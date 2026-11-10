A Milli Futbol Takımı, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynadığı dört karşılaşmayı da kaybederek son sıraya geriledi. Fransa, İtalya ve Belçika karşısında istediği sonuçları alamayan ay-yıldızlılar, 0 puanla küme düşme tehlikesi yaşıyor. Ancak Türkiye'nin B Ligi'ne düşmesi henüz kesinleşmedi. Millilerin önünde Belçika ve Fransa ile oynayacağı iki karşılaşma daha bulunuyor. Peki, Türkiye Uluslar Ligi B Grubu'na mı düştü? A Milli Takım'ın A Ligi'nde kalma ihtimali var mı? İşte gruptaki son durum ve millilerin önündeki senaryolar...

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'NDE B GRUBU'NA DÜŞTÜ MÜ?

Hayır. Türkiye, 10 Kasım 2026 itibarıyla UEFA Uluslar Ligi B Grubu'na düşmüş değil. A Ligi'nde mücadele eden ay-yıldızlılar, A1 Grubu'nda oynadığı dört maçın tamamını kaybetti ve henüz puan alamadı. Ancak grup aşamasında iki karşılaşma daha oynanacak.

Fransa, İtalya ve Belçika karşısında alınan yenilgilerin ardından son sıraya yerleşen Türkiye, kalan maçlarda puan arayacak. Küme düşme kararı ise grup aşaması tamamlandıktan sonra oluşacak sıralama ve UEFA'nın belirlediği statüye göre netleşecek.

A MİLLİ TAKIM'IN A1 GRUBU'NDAKİ PUAN DURUMU

Türkiye'nin yer aldığı A1 Grubu'nda dört maç sonunda Fransa 10 puanla lider durumda. İtalya 7 puanla ikinci, Belçika ise 6 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Dört karşılaşmada puan alamayan Türkiye, 2 gol atıp kalesinde 11 gol gördü ve son sırada yer aldı.

A1 Grubu'nda mevcut tablo şöyle:

Fransa: 10 puan

İtalya: 7 puan

Belçika: 6 puan

Türkiye: 0 puan

TÜRKİYE'NİN A LİGİ'NDE KALMA İHTİMALİ VAR MI?

Türkiye'nin A Ligi'nde kalma ihtimali matematiksel olarak devam ediyor. Milliler, kalan iki maçını kazanması hâlinde puanını 6'ya çıkarabilecek. Bu nedenle Belçika karşılaşması büyük önem taşıyor. Türkiye'nin öncelikli hedefi, gruptaki son sıradan kurtulmak ve diğer gruplardaki dördüncü sıra takımlarıyla yapılacak genel sıralama değerlendirmesinde avantaj yakalamak olacak.

UEFA'nın 2026/27 sezonu için belirlediği özel statüye göre A Ligi'nde yalnızca iki grubun en düşük puanlı dördüncü takımı doğrudan B Ligi'ne düşecek. Diğer iki grubun dördüncüleri ise B Ligi ikincileriyle A/B play-off karşılaşmalarına çıkacak. Dolayısıyla Türkiye'nin grubu son sırada bitirmesi tek başına doğrudan küme düşeceği anlamına gelmiyor.

ULUSLAR LİGİ'NDE KÜME DÜŞME SİSTEMİ NASIL?

2026/27 UEFA Uluslar Ligi sezonunda A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. Üçüncü sıradaki takımların durumu ise gruplar arasındaki genel sıralamaya göre belirlenecek. En iyi iki üçüncü doğrudan A Ligi'nde kalırken, diğer iki üçüncü takım A/B play-off mücadelesine katılacak.

Dördüncü sıradaki takımlar için de benzer bir değerlendirme uygulanacak. En düşük puanlı iki dördüncü takım doğrudan B Ligi'ne düşecek. Diğer iki takım ise B Ligi gruplarını ikinci sırada bitiren ekiplerle iki ayaklı play-off oynayacak. Bu nedenle Türkiye'nin alacağı puanların yanı sıra diğer A Ligi gruplarındaki sonuçlar da belirleyici olacak.

TÜRKİYE'NİN KALAN ULUSLAR LİGİ MAÇLARI

A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki son iki maçında önce Belçika'yı konuk edecek, ardından Fransa deplasmanına çıkacak. Türkiye, 12 Kasım'da Belçika karşısında puan arayacak. Ay-yıldızlılar, 15 Kasım'da ise Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Bu iki mücadeleden alınacak sonuçlar, Türkiye'nin A1 Grubu'ndaki son sırasını ve küme düşme sürecindeki konumunu belirleyecek. Millilerin A Ligi'nde kalabilmesi için hem kendi maçlarında iyi sonuçlar alması hem de diğer gruplardaki puan tablolarını yakından takip etmesi gerekecek.