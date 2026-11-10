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Ziraat Türkiye Kupası
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2027 İspanya Süper Kupası nerede oynanacak, hangi stadyumda?

2027 İspanya Süper Kupası'nın oynanacağı şehir, stadyumlar ve karşılaşma tarihleri belli oldu. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın mücadele edeceği organizasyon, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Üç büyük kulübün stadyumlarına ev sahipliği yapacağı turnuvanın maç programı ve finalin oynanacağı stat açıklandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 17:50
2027 İspanya Süper Kupası nerede oynanacak, hangi stadyumda?

2027 İspanya Süper Kupası'nın nerede oynanacağı, maç tarihleri ve karşılaşmalara ev sahipliği yapacak stadyumlar belli oldu. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın katılacağı organizasyon, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. İspanya futbolunun dört önemli temsilcisi, Türkiye'de kupa mücadelesi verecek. Peki, 2027 İspanya Süper Kupası ne zaman, nerede oynanacak? İspanya Süper Kupası finali hangi stadyumda yapılacak? İşte karşılaşmaların tarihleri, saatleri ve maç programı...

2027 İSPANYA SÜPER KUPASI NEREDE OYNANACAK?

2027 İspanya Süper Kupası, Türkiye'nin İstanbul şehrinde düzenlenecek. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından açıklanan organizasyonda karşılaşmalar, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın stadyumlarında oynanacak.

Yarı finaller İstanbul'un iki yakasındaki Chobani Stadı ve Tüpraş Stadı'nda yapılırken, şampiyonun belirleneceği final karşılaşmasına RAMS Park ev sahipliği yapacak.

2027 İSPANYA SÜPER KUPASI NE ZAMAN?

2027 İspanya Süper Kupası, 2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dört takımın katılımıyla düzenlenecek organizasyonda yarı final maçları 2 ve 3 Şubat'ta, final ise 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

Karşılaşmaların tamamı Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Yarı finallerde galip gelen takımlar, şampiyonluk mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

2027 İSPANYA SÜPER KUPASI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

İspanya Süper Kupası'nın 2027 takviminde üç farklı stadyum bulunuyor. Açıklanan maç programı şöyle:

2 Şubat 2027 Salı

Barcelona - Atletico Madrid

Saat: 22.00

Stadyum: Chobani Stadı (Fenerbahçe)

3 Şubat 2027 Çarşamba

Real Sociedad - Real Madrid

Saat: 22.00

Stadyum: Tüpraş Stadı (Beşiktaş)

6 Şubat 2027 Cumartesi

İspanya Süper Kupası finali

Saat: 22.00

Stadyum: RAMS Park (Galatasaray)

İSPANYA SÜPER KUPASI FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

2027 İspanya Süper Kupası finali, 6 Şubat Cumartesi günü Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

İki yarı finalin kazananları, saat 22.00'de başlayacak mücadelede kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. Böylece organizasyonun şampiyonu İstanbul'da belli olacak.

İSPANYA SÜPER KUPASI NEDEN İSTANBUL'DA OYNANACAK?

İspanya Süper Kupası'nın önceki yıllarda Suudi Arabistan'da düzenlenen organizasyonu, 2027 yılında İstanbul'a taşınıyor. Bu değişikliğin nedeni, Suudi Arabistan'ın aynı dönemde 2027 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak olması.

İlk duyuruda Atatürk Olimpiyat Stadı organizasyonun adresi olarak açıklanmıştı. Ancak 17 Eylül 2026'da duyurulan ayrıntılı programla maçların Chobani Stadı, Tüpraş Stadı ve RAMS Park'ta oynanacağı kesinleşti. İspanya Süper Kupası'nın 2028 yılında yeniden Suudi Arabistan'a dönmesi planlanıyor.

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