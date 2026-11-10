Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? 2026-2027 sezonunda kasım ayındaki milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e ara verildi. FIFA'nın uluslararası maç takvimine göre 9 Kasım Pazartesi günü başlayan milli ara, 17 Kasım 2026 Salı günü sona erecek. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarıyla devam eden süreçte gözler, liglerin yeniden başlayacağı tarihlere çevrildi. Peki, milli ara kaç gün sürecek, hangi tarihte bitecek? Süper Lig, Premier League, La Liga, Bundesliga ve Serie A ne zaman başlayacak? İşte milli ara sonrası liglerin dönüş tarihleri ve maç programı...

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 yılının son FIFA milli maç arası, 9 Kasım Pazartesi günü başladı. Uluslararası maç takvimine göre 9 gün sürecek milli ara, 17 Kasım 2026 Salı günü tamamlanacak.

Bu süreçte millî takımlar, UEFA Uluslar Ligi ve diğer uluslararası organizasyonlardaki karşılaşmalarına çıkacak. FIFA takviminde kasım ayı için her millî takıma en fazla iki maçlık bir dönem ayrıldı.

Milli maçların tamamlanmasının ardından futbolcular kulüplerine dönecek. Liglerdeki karşılaşmalar ise organizasyonların açıklanan fikstürlerine göre yeniden başlayacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK? MİLLİ ARA SONRASI İLK MAÇ HANGİ TARİHTE?

Trendyol Süper Lig'de milli ara, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü sona erecek ve takımlar 12. hafta karşılaşmaları için yeniden sahaya çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı fikstüre göre 12. hafta mücadeleleri 21-23 Kasım tarihleri arasında oynanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe 21 Kasım Cumartesi, Beşiktaş ve Trabzonspor ise 22 Kasım Pazar günü ligdeki mücadelelerine devam edecek.

MİLLİ ARA SONRASI SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ PROGRAMI

21 Kasım 2026 Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor

16.00 Galatasaray - Samsunspor

19.00 Kocaelispor - Fenerbahçe

22 Kasım 2026 Pazar

13.30 Erzurumspor FK - Göztepe

16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor

16.00 Konyaspor - Beşiktaş

19.00 Trabzonspor - Eyüpspor

23 Kasım 2026 Pazartesi

20.00 Başakşehir - Çorum FK

Tüm karşılaşma saatleri Türkiye saatine göredir.

AVRUPA LİGLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kasım ayındaki milli maç takvimi nedeniyle Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde de karşılaşmalara ara verildi. İspanya, Almanya ve Fransa'daki liglerde maçlar 20 Kasım Cuma günü yeniden başlayacak.

İngiltere Premier League ve İtalya Serie A'da ise ilk karşılaşmalar 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

Milli ara sonrası Avrupa liglerinin dönüş tarihleri şöyle:

Premier League: 21 Kasım 2026 Cumartesi

La Liga: 20 Kasım 2026 Cuma

Bundesliga: 20 Kasım 2026 Cuma

Serie A: 21 Kasım 2026 Cumartesi

Ligue 1: 20 Kasım 2026 Cuma

TRENDYOL 1. LİG MİLLİ ARA SONRASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol 1. Lig'de milli ara sonrasındaki ilk karşılaşma 20 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Ligde 15. hafta heyecanı, Alagöz Holding Iğdır FK ile Eminevim Ümraniyespor arasında saat 20.00'de başlayacak mücadeleyle yeniden yaşanacak.

Haftanın diğer karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Böylece 1. Lig, Süper Lig'den bir gün önce maç takvimine dönecek.

A MİLLİ TAKIM'IN MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, kasım ayındaki milli maç döneminde UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son iki karşılaşmasına çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Belçika ile İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak. Türkiye, 15 Kasım Pazar günü ise Fransa deplasmanına çıkacak.

Bu iki karşılaşmanın ardından millî futbolcular kulüplerine dönecek ve liglerin yeniden başlaması için hazırlıklarını sürdürecek.

MİLLİ ARA SONRASI AVRUPA KUPALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kulüp futbolunda milli ara sonrasında yalnızca yerel ligler değil, Avrupa kupalarında da heyecan devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmalar 24 Kasım Salı günü yeniden başlayacak. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ise maçlar 26 Kasım Perşembe günü oynanacak.

Böylece 17 Kasım'da tamamlanacak FIFA milli maç döneminin ardından hem Türkiye'de hem de Avrupa'da kulüp futbolu yeniden yoğun bir fikstüre girecek.