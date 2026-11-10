2027 İspanya Süper Kupası biletleri için geri sayım sürerken gözler resmî satış platformlarına çevrildi. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın katılımıyla 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek organizasyonun bilet takvimine ilişkin ilk açıklama yapıldı. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), satış başlangıcı için 1 Kasım 2026 tarihini duyururken resmî bilet sayfasında fiyat bilgileri de görüntülenmeye başladı. Peki, 2027 İspanya Süper Kupası biletleri satışa çıktı mı? Biletler ne zaman satışa çıkacak, nereden alınır ve fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

2027 İSPANYA SÜPER KUPASI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), 17 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamada 2027 İspanya Süper Kupası biletlerinin 1 Kasım 2026'dan itibaren satışa sunulacağını duyurdu.

Ancak 10 Kasım 2026 itibarıyla organizasyonun Fever üzerinden erişilebilen resmî bilet sayfasında ön kayıt ve bekleme listesi seçeneği bulunuyor. Genel satışın hangi kapsamda açıldığına ve maç bazında biletlerin satın alınabilir olup olmadığına ilişkin kesin bir doğrulama bulunmuyor.

Taraftarlar, ön kayıt sistemine katılarak bilet satışları ve ön satış fırsatları hakkındaki duyuruları takip edebiliyor.

2027 İSPANYA SÜPER KUPASI BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

2027 İspanya Süper Kupası'nın bilet işlemleri için organizasyonun resmî internet sitesi ve bu site üzerinden yönlendirilen satış kanalları kullanılabiliyor.

Bilet satış platformu: Super Copa 2027 adlı internet sitesi.

Organizasyonun internet sitesinde Fever aracılığıyla ön kayıt yapılabiliyor. Bilet almak isteyen taraftarların satışın mevcut durumunu kontrol etmesi ve yalnızca organizasyon tarafından duyurulan kanalları kullanması gerekiyor.

İSPANYA SÜPER KUPASI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2027 İspanya Süper Kupası'nın resmî bilet satış platformunda başlangıç fiyatı 4.900 TL olarak görüntüleniyor.

Ancak bu tutarın hangi karşılaşmaya ve tribün kategorisine ait olduğu açık biçimde doğrulanamıyor. Barcelona-Atletico Madrid, Real Sociedad-Real Madrid ve final karşılaşması için ayrı ayrı geçerli olacak fiyatların satın alma ekranından kontrol edilmesi gerekiyor.

Bilet ücretleri seçilen karşılaşmaya, tribün konumuna ve koltuk kategorisine göre farklılık gösterebiliyor.

İSPANYA SÜPER KUPASI BİLET ALMA ŞARTLARI NELER?

Organizasyonun resmî bilet bilgilendirmesinde, biletlerin kişiye özel düzenleneceği ve başka kişilere devredilemeyeceği belirtiliyor.

Her kullanıcı en fazla dört bilet satın alabilecek. Biletlerin üzerinde seyircinin kimlik bilgileri bulunacak ve stadyuma giriş sırasında kimlik veya pasaport kontrolü yapılacak.

Satın alınan biletlerin maç öncesinde e-posta üzerinden gönderileceği, stadyuma girişte ise dijital olarak kullanılabileceği açıklanıyor.

2027 İSPANYA SÜPER KUPASI MAÇ TAKVİMİ

İstanbul'da oynanacak organizasyonun üç karşılaşması için açıklanan program şöyle:

2 Şubat 2027 Salı

Barcelona - Atletico Madrid

Saat: 22.00

Stadyum: Chobani Stadı (Fenerbahçe)

3 Şubat 2027 Çarşamba

Real Sociedad - Real Madrid

Saat: 22.00

Stadyum: Tüpraş Stadı (Beşiktaş)

6 Şubat 2027 Cumartesi

İspanya Süper Kupası finali

Saat: 22.00

Stadyum: RAMS Park (Galatasaray)

Final karşılaşmasında iki yarı finalin galibi mücadele edecek. Bilet almak isteyen taraftarların organizasyonun resmî platformundan satış ve koltuk durumunu takip etmesi gerekiyor.