Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) 11 Kasım Çarşamba sabahından itibaren giriş yapmakta zorlanan kullanıcılar, "EBA çöktü mü, neden açılmıyor?" sorularına yanıt arıyor. Platformun internet sitesine ve mobil uygulamasına erişmek isteyen çok sayıda kişi, hesaplarına giriş yapamadığını ve hata ekranıyla karşılaştığını bildirdi. Sorunun nedeni ve kapsamı ise henüz belli değil. Aksaklığın ülke genelinde bir sistem arızasından mı, bölgesel bir bağlantı sorunundan mı yoksa anlık yoğunluktan mı kaynaklandığı açıklanmadı.

EBA'DA ERİŞİM SORUNU NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Giriş yapmak isteyen bazı öğrenci ve öğretmenler, sabah saatlerinde hem web sitesi hem de mobil uygulama üzerinden hesaplarına ulaşamadıklarını belirtti. Konu sosyal medyada hızla yayıldı ve "EBA çöktü" paylaşımları gündem oldu. Bu bilgiler şimdilik kullanıcı bildirimlerine dayanıyor; sorunun kaç kişiyi etkilediğine dair doğrulanmış bir veri bulunmuyor.

MEB'DEN EBA AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

Haberin hazırlandığı saatlerde Millî Eğitim Bakanlığı'ndan EBA'daki erişim sorununa ilişkin resmî bir açıklama yapılmış değil. Bakanlığın platformun tamamen hizmet dışı kaldığına ya da sunucularda genel bir arıza yaşandığına dair bir duyurusu da bulunmuyor. Bu nedenle sistemin ne zaman normale döneceği de şu an bilinmiyor. Resmî bir bilgilendirme yapıldığında haber güncellenecek.

EBA'YA NEDEN GİRİLMİYOR?

Bu tür erişim sorunlarının arkasında sunucu yoğunluğu, internet altyapısındaki aksaklıklar, güncel olmayan tarayıcılar veya eski uygulama sürümleri gibi nedenler olabileceği belirtiliyor. Ancak bu ihtimallerden hangisinin bugünkü soruna yol açtığı doğrulanmış değil. Giriş yapılamaması tek başına EBA'nın tamamen çöktüğü anlamına da gelmiyor.

EBA'YA GİRİŞ YAPILAMIYORSA NE YAPILMALI?

Sorun yaşayan kullanıcıların şu adımları denemesi öneriliyor:

Tarayıcının önbelleğini ve geçmişini temizlemek veya farklı bir tarayıcı kullanmak

Web sitesi yerine mobil uygulamayı, uygulama açılmıyorsa web sitesini denemek

EBA uygulamasının güncel sürümünü kullandığından emin olmak

Birkaç dakika bekleyip yeniden giriş yapmayı denemek

EBA'DA DAHA ÖNCE DE ERİŞİM SORUNU YAŞANDI MI?

EBA'da zaman zaman yoğunluk, bakım ya da teknik aksaklık nedeniyle erişim sorunları bildiriliyor. Bu sorunların birçoğu kısa sürede giderilse de bugünkü aksaklığın nedeni ve süresi konusunda şimdilik net bir bilgi yok.