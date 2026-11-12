Türkiye Belçika maçı nerede oynanacak, hangi statta ve hangi şehirde yapılacak? A Milli Futbol Takımı, 2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak mücadelenin ev sahibi şehrini ve stadyumunu açıkladı. Ay-yıldızlıların İstanbul yerine İzmir'de sahaya çıkacağı karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Peki, Türkiye-Belçika maçı İstanbul'da mı, İzmir'de mi oynanacak? Milli maç hangi stadyumda, ne zaman ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK, HANGİ ŞEHİRDE?

Türkiye ile Belçika arasında 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasına İzmir ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre A Milli Takım, Belçika'yı İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda ağırlayacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye-Belçika karşılaşması, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan ve 23 bin 376 seyirci kapasitesine sahip stadyum, daha önce de A Milli Takım'ın uluslararası karşılaşmalarına ev sahipliği yaptı.

Ay-yıldızlı ekip, Gürsel Aksel Stadyumu'nda 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0, 9 Eylül 2024'te ise İzlanda'yı 3-1 mağlup etmişti. Belçika karşılaşmasıyla birlikte A Milli Takım üçüncü kez bu stadyumda sahaya çıkacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un beşinci haftasında oynanacak Türkiye-Belçika mücadelesi, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Maç: Türkiye - Belçika

Tarih: 12 Kasım 2026 Perşembe

Saat: 20.00

Stadyum: Gürsel Aksel Stadyumu

Şehir: İzmir

İlçe: Konak

Yayın: ATV

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu, 12 Kasım Perşembe günü oynanacak karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Schärer'in görev yapacağını duyurdu.

Schärer'in yardımcılıklarını Stéphane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi Mirel Turkes olacak.

VAR görevini Lukas Fähndrich, AVAR görevini ise Luca Cibelli yürütecek.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Belçika karşılaşmasının genel bilet satışları 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 13.00'te başladı.

Taraftarlar biletlerini Passo'nun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alabiliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, 10 Kasım Salı günü yaptığı açıklamada Belçika taraftarlarına ayrılan 1179 kişilik ek misafir tribünü kontenjanının da Türk taraftarlar için satışa sunulacağını bildirdi.

A MİLLİ TAKIM'IN BİR SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Belçika karşılaşmasının ardından Fransa deplasmanına çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 15 Kasım 2026 Pazar günü Fransa ile Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda karşılaşacak.

Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak mücadele, A Milli Takım'ın 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki son karşılaşması olacak.