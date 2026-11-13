Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürürken ezeli rakibi Fenerbahçe'den sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu Mert Müldür'ün durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü. Savunmanın farklı bölgelerinde görev yapabilen 27 yaşındaki oyuncunun geleceğinde Fenerbahçe'nin vereceği karar belirleyici olacak. Peki, Mert Müldür Galatasaray'a gelecek mi? Mert Müldür'ün Fenerbahçe ile sözleşmesi ne zaman bitiyor, transfer bedelsiz mi gerçekleşecek? İşte detaylar...

MERT MÜLDÜR GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Galatasaray'ın Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür'ü transfer listesine aldığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, milli futbolcunun sezon sonunda sona erecek sözleşmesini yakından takip ettiği ve yeni kontrat imzalanmaması halinde harekete geçebileceği belirtildi.

Galatasaray, Mert Müldür'ün durumuyla ilgileniyor. Ancak mevcut aşamada oyuncuyla herhangi bir teklif, görüşme veya temas gerçekleşmiş değil.

Takvim'in haberinde de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un milli savunmacının transferine olumlu baktığı öne sürüldü. Buna karşın oyuncunun sarı-kırmızılı ekibe transfer olacağına ilişkin resmî bir anlaşma bulunmuyor.

MERT MÜLDÜR'ÜN FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Mert Müldür'ün Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun kayıtlarına göre milli futbolcunun sarı-lacivertli kulüple kontratı 2 Ağustos 2023 tarihinde başladı ve 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'nin oyuncuyla yeni sözleşme imzalamaması durumunda Mert Müldür, 2026-2027 sezonunun tamamlanmasının ardından serbest kalabilecek.

Bu nedenle Galatasaray'ın transfer planında en önemli gelişme, Fenerbahçe yönetimi ile oyuncu arasında yapılabilecek sözleşme görüşmeleri olacak.

FENERBAHÇE MERT MÜLDÜR İLE SÖZLEŞME UZATACAK MI?

Fenerbahçe'nin Mert Müldür'le ilgili vereceği karar merak ediliyor. Eylül 2026'da sarı-lacivertli yönetimin milli futbolcuyla yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı yönünde haberler gündeme gelmişti.

Ancak 13 Kasım itibarıyla sözleşmenin uzatıldığına ilişkin doğrulanmış resmî bir açıklama bulunmuyor.

Galatasaray'ın olası transfer girişiminin de Fenerbahçe'nin sözleşme yenileme sürecine göre şekillenmesi bekleniyor.

MERT MÜLDÜR'ÜN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Mert Müldür'ün Transfermarkt verilerindeki piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

2023 yazında İtalya'nın Sassuolo takımından Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu, sağ bek pozisyonunun yanı sıra sol bek ve stoper mevkilerinde de görev yapabiliyor.

2026-2027 sezonunda şu ana kadar 9 karşılaşmada 348 dakika süre alan Mert Müldür, bu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.

27 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım formasını da 48 kez giyerken 3 gol kaydetti.

GALATASARAY'DA SAĞ BEK İÇİN BİR ADAY DAHA VAR

Galatasaray'ın savunma hattını güçlendirmek amacıyla yalnızca Mert Müldür'ü takip etmediği belirtiliyor.

Sarı-kırmızılıların, Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan'ı da transfer seçenekleri arasında değerlendirdiği iddia edildi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın sağ bek transferinde nasıl bir yol izleyeceği, ocak ayı transfer dönemi ve sezon sonunda ortaya çıkacak gelişmelerle netleşecek.

Mert Müldür konusunda ise gözler öncelikle Fenerbahçe ile yapılabilecek sözleşme görüşmelerine çevrildi.

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