geldi. Napoli'nin oyuncusunu satmayı tercih ettiği ancak kiralama seçeneğine de açık olabileceği öne sürülüyor.

NOA LANG'IN BONSERVİS BEDELİ NE KADAR? 15 MİLYON EURO İDDİASI

Noa Lang'ın yeniden Galatasaray'a transfer olma ihtimaliyle birlikte bonservis beklentisine ilişkin iddialar da gündeme geldi.

Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Napoli'den kiralanırken anlaşmada yaklaşık 30 milyon euroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu bulunuyordu.

Galatasaray sezon sonunda bu opsiyonu kullanmazken Lang, Napoli'ye geri dönmüştü. İtalyan kulübü, oyuncunun bonservis bedeli için beklentisini 15 milyon euro seviyesine kadar düşürmeye hazır.

Ancak bu rakam tarafların üzerinde anlaştığı resmî bir transfer bedeli değil. Sarı-kırmızılıların önceliğinin yeniden kiralama olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY'A GENOA RAKİP OLDU

Noa Lang transferinde Galatasaray'ın karşısına İtalya Serie A ekiplerinden Genoa çıktı. Genoa Teknik Direktörü Daniele De Rossi, Hollandalı kanat oyuncusunu kadrosunda görmek istiyor.

İtalyan ekibinin kiralama seçeneğini değerlendirdiği, transferin gerçekleşmesi için Napoli'nin oyuncunun maaşının bir bölümünü üstlenmesi ihtimalinin de konuşulduğu belirtildi.

Genoa ile Napoli arasında bu transfer için resmî temas kurulmadığı aktarılırken, iki takımın oyuncuya ilgisi ara transfer dönemi öncesinde dikkat çekiyor.

NOA LANG BU SEZON KAÇ GOL ATTI? NAPOLI PERFORMANSI

2026-2027 sezonunda yeniden Napoli forması giyen Noa Lang, 14 Kasım itibarıyla Serie A ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 12 karşılaşmada süre aldı.

Hollandalı kanat oyuncusu bu maçlarda 1 gol kaydederken yaklaşık 724 dakika sahada kaldı. Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lang'ın geleceği, ara transfer dönemi öncesinde İtalya basınının gündeminde yer alıyor.

GALATASARAY'DA LEROY SANE'NİN DURUMU TRANSFERİ ETKİLEYEBİLİR

Noa Lang'ın Galatasaray'a dönüş ihtimalinde sarı-kırmızılıların mevcut kanat rotasyonu da önem taşıyor. Basına yansıyan iddialara göre Galatasaray, Leroy Sane'nin devre arasında ayrılması durumunda Noa Lang'ı alternatifler arasında değerlendiriyor.

Sane için gelecek olası tekliflerin yanı sıra yabancı kontenjanında oluşabilecek değişikliklerin de transfer planlamasında belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

NOA LANG GALATASARAY'A DÖNMEK İSTİYOR MU?

Hollandalı futbolcunun daha önce formasını giydiği Galatasaray'a yeniden dönmeye sıcak baktığı öne sürülüyor. Ancak oyuncunun bu yönde kamuoyuna açıkladığı kesin bir transfer kararı bulunmuyor.

Galatasaray'ın yeniden kiralama planı, Napoli'nin transfer şartları ve Genoa'nın ilgisi birlikte değerlendirildiğinde Noa Lang'ın geleceğinin Ocak 2027 transfer döneminde netleşmesi bekleniyor.