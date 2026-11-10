A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların İzmir'de oynayacağı kritik mücadele öncesinde futbolseverler, Türkiye-Belçika maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye-Belçika maçı nereden izlenir, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç detayları...

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. İzmir'de futbolseverlerin karşısına çıkacak olan milliler, rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Belçika karşılaşması, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında oynanacak mücadelede ilk düdük, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda çalacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Milli heyecanı canlı takip etmek isteyen futbolseverler için yayıncı kanal belli oldu. Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı mücadele ATV üzerinden şifresiz olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler, karşılaşmayı ATV'nin televizyon yayını üzerinden herhangi bir ücretli spor paketi satın almadan takip edebilecek.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Belçika arasındaki mücadeleye İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak. A Milli Takım, taraftarının desteğiyle sahaya çıkarak UEFA Uluslar Ligi'ndeki kritik karşılaşmada galibiyet arayacak.