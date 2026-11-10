Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sané, futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde forma giydikten sonra sarı-kırmızılı takıma transfer olan başarılı futbolcunun ailesi ve uzun yıllardır birlikte olduğu isim merak ediliyor. Özel yaşamını büyük ölçüde gözlerden uzak tutmayı tercih eden çift, zaman zaman birlikte görüntülenmeleri ve Sané'nin sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Modellik kariyerinin yanı sıra televizyon ve müzik projelerinde de yer alan Candice Brook, özellikle futbolcunun Galatasaray'a transferinin ardından Türk futbolseverlerin de araştırdığı isimlerden biri haline geldi. Peki, Leroy Sané'nin partneri Candice Brook kimdir? Kaç yaşında, nereli ve hangi projelerde yer aldı? Leroy Sané ile ne zamandır birlikte? Çiftin kaç çocuğu var? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

LEROY SANÉ'NİN EŞİ KİMDİR?

Galatasaray forması giyen Alman futbolcu Leroy Sané'nin özel hayatı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Yıldız futbolcunun uzun yıllardır birlikte olduğu isim ise Amerikalı model Candice Brook. Magazin ve spor basınında Sané'nin eşi olarak anılan Brook, modellik kariyerinin yanı sıra müzik ve televizyon projeleriyle de tanınıyor.

Çiftin ilişkisi 2017 yılında kamuoyunun gündemine geldi. Birlikteliklerinden Rio Stella ve Milo adında iki çocukları bulunuyor.

CANDICE BROOK NERELİ?

Candice Brook, ABD'nin New York şehrinde dünyaya geldi.

CANDICE BROOK NE İŞ YAPIYOR?

Candice Brook, modellik kariyerinin yanında şarkıcılık ve televizyon projeleriyle de tanınıyor.

LEROY SANÉ VE CANDICE BROOK'UN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Leroy Sané ve Candice Brook'un iki ortak çocuğu bulunuyor. Çiftin kızları Rio Stella, 7 Eylül 2018'de dünyaya geldi. Oğulları Milo ise 19 Mayıs 2020'de doğdu. Candice Brook'un önceki ilişkisinden Tobias adında bir oğlu da bulunuyor.