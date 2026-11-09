UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayı maçları için geri sayım başladı. Avrupa'nın önde gelen milli takımlarının karşı karşıya geleceği organizasyonda 12-17 Kasım 2026 tarihleri arasında toplam 21 mücadele Turkuvaz Medya ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa karşılaşmaları ATV'de futbolseverlerle buluşurken diğer maçlar A Spor, A Haber, A2 ve A Para kanallarında olacak. Peki, Uluslar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye-Belçika ve Fransa-Türkiye maçları ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi maçları nereden izlenir, şifresiz mi? İşte 12-17 Kasım tarihlerini kapsayan gün gün maç ve canlı yayın programı...

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

UEFA Uluslar Ligi'nin kasım ayı karşılaşmaları ATV, A Spor, A Haber, A2 ve A Para ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Turkuvaz Medya, 12-17 Kasım tarihleri arasında toplam 21 mücadeleyi futbolseverlerle buluşturacak.

A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa karşılaşmaları ATV'den yayınlanırken diğer milli takımların maçları yayın programına göre dört farklı kanaldan takip edilebilecek.

Uluslar Ligi canlı yayın kanalları:

ATV

A Spor

A Haber

A2

A Para

Karşılaşmalar televizyon üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. İnternet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise ilgili kanalların resmî canlı yayın sayfalarını kullanabilecek. Dijital yayın erişimi, yayın hakları ve bölgesel kısıtlamalara göre farklılık gösterebilir.

TÜRKİYE-BELÇİKA VE FRANSA-TÜRKİYE MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son iki karşılaşmasını kasım ayında oynayacak. Sergen Yalçın yönetimindeki ay-yıldızlılar, önce Belçika'yı konuk edecek, ardından Fransa deplasmanına çıkacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI

Tarih: 12 Kasım 2026 Perşembe

Saat: 20.00

Stadyum: Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir

Yayın kanalı: ATV

Yayın: Canlı ve şifresiz

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI

Tarih: 15 Kasım 2026 Pazar

Saat: 22.45

Stadyum: Stade Matmut Atlantique, Bordeaux

Yayın kanalı: ATV

Yayın: Canlı ve şifresiz

Türkiye, bu karşılaşmalarla 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi grup aşamasını tamamlayacak. Her iki maçın tarihi, başlama saati ve yayın kanalı Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı programda da yer alıyor.

12 KASIM PERŞEMBE ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nin kasım ayı heyecanı 12 Kasım Perşembe günü dört karşılaşmayla başlayacak. Günün ilk mücadelesinde Türkiye, saat 20.00'de Belçika'yı ağırlayacak.

Saat 22.45'te ise üç karşılaşma daha oynanacak. İtalya-Fransa, Çekya-İspanya ve İngiltere-Hırvatistan mücadeleleri farklı kanallardan canlı yayınlanacak.

12 Kasım maç ve yayın programı:

20.00 | Türkiye-Belçika | ATV

22.45 | İtalya-Fransa | A Spor

22.45 | Çekya-İspanya | A Haber

22.45 | İngiltere-Hırvatistan | A2

Günün en dikkat çeken karşılaşmalarından İtalya-Fransa mücadelesi A Spor ekranlarından şifresiz olarak takip edilebilecek.

13 KASIM CUMA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA, NEREDE YAYINLANACAK?

13 Kasım Cuma günü UEFA Uluslar Ligi'nde üç mücadele Turkuvaz Medya ekranlarında yer alacak. Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan, Slovenya ve İsviçre milli takımları sahaya çıkacak.

Günün üç karşılaşması da Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

13 Kasım maç ve yayın programı:

22.45 | Sırbistan-Almanya | A Spor

22.45 | Hollanda-Yunanistan | A Haber

22.45 | Slovenya-İsviçre | A Para

Sırbistan-Almanya karşılaşması A Spor'dan yayınlanırken Hollanda-Yunanistan mücadelesi A Haber, Slovenya-İsviçre maçı ise A Para ekranlarından izlenebilecek.

14 KASIM CUMARTESİ ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

14 Kasım Cumartesi günü dört UEFA Uluslar Ligi karşılaşması canlı yayınlanacak. Günün ilk maçında Norveç ile Galler saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Saat 22.45'te ise Portekiz-Danimarka, İsveç-Bosna Hersek ve Romanya-Polonya mücadeleleri oynanacak.

14 Kasım maç ve yayın programı:

20.00 | Norveç-Galler | A Spor

22.45 | Portekiz-Danimarka | A Haber

22.45 | İsveç-Bosna Hersek | A Spor

22.45 | Romanya-Polonya | A Para

A Spor, cumartesi günü Norveç-Galler ve İsveç-Bosna Hersek karşılaşmalarını futbolseverlerle buluşturacak. Portekiz-Danimarka maçı A Haber'den, Romanya-Polonya mücadelesi ise A Para'dan yayınlanacak.

15 KASIM PAZAR ULUSLAR LİGİ MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

15 Kasım Pazar günü UEFA Uluslar Ligi'nde gözler A Milli Takım'ın Fransa deplasmanında olacak. Ay-yıldızlı ekip, Bordeaux'da Fransa ile saat 22.45'te karşılaşacak.

Aynı saatte Belçika-İtalya, İspanya-İngiltere ve Hırvatistan-Çekya mücadeleleri de oynanacak.

15 Kasım maç ve yayın programı:

22.45 | Fransa-Türkiye | ATV

22.45 | Belçika-İtalya | A Spor

22.45 | İspanya-İngiltere | A Haber

22.45 | Hırvatistan-Çekya | A Para

Türkiye'nin Fransa karşısındaki mücadelesi ATV'den canlı ve şifresiz izlenebilecek. Belçika-İtalya karşılaşması A Spor ekranlarında olacak. İspanya-İngiltere mücadelesi A Haber'den, Hırvatistan-Çekya maçı ise A Para'dan yayınlanacak.

16 KASIM PAZARTESİ ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Uluslar Ligi'nde 16 Kasım Pazartesi günü üç karşılaşma oynanacak. Avrupa futbolunun önemli rekabetlerinden Almanya-Hollanda mücadelesi günün öne çıkan maçı olacak.

Yunanistan-Sırbistan ve İsviçre-İskoçya karşılaşmaları da aynı saatte başlayacak.

16 Kasım maç ve yayın programı:

22.45 | Almanya-Hollanda | A Haber

22.45 | Yunanistan-Sırbistan | A Spor

22.45 | İsviçre-İskoçya | A Para

Almanya-Hollanda mücadelesi A Haber'de canlı yayınlanacak. Yunanistan-Sırbistan karşılaşması A Spor, İsviçre-İskoçya maçı ise A Para ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

17 KASIM SALI ULUSLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nin kasım ayı grup karşılaşmaları 17 Kasım Salı günü tamamlanacak. Galler-Portekiz, Polonya-İsveç ve Danimarka-Norveç mücadeleleri yayın programında yer alıyor.

Üç karşılaşma da saat 22.45'te başlayacak.

17 Kasım maç ve yayın programı:

22.45 | Galler-Portekiz | A Haber

22.45 | Polonya-İsveç | A Para

22.45 | Danimarka-Norveç | A Spor

Galler-Portekiz karşılaşması A Haber'den, Polonya-İsveç mücadelesi A Para'dan, Danimarka-Norveç maçı ise A Spor'dan canlı yayınlanacak.

ULUSLAR LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ, NASIL İZLENİR?

UEFA Uluslar Ligi'nin 12-17 Kasım tarihleri arasındaki 21 karşılaşması, Turkuvaz Medya bünyesindeki beş televizyon kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Karşılaşmaları internet üzerinden izlemek isteyenler ATV, A Spor, A Haber, A2 ve A Para'nın resmî canlı yayın platformlarını kullanabilecek. Televizyon yayınlarına ise ilgili kanalların bulunduğu uydu, kablo ve diğer yayın platformlarından ulaşılabilecek.

İnternet üzerinden yayınlarda karşılaşmaya özel dijital hak kısıtlamaları uygulanabileceğinden maç saatindeki resmî yayın ekranının kontrol edilmesi gerekiyor. Maçların tamamını izlemek için ücretli bir spor paketi şartı açıklanmış değil.

A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ'NDE HANGİ GRUPTA, KAÇ PUANDA?

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele ediyor. Ay-yıldızlı ekip, ilk dört karşılaşmasından puan çıkaramadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 5 Ekim sonrasındaki verilerine göre grupta Fransa 10 puanla lider durumda bulunuyor. İtalya 7 puanla ikinci, Belçika 6 puanla üçüncü sırada yer alırken Türkiye'nin henüz puanı bulunmuyor.

A Milli Takım, Belçika ve Fransa karşılaşmalarıyla grup aşamasını tamamlayacak. A Ligi'nde grup liderleri ve ikinciler çeyrek finale yükselirken üçüncüler kümede kalma play-off'u oynuyor, son sıradaki takımlar ise B Ligi'ne düşüyor.

UEFA ULUSLAR LİGİ GRUP AŞAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nin grup aşaması 17 Kasım Salı günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Kasım ayındaki maçlar, grupların beşinci ve altıncı karşılaşmalarını kapsıyor.

Grup aşamasının tamamlanmasının ardından A Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar ve küme düşme hattındaki sıralamalar netleşecek. Çeyrek final ve terfi-küme düşme play-off karşılaşmaları Mart 2027'de, A Ligi finalleri ise Haziran 2027'de oynanacak.