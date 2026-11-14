Japonya ile Brezilya, milli maç takvimi kapsamında Singapur'da hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelen iki takımın yeniden buluşacağı mücadele, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya ile Hajime Moriyasu'nun çalıştırdığı Japonya arasındaki maçın yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Japonya-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Japonya-Brezilya maçı nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

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JAPONYA-BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Japonya-Brezilya hazırlık maçı, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 13.15'te başlayacak. Karşılaşma, Singapur'un Kallang bölgesinde bulunan Singapur Ulusal Stadyumu'nda oynanacak.

İki milli takım, 13-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Mizuho Blue Challenge The Kallang Football Series Singapore organizasyonu kapsamında karşılaşacak. Japonya ile Brezilya'nın yanı sıra Singapur ve Paraguay da organizasyonda mücadele ediyor.

JAPONYA-BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Japonya-Brezilya maçının Türkiye'deki canlı yayıncısına ilişkin kesinleşmiş resmî bilgi bulunmuyor.

JAPONYA VE BREZİLYA 2026 DÜNYA KUPASI'NIN ARDINDAN YENİDEN KARŞILAŞIYOR

İki takım, 29 Haziran 2026 tarihinde FIFA Dünya Kupası son 32 turunda karşı karşıya gelmişti. Brezilya, Japonya karşısında geriye düştüğü mücadeleyi Casemiro ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 2-1 kazanmıştı.

Japonya ise 14 Ekim 2025'te Tokyo'da oynanan hazırlık maçından 3-2 galip ayrılarak rakibi karşısındaki ilk galibiyetine ulaşmıştı. Singapur'daki mücadele, iki milli takımın son dönemdeki rekabetine yeni bir karşılaşma ekleyecek.

JAPONYA-BREZİLYA MAÇINDA HANGİ FUTBOLCULAR VAR?

Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kasım ayındaki hazırlık karşılaşmaları için 26 futbolcuyu milli takıma davet etti. Vinicius Junior, Raphinha, Endrick ve Estêvão, açıklanan Brezilya kadrosunda yer alan hücum oyuncuları arasında bulunuyor.

Japonya'nın 28 kişilik kadrosunda ise Takefusa Kubo, Takumi Minamino, Ritsu Doan ve Daichi Kamada gibi önemli isimler yer alıyor. Karşılaşmanın kesin ilk 11'leri, maç öncesinde yapılacak resmî açıklamalarla netleşecek.