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Anasayfa Haberler Süper Loto sonuçları 10 Kasım 2026: Kazanan numaralar açıklandı!

Süper Loto sonuçları 10 Kasım 2026: Kazanan numaralar açıklandı!

10 Kasım 2026 Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango Online tarafından saat 21.30'da gerçekleştirilen çekilişte kazandıran 6 numara açıklandı. Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler, büyük ikramiyenin devredip devretmediğini ve kaç kişinin ikramiye kazandığını araştırıyor. İşte 10 Kasım Salı Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 21:40 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2026 21:46
Süper Loto sonuçları 10 Kasım 2026: Kazanan numaralar açıklandı!

Süper Loto sonuçları 10 Kasım 2026 Salı günü düzenlenen çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango Online tarafından saat 21.30'da gerçekleştirilen çekilişte kazandıran 6 numara açıklandı. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, büyük ikramiyenin devredip devretmediğini ve ikramiye kazanan kişi sayılarını araştırmaya başladı. Peki, 10 Kasım Süper Loto sonuçları hangi numaralar? Süper Loto'da 6 bilen çıktı mı, büyük ikramiye ne kadar oldu? İşte 10 Kasım 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...

10 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Süper Loto'nun 10 Kasım 2026 tarihli çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekiliş sonucunda kazanan 6 numara belirlenirken ikramiye dağılımı ve kazanan kişi sayıları da açıklandı.

10 Kasım 2026 Süper Loto kazanan numaraları: 19-22-35-43-46-59

6 bilen: Devir – 20,26 TL

5 bilen: 34 kişi – 399.935,10 TL

4 bilen: 1.686 kişi – 6.295,60 TL

3 bilen: 35.508 kişi – 292,10 TL

2 bilen: 328.167 kişi – 29,30 TL

10 KASIM SÜPER LOTO BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ Mİ?

10 Kasım Süper Loto çekilişinde gözler, altı numaranın tamamını doğru tahmin eden kupon olup olmadığına çevrildi. Büyük ikramiyenin kazananı bugünde olmadı ve devretti.

10 KASIM SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper Loto kuponunu kontrol etmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi üzerinden sonuç sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Sorgulama ekranında 10 Kasım 2026 tarihi seçilerek çekilişte kazanan numaralar, ikramiye tutarları ve kazanan kişi sayıları görüntülenebiliyor.

Süper Loto sonuç sorgulama ekranı:

www.millipiyangoonline.com/super-loto/cekilis-sonuclari

8 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI NE OLMUŞTU?

10 Kasım çekilişinden önceki Süper Loto sonuçları, 8 Kasım 2026 Pazar günü açıklanmıştı. Söz konusu çekilişte 1, 30, 36, 41, 48 ve 56 numaraları kazandırmıştı.

Altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazken büyük ikramiye devretmişti. Beş numarayı doğru bilen 11 kişi 299.735,10'ar TL ikramiye kazanmıştı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto'da 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 farklı numara seçiliyor. Çekiliş sonucunda belirlenen sayılardan en az 2 tanesini doğru tahmin edenler ikramiye kazanma hakkı elde ediyor.

Altı numaranın tamamını doğru bilenler büyük ikramiyeyi kazanırken 5, 4, 3 ve 2 bilenler de ilgili kategorilerdeki ödülleri alıyor.

Süper Loto çekilişleri her hafta salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da yapılıyor.

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