COP31 Türkiye

TÜRKİYE'YE 5.1 MİLYAR DOLAR YATIRIM FİNANSMANI

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında Türkiye'ye 5,1 milyar dolarlık finansman desteği sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası arasında toplam 10 anlaşmaya imza atıldı. İmza töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, anlaşmaların Türkiye'nin yeşil dönüşümüne ve ekonomik dayanıklılığına önemli katkı sağlayacağını belirtti. Türkiye'nin projelerini hazırlayıp finansmanını sağladığını vurgulayan Bakan Şimşek, "Sadece anlaşma imzalamakla kalmıyoruz, daha yeşil ve dayanıklı bir ekonomi inşa ediyoruz. Bu projeler istihdam yaratacak ve ekonomimizi güçlendirecek. Şimdi sıra hayata geçirmekte" dedi.

50 MİLYAR DOLAR KAYNAK

Türkiye'nin 2023'ten bu yana uluslararası kalkınma ortaklarından yaklaşık 50 milyar dolarlık dış finansman sağladığını hatırlatan Mehmet Şimşek, bu kaynağın deprem bölgesinin yeniden inşası, demir yolu ve yenilenebilir enerji projeleri, sanayide karbonsuzlaşma, depreme dayanıklı hastaneler, ihracatçılar ve KOBİ'ler için kullanıldığını söyledi. Şimşek, yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarının sürdüğünü, sanayinin yüksek katma değerli üretime yönelmesinin önem taşıdığını ifade etti. Çok taraflı kalkınma bankalarının desteğinin büyük ölçekli yatırımların hayata geçirilmesinde kritik rol oynadığını kaydetti.

'SOMUT YATIRIMLARA DÖNÜŞMELİ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da COP31 kapsamında yaptığı konuşmada, iklim hedefleriyle kalkınma önceliklerinin birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı. Paris Anlaşması'nın ikinci 10 yılında taahhütlerin somut yatırımlarla sonuca dönüşmesi gerektiğini belirten Yılmaz, ülkelerin iklim planlarının finansmanla desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Yılmaz, "Türkiye olarak iklim hedefleriyle kalkınma önceliklerinin birbirini desteklemesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

"ANTALYA'DA TARİHİ KARARLARA İMZA ATMAYI HEDEFLİYORUZ"

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen zirvede tarihi kararlara imza atmayı hedeflediklerini söyledi. COP31'e iki günde 100 bin kişinin kayıt yaptırdığını belirten Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede alınacak kararların uygulamaya geçirilmesinin önemine dikkat çekti. Kurum, "Tarihin en yoğun katılımlı COP'unda bizler de sizlerle birlikte COP31'de tarihi kararlara imza atmak istiyoruz" dedi. Kurum, temiz enerji, yeşil sanayi, sıfır atık, metan azaltımı, dirençli şehirler ve gıda güvenliği gibi 10 başlıkta ölçülebilir hedefler belirlediklerini ifade etti. Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından iki yılda 455 bin konut, köy evi ve iş yerinin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlattı.

VAKIFBANK VE KFW'DEN YEŞİL DÖNÜŞÜME DEV KATKI

VakıfBank, Türkiye'nin enerji ve sanayi sektörlerinin yeşil dönüşümünü desteklemek amacıyla Alman Kalkınma Bankası KfW ile mutabakat zaptı (MoU) imzaladı. Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında imzalanan mutabakat zaptı, tarafların Türkiye'de yerleşik şirketlerin iklim dostu yatırımlarına yönelik 250 milyon Euro'ya kadar finansman imkânlarını değerlendirme yönündeki ortak iradesini ortaya koyuyor. Uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla iş birliklerini derinleştirmeye devam eden VakıfBank, Almanya'nın kalkınma bankası Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ile iklim finansmanı alanında yeni bir adım attı. Türkiye'nin Antalya'da ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında iki kurum arasında mutabakat zaptı imzalandı. İşbirliğiyle, Paris Anlaşması'nın hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin enerji ve sanayi sektörlerinde yeşil dönüşümün ve karbonsuzlaşma sürecinin desteklenmesi amaçlanıyor. Mutabakat zaptı kapsamında KfW, Türkiye'de yerleşik şirketlerin gerçekleştirdiği iklim dostu yatırımların yeniden finansmanı için VakıfBank'a 250 milyon Euro'ya kadar kredi finansmanı sağlamayı hedefliyor. Taraflar, Almanya ve Avrupa Birliği kaynaklı mal, hizmet ve yatırımları içeren projelerin yanı sıra Türkiye'nin ihracat sektörlerinde sürdürülebilir tedarik zincirlerini ve yeşil enerji dönüşümü için kritik teknolojilerin üretimini destekleyen projelere odaklanmayı hedefliyor.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, mutabakat zaptının imzalanmasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "VakıfBank olarak uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla ilişkilerimizi ülkemizin üretim kapasitesini ve sürdürülebilir büyümesini destekleyen stratejik ortaklıklar olarak görmekteyiz. COP31 kapsamında KfW ile imzaladığımız mutabakat zaptı da bu yaklaşımımızın bir başka yansımasıdır. 250 milyon Euro'ya kadar finansman imkânlarını değerlendirmeye yönelik ortak niyetimizle enerji ve sanayi sektörlerindeki iklim dostu yatırımları desteklemeyi ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmayı amaçlıyoruz. Türkiye ile Almanya arasındaki güçlü ticari ve ekonomik bağların yeşil dönüşümde yeni fırsatlar oluşturacağına inanıyoruz. Yenilenebilir enerji ve elektrik şebekelerine yönelik yatırımlar, yeşil teknolojiler açısından önemli bir potansiyel sunarken Türkiye'nin sanayi kapasitesi ve Avrupa pazarlarıyla bütünleşmesi de bu iş birliğinin değerini artırıyor. Ortak ekonomik önceliklerimize katkı sağlayacak somut projeler aracılığıyla KfW ile ortaklığımızı derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

DÜŞÜK KARBONLU ÜRETİM

İşbirliğinin öncelikli alanlarına değinen Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeşil dönüşümü yalnızca enerji kaynaklarının değişimi olarak değil, üretimden ticarete ekonominin tüm alanlarını kapsayan stratejik bir süreç olarak değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda sanayimizin karbon emisyonlarını azaltacak, ihracatçılarımızın uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uyumunu kolaylaştıracak ve enerji dönüşümünde ihtiyaç duyulan teknolojilerin ülkemizde üretilmesine katkı sağlayacak yatırımlara öncelik veriyoruz. Bu yatırımlarla Türkiye, Almanya ve Avrupa Birliği arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirirken işletmelerimizin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Mutabakat zaptı, finansman iş birliklerine yönelik ortak irademizi ortaya koyuyor. Gerekli değerlendirme ve onay süreçlerinin ardından iş birliğinin kapsamı ve finansman koşullarının netleştirilmesi bekleniyor. VakıfBank olarak söz konusu süreci, uluslararası finansman kuruluşlarıyla ilişkilerimizi daha da güçlendirmek ve ülkemizin yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak yeni kaynaklara erişimi artırmak açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Gelecekte somut projelere dönüşmesini arzu ettiğimiz iş birliğimize sundukları yapıcı yaklaşım ve değerli katkılar dolayısıyla KfW'ye ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." KfW Bankacılık Grubu CEO'su Stefan Wintels, Mutabakat Zaptı hakkında şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye'nin Antalya kentinde düzenlenen COP31 kapsamında VakıfBank ile 13 yıl önce kurduğumuz iş birliğini yenilemekten memnuniyet duyuyoruz. Mutabakat zaptının imzalanmasıyla iklimin korunması alanında birlikte çalışma niyetimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Öngörülen yeni finansman; KOBİ'ler, kurumsal şirketler ve enerji üreticileri dâhil olmak üzere Vakıf- Bank müşterilerine yönelik iklim finansmanına odaklanacaktır. Her iki banka da Türkiye, AB ve Almanya'nın ortak ekonomik çıkarlarını ilerleten projelere öncelik verecektir."

'GÜÇLÜ DEĞER ZİNCİRİ GIDA GÜVENLİĞİNİN GARANTİSİDİR'

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı - COP31'de "İklim Destekçisi" olarak yer alan Yaşar Holding, Pınar markası ile öncülük ettiği tarıma dayalı sanayide gıda ekosistemlerinin iklim dayanıklılığını artırma konulu bir panel gerçekleştirdi. Panelde gıda güvenliği, teknoloji kullanımı ve yapay zeka sistemlerinin entegrasyonu, kadınlara ve genç çiftçilere yönelik kapasite geliştirme programları, gıda israfının boyutunun iklime etkisi ve iklim finansmanı konuşuldu. Pınar Et ve Çamlı Yem Besicilik Başkan Yardımcısı Hüseyin Demir, "Bugün dünyada giderek daha fazla önem kazanan "Tek Sağlık" yaklaşımı, insan, hayvan ve çevre sağlığının birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu anlatıyor. Tarlada sağlıklı tohumla, merada sağlıklı hayvanla ve bunları besleyen sağlıklı bir çevreyle gıda güvenliğini güçlendireceğimize inanıyorum" dedi.

YEŞİL SANAYİLEŞMENIN ÖNEMI

Yeşil Sanayileşme alanında düzenlenen "Geleceği Beslemek: İklime Dayanıklı Gıda Ekosistemleri için Tarımsal Sanayide Dönüşüm" paneli, Ulusal Süt Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Artık'ın oturum başkanlığında gerçekleştirildi. Panelde, Pınar Et ve Çamlı Yem Besicilik Başkan Yardımcısı Hüseyin Demir, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürsel Dellal, tabit & agriGo.ai Kurucu Ortağı Tülin Akın, FAO Kıdemli Program Koordinatörü Özcan Türkoğlu ve EBRD Türkiye Başkan Vekili Mehmet Üvez konuşmacı olarak yer aldı. Hüseyin Demir, konuşmasında, Yaşar Topluluğu'nun kurucusu Selçuk Yaşar'ın, çiftçiye alım garantisi vererek Türkiye'nin ilk sözleşmeli hayvancılık sistemini hayata geçirdiğini ve bölgesel kalkınma modeli olarak sektörlere örnek olduğunu vurguladı. Demir, Yaşar Topluluğu'nun kuruluşundan bu yana ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik çalışmalarıyla sektörlerine örnek olduğu ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağladığını belirterek, "Pınar Et ve ve Çamlı Yem Besicilik şirketleri ile Yaşar Topluluğu tarımsal sanayiye yön veren önemli bir oyuncu haline geldi. Güçlü bir değer zincirini gıda güvenliğinin garantisi olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik anlayışımıza tüm paydaşlarımızı da dahil ederek gelecek nesillere daha iyi bir yaşam sunmak için çalışıyoruz" dedi.

KEDİNİN GÖZÜNDEN COP31 ZİRVESİ

Dünya, iklim krizine çözüm aramak için Antalya'da buluştu. Türkiye, dev organizasyon COP31'in ev sahipliğini üstlendi. Zirvenin düzenlendiği alan, bu kez çok sevimli bir perspektifle görüntülendi. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31, Antalya'da liderler zirvesiyle devam ediyor. COP31'in düzenlendiği alan ise yerli ve yabancı birçok yetkili ile basın mensubunun ziyaretleriyle dolup taşıyor. Sosyal medyada Türkiye'nin adeta simgesi haline gelen kediler de COP31'in düzenlendiği alanda gezip dolaşıyor. COP31'in sosyal medya ekibi, o kedilerden birine taktı- ğı kamerayla alanı gezdirdi. Kedinin kamera ile alanı gezdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan sevimli görüntü, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.