Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken Marco Asensio'nun geleceği yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen İspanyol yıldızın, Ocak 2027'de ülkesine dönebileceği öne sürüldü. LaLiga ekiplerinden Real Betis'in 30 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine aldığı iddia edilirken Fenerbahçe'nin olası satıştan beklediği bonservis bedeli de ortaya atıldı. Peki, Marco Asensio Fenerbahçe'den ayrılıyor mu, hangi takıma gidiyor? Real Betis'e transfer olacak mı? İşte ayrıntılar...

MARCO ASENSIO FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR MU?

Marco Asensio'nun Ocak 2027'de açılacak ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılabileceği iddia edildi. Ancak İspanyol oyuncunun transferine ilişkin kulüp tarafından açıklanmış resmî bir ayrılık kararı bulunmuyor.

ElGolDigital'in 10 Kasım 2026 tarihli haberine göre LaLiga ekiplerinden Real Betis, tecrübeli futbolcuyu transfer gündemine aldı.

İspanyol kulübünün sportif direktörü Manu Fajardo'nun, Asensio'nun transfer şartlarını değerlendirdiği ve ocak ayında Fenerbahçe ile görüşme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Henüz iki kulüp arasında anlaşma sağlandığına veya transferin tamamlandığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

MARCO ASENSIO HANGİ TAKIMA GİDİYOR? REAL BETIS İDDİASI

Marco Asensio'nun adı son olarak İspanya LaLiga takımlarından Real Betis ile anılıyor.

İspanyol basınındaki haberlere göre Real Betis, devre arasında hücum hattını güçlendirmek için tecrübeli futbolcuyu seçenekleri arasında değerlendiriyor.

Asensio'nun da kariyerine yeniden İspanya'da devam etmeye sıcak baktığı öne sürülüyor. Ancak futbolcunun Real Betis ile anlaştığı veya transfer görüşmelerinin resmî aşamaya geçtiği doğrulanmış değil.

FENERBAHÇE MARCO ASENSIO İÇİN NE KADAR BONSERVİS İSTİYOR?

Marco Asensio'nun olası transferinde Fenerbahçe'nin 8 ila 10 milyon euro arasında bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği iddia ediliyor.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen İspanyol futbolcunun ayrılığına bu seviyelerde bir teklif gelmesi halinde sıcak bakılabileceği aktarıldı.

Fenerbahçe, Asensio'yu 1 Eylül 2025'te Paris Saint-Germain'den 7 milyon euronun biraz üzerinde bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertlilerin sözleşmesi devam eden futbolcuyla yollarını ayırması için potansiyel alıcı kulüple transfer şartlarında anlaşması gerekiyor. 8-10 milyon euroluk rakam, kulübün resmen açıkladığı satış bedeli değil, basına yansıyan bonservis beklentisi olarak öne çıkıyor.

ASENSIO'NUN FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Marco Asensio, Eylül 2025'te Fenerbahçe'ye transfer olurken sarı-lacivertli kulüple 3 yıllık sözleşme imzaladı. İspanyol futbolcunun mevcut sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor. Anlaşmada ayrıca bir yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor.

Dolayısıyla Asensio'nun devre arasında başka bir kulübe bonservisiyle transfer olabilmesi için Fenerbahçe'nin de anlaşmaya onay vermesi gerekiyor.

MARCO ASENSIO'YU BAŞKA HANGİ TAKIMLAR İSTİYOR?

Real Betis'in yanı sıra Marco Asensio'nun adı daha önce farklı İspanyol kulüpleriyle de gündeme geldi.

Yaz transfer döneminde Real Sociedad, Atletico Madrid ve Villarreal'in oyuncuyla ilgilendiği iddia edilmişti. Mallorca da İspanyol futbolcuyla anılan takımlar arasında gösterildi.

ElGolDigital'in haberinde, Asensio'nun eski kulüplerinden Espanyol'a dönmek için anlaşmaya yaklaştığı ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi. Bu kulüplerin tamamının Ocak 2027 transfer döneminde yeniden girişimde bulunacağına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

MARCO ASENSIO NEDEN AYRILABİLİR? SAKATLIK SÜRECİ ETKİLİ OLDU

Fenerbahçe'nin sezon başından itibaren sağlık sorunları yaşayan yıldız futbolcusu, ekim ayında ameliyat geçirmişti.

Sarı-lacivertli kulüp, 21 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada Asensio'nun sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da artroskopik operasyon geçirdiğini duyurdu.

Futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesinin öngörüldüğü bildirildi. Böylece Asensio'nun sahalara dönüşünün Ocak 2027'nin ikinci yarısına kalabileceği değerlendirmesi öne çıktı.

Oyuncunun uzun süre takımdan ayrı kalacak olması, ara transfer döneminde yaşanabilecek kadro değişiklikleriyle ilgili iddiaların da gündeme gelmesine neden oldu. Bununla birlikte sakatlığın doğrudan bir satış kararına yol açtığına ilişkin resmî açıklama bulunmuyor.

REAL BETIS'İN TRANSFER PLANI ASENSIO'YU NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Real Betis'in transfer planlamasında hücum hattına yeni oyuncular katma ihtimalinin değerlendirildiği belirtiliyor.

İspanyol ekibinin yıldız kanat oyuncusu Abde Ezzalzouli'ye gelebilecek olası tekliflerin, kulübün yeni transferler için ayıracağı bütçeyi etkileyebileceği öne sürülüyor.

Real Betis, Ezzalzouli'nin 40 milyon euro seviyesinde bir bedelle satılması durumunda kadrosuna 3 veya 4 oyuncu katmayı planlayabilir. Ancak Faslı oyuncunun satışına veya elde edilecek bonservis gelirine ilişkin kesinleşmiş bir transfer bulunmadığından bu senaryo henüz varsayım niteliği taşıyor.

MARCO ASENSIO BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Marco Asensio, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 8 resmî karşılaşmada görev aldı. İspanyol oyuncu bu mücadelelerde 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Geçirdiği sakatlık ve ardından yapılan operasyon nedeniyle istikrarlı şekilde forma giyemeyen Asensio'nun performansı, önceki yıllardaki sürekliliğinin altında kaldı.

MARCO ASENSIO'NUN TRANSFERİ NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Real Betis'in Marco Asensio için girişimde bulunabileceği dönem olarak Ocak 2027 ara transfer penceresi öne çıkıyor.

Bununla birlikte Fenerbahçe'nin bonservis beklentisi, İspanyol kulübünün bütçesi ve oyuncunun sağlık durumunun transfer sürecinde belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

14 Kasım 2026 itibarıyla Asensio'nun Fenerbahçe'den ayrılığı kesinleşmedi. İspanyol yıldızın geleceğine ilişkin süreç, kulüplerin alacağı kararlar ve olası resmî görüşmeler doğrultusunda şekillenecek.