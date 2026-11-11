Dünyanın gözü Liderler Zirvesi'nde

Dünya iklim diplomasisinin kalbi bugün Antalya'da atacak. Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğindeki tarihi COP31 Liderler Zirvesi, 6 kıtadan devlet başkanlarını bir araya getirecek. COP31 Konferansı'nın en önemli süreci olan Liderler Zirvesi bugün resmen başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde 2 gün sürecek Liderler Zirvesi'ne 95 ülke lideri, 7 lider düzeyinde kuruluşun başkanı katılıyor. 2 günlük zirvede devlet ve hükümet başkanları ülkelerinin iklim politikalarına ilişkin ulusal beyanlarını sunacak. Liderler ayrıca ikili görüşmeler ve üst düzey toplantılarda bir araya gelecek.

"ADİL GELECEĞE DOĞRU"

Zirvenin sloganı, "Sürdürülebilir, Dirençli ve Adil Bir Geleceğe Doğru" olarak belirlendi. Açılış programında Başkan Erdoğan ve BM Genel Sekreteri António Guterres'in konuşmaları yer alacak. Liderler Zirvesi kapsamında dört üst düzey yuvarlak masa ve diyalog toplantısı gerçekleştirilecek.

MEDYA ORDUSU ANTALYA'DA

Liderler Zirvesi öncesi dünya genelinden medya ordusu da Antalya'ya çıkarma yaptı. İklim müzakerelerinin yürütüldüğü Mavi Bölge'de kurulan COP31 Medya Merkezi, ulusal basının yanı sıra 190'dan fazla ülkeden gelen 4 bine yakın basın mensubuna hizmet sağlıyor.

'YENİLENEBİLİR ENERJİDE LİDERİZ'

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurum, COP31 Eylem Gündemi'nin Dirençli Şehirler başlığında deprem bölgesinde inşa edilen iklim dirençli afet konutlarını anlatı. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide, Avrupa içerisinde lider pozisyonda olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın en büyük yenilenebilir enerji yatırımlarını yapan ülkelerden bir tanesidir ki Avrupa'da 6'ncı, dünyada 11'inci pozisyondayız" ifadelerine yer verdi.

'ORGANİZASYONDAN ÇOK ETKİLENDİM'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, COP zirvelerine çok kez katıldığını ancak Türkiye'deki organizasyonun yüksek kalitesinden son derece etkilendiğini belirterek, emisyonların ve sıcaklık artışlarının düşürülmesi yönünde konferanstan güçlü mesajlar beklediğini ifade etti. Sıfır Atık Projesi'nin parçası olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Guterres, bunun son derece önemli bir hedef olduğunu söyledi.

COP31 GÜNDEMİ SIFIR ATIK

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, COP31 gündemi "sıfır atık" ve "iklim değişikliğiyle mücadele" olacak. COP31 kapsamında çeşitli programlara katılacak Emine Erdoğan'ın, 30'dan fazla devlet ve hükümet başkanının eşiyle bir araya gelmesi bekleniyor. Emine Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katılımıyla düzenlenecek yuvarlak masa toplantısına da ev sahipliği yapacak.

'İTTİFAK' TANITILIYOR

Toplantıda, Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Sıfır Atık Hareketi'nin küresel ölçekte yaygınlaştırılması amacıyla oluşturulması planlanan "Küresel Sıfır Atık İttifakı" uluslararası kamuoyuna tanıtılacak.

İTTİFAK'IN 5 ÖNCELİĞİ SIFIR

Atık Forumu'nda belirlenen öncelikler, İstanbul Platformu aracılığıyla somut projelere dönüştürülecek. Sıfır atık ve döngüsellik, plastikler ve ambalaj, sıfır atık bölgeleri, gıda ve organik atık ile eğitim ve gençlik olmak üzere 5 öncelikli alanda faaliyet göstermesi öngörülen ittifakın, lider eşlerinin desteğiyle sıfır atık uygulamalarının dünya genelinde yaygınlaştırılmasına katkı sunması amaçlanıyor.

TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Antalya'daki küresel iklim diplomasisini dünya kamuoyuna aktaran yabancı basın mensupları Türkiye'nin organizasyon kapasitesinden, Antalya'nın ev sahipliği ve misafirperverliğinden duydukları memnuniyeti de dile getirdi. İklim finansmanında somut adım beklentisinde olan gazeteciler Türkiye'nin Sıfır Atık Projesi ve mücadele kararlılığına da dikkat çekti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA 7 MİLYAR $ KAYNAK

COP31 kapsamında VakıfBank tarafından düzenlenen "Türkiye'ye Değer Katan Markalar" paneli Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Panelde yeşil sanayi dönüşümü için uzun vadeli yatırım iradesi ve finansmanın önemine vurgu yapıldı. Panelde konuşan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, sanayide rekabet koşullarının artık yalnızca üretim maliyetleriyle belirlenmediğini belirterek, Türkiye'nin önemli avantajlara sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin Avrupa Birliği, Afrika, Orta Doğu ve Asya ile bağlantılarının da stratejik bir fırsat sunduğunu ifade eden Tosyalı, "Türkiye, farklı coğrafyalardaki sanayi yatırımlarını ve üretim zincirlerini birbirine bağlayan, bu zincirlerde teknoloji üreten bir merkez haline gelmeli. COP31'i de bu açıdan önemli bir fırsat olarak görüyorum" dedi. Küresel rekabetin geleceğini belirleyecek temel unsurlardan birinin düşük karbonlu ve kaynak verimliliği yüksek üretim altyapısı olacağını belirten Fuat Tosyalı, "En önemli stratejik tercihimiz, sürdürülebilirliği sonradan üretime eklemek yerine, bütün yatırımlarımızın başlangıç noktası haline getirmek oldu" şeklinde konuştu.

'GÜÇLÜ KARTLARIMIZ VAR'

Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan "İklim ve kalkınma iki ayrı gündem değil, tek gündem" dedi. COP31'in Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda kalıcı bir dönüm noktası olması için iklim ve kalkınma hedeflerinin birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan Arslan, Türkiye'nin hem büyümeyi hem de dönüşümü aynı anda gerçekleştirebileceğini göstermesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin elinde güçlü kartlar olduğunu belirten Arslan, "Üretmeyi bilen bir sanayimiz, genç bir nüfusumuz ve Avrupa'nın yanı başında bir coğrafyamız var. Bu dönüşümü doğru yönetirsek Türkiye yeni dönemin üretim merkezlerinden biri olur" diye konuştu. Sanayide dönüşümün uzun vadeli yatırım iradesi ve finansman gerektirdiğini belirten Arslan, "Bu yıl uluslararası piyasalardan 9 milyar doları aşan kaynak sağladık ve bunun 7 milyar dolarını sürdürülebilir kalkınma alanlarına yönlendirdik. Yılın ilk yarısında sürdürülebilir finansmanın toplam uluslararası finansmanımız içindeki payı yüzde 38'e ulaştı. Mayısta 1.2 milyar dolarlık kredi sağladık" dedi.

GÜNEŞİN TEMELİ COP31'DE ATILDI

Türk Telekom, tükettiği enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan sağlamak amacıyla Güneş Enerji Santralleri (GES) projesini hayata geçirdi. Şirketin, Malatya'da kuracağı dev GES'in temel atma törenini, Antalya'da düzenlenen COP31'de Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirdi. Türk Telekom'un COP31'in "Master Partner"ı ve "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olarak yer aldığı zirvede yapılan tören, Antalya ile Malatya arasında kesintisiz bağlantıyla yapıldı. 4 milyon metrekarelik alanda kurulacak Malatya GES'in, 300 MWp kurulu gücüyle Türkiye'nin en büyük üçüncü GES'i olacağı bildirildi. Santralin, yıllık 470 GWh enerji üretme kapasitesi bulunuyor. Bakan Uraloğlu, 5G'nin hızı ve gücüyle Malatya'da önemli bir adım attıklarını belirten Uraloğlu, "COP31'in ruhuna uygun bir mesaj veriyoruz: Teknoloji, iklim eyleminin önünde engel değil; en güçlü müttefikidir" dedi. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin de "COP31'de, dünyanın gözünün iklim gündeminde olduğu sırada Malatya'daki dev tesisimizin temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.