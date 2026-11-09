UEFA Uluslar Ligi nedir, ne işe yarar ve formatı nasıl işler soruları, A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa karşılaşmaları öncesinde gündeme geldi. İlk kez 2018'de düzenlenen organizasyon, Avrupa milli takımlarının hazırlık maçları yerine rekabetçi karşılaşmalar oynamasını amaçlıyor. Türkiye'nin 2026-2027 sezonunda A Ligi'nde mücadele ettiği turnuvada şampiyonluk, küme düşme ve EURO 2028'e katılım açısından önemli kurallar bulunuyor. Peki, UEFA Uluslar Ligi ile Avrupa Şampiyonası arasındaki fark nedir? Kazanan takım ne kazanır? İşte ayrıntılar...

UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR, NE İŞE YARAR?

UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından düzenlenen ve Avrupa ülkelerinin A milli futbol takımlarının katıldığı uluslararası bir turnuvadır.

İlk sezonu 2018-2019 döneminde oynanan organizasyonun temel amacı, milli takımların uluslararası maç takviminde daha fazla rekabetçi karşılaşmaya çıkmasını sağlamaktır.

Turnuvada ülkeler sportif seviyelerine göre liglere ayrılır. Takımlar kendi gruplarında puan toplarken üst lige yükselme, bulundukları ligde kalma veya A Ligi şampiyonluğunu kazanma hedefiyle mücadele eder.

Uluslar Ligi ayrıca belirlenen kurallar doğrultusunda Avrupa Şampiyonası elemelerinde play-off fırsatı da sağlayabilir.

UEFA ULUSLAR LİGİ FORMATI 2026-2027 NASIL İŞLİYOR?

2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde toplam 54 milli takım mücadele ediyor. Ülkeler A, B, C ve D olmak üzere dört farklı lige ayrılıyor.

A Ligi: Avrupa'nın üst düzey 16 milli takımı, dörderli dört grupta yarışıyor.

B Ligi: 16 milli takım, dört grupta mücadele ediyor. Takımların hedefleri üst lige çıkmak veya ligde kalmak.

C Ligi: 16 ülke, dörder takımlı dört grupta karşılaşıyor.

D Ligi: Altı milli takım, üçerli iki grupta yer alıyor.

A, B ve C liglerindeki takımlar grup aşamasında altı maç oynuyor. D Ligi takımları ise dörder karşılaşmaya çıkıyor.

Takımlar rakipleriyle birer kez kendi sahasında, birer kez deplasmanda karşılaşıyor. Galibiyete 3, beraberliğe 1 puan verilirken mağlubiyet halinde puan alınamıyor.

ULUSLAR LİGİ'NDE ŞAMPİYON NASIL BELİRLENİYOR?

UEFA Uluslar Ligi'nde genel şampiyonluk, A Ligi'nde mücadele eden milli takımlar arasından çıkıyor.

2026-2027 sezonunda dört grubun birincileri ve ikincileri çeyrek finale yükseliyor. Böylece toplam sekiz takım, şampiyonluk yolundaki eleme aşamasına katılıyor.

Çeyrek finaller çift maç üzerinden oynanıyor. Dört eşleşmeyi kazanan ülkeler, Haziran 2027'de düzenlenecek final turnuvasına katılma hakkı kazanıyor.

Final aşaması şu şekilde ilerliyor:

Yarı final: Dört takım iki karşılaşmaya çıkıyor.

Üçüncülük maçı: Yarı finalde kaybeden iki ekip karşılaşıyor.

Final: Yarı finali kazanan takımlar kupayı elde etmek için mücadele ediyor.

Final karşılaşmasını kazanan ülke UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oluyor.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE KÜME DÜŞME VE YÜKSELME NASIL OLACAK?

UEFA, 2026-2027 sezonu için küme yükselme ve düşme sisteminde değişikliğe gitti. Bunun nedeni, 2028-2029 sezonundan itibaren turnuvanın dört yerine üç ligle oynanacak olması.

2026-2027 A Ligi kuralları:

Grup birincileri ve ikincileri çeyrek finale yükselecek.

En iyi iki grup üçüncüsü A Ligi'nde kalacak.

Diğer iki üçüncü ile en iyi iki grup dördüncüsü A/B play-off turuna katılacak.

En düşük sıralamadaki iki grup dördüncüsü doğrudan B Ligi'ne düşecek.

B Ligi kuralları:

Grup birincileri doğrudan A Ligi'ne yükselecek.

İkinci sıradakiler A Ligi takımlarıyla yükselme play-off'u oynayacak.

Üçüncüler B Ligi'nde kalacak.

Dördüncüler C Ligi ikincileriyle play-off oynayacak.

C Ligi kuralları:

Grup birincileri B Ligi'ne yükselecek.

İkinciler yükselme play-off'una katılacak.

Üçüncü ve dördüncüler C Ligi'nde kalacak.

D Ligi kuralları:

2028'den itibaren D Ligi kaldırılacağı için bu kategorideki altı takımın tamamı yeni sistemde C Ligi'ne geçecek.

ULUSLAR LİGİ İLE AVRUPA ŞAMPİYONASI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

UEFA Uluslar Ligi ve Avrupa Futbol Şampiyonası, milli takımların katıldığı iki ayrı organizasyondur. Ancak turnuvaların amaçları, oynanış biçimleri ve şampiyonluk yapıları farklıdır.

UEFA Uluslar Ligi:

İlk kez 2018'de başladı.

Genel olarak iki yılda bir düzenleniyor.

Ülkeler güç seviyelerine göre farklı liglerde yarışıyor.

Yükselme ve düşme sistemi bulunuyor.

Şampiyon A Ligi takımları arasından çıkıyor.

Avrupa Şampiyonası elemeleri için ek play-off fırsatı sağlayabiliyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO):

İlk kez 1960'ta düzenlendi.

Dört yılda bir gerçekleştiriliyor.

Ülkeler eleme aşamasını geçerek final turnuvasına katılıyor.

EURO 2028 finallerinde 24 takım mücadele edecek.

Final turnuvası grup aşaması ve eleme turlarıyla oynanıyor.

EURO finalini kazanan takım Avrupa şampiyonu oluyor.

Uluslar Ligi kupasını kazanmak, Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmak anlamına gelmiyor. İki organizasyonun ayrı kupaları ve şampiyonları bulunuyor.

ULUSLAR LİGİ'Nİ KAZANAN EURO 2028'E DOĞRUDAN GİDİYOR MU?

Hayır. UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu, tek başına EURO 2028'e doğrudan katılım hakkı sağlamıyor.

Ancak Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası'na katılım mücadelesinde ek bir fırsat oluşturabiliyor.

UEFA'nın EURO 2028 eleme sistemine göre eleme gruplarının 12 birincisi ve en iyi 8 ikincisi doğrudan finallere katılacak. Diğer kontenjanların belirlenmesinde ev sahibi ülkelere ilişkin kurallar ve play-off karşılaşmaları etkili olacak.

Uluslar Ligi'nde gruplarını kazanan ve EURO 2028'e normal elemelerden katılamayan bazı milli takımlar, sıralamaya göre play-off hakkı elde edebilecek.

Bu nedenle Uluslar Ligi'nde başarılı olmak, EURO 2028'e giden yolda avantaj sağlayabilir ancak doğrudan katılımı garanti etmez.

TÜRKİYE UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE HANGİ GRUPTA?

A Milli Futbol Takımı, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 1. Grup'ta mücadele ediyor.

Türkiye'nin grubundaki ülkeler:

Fransa

İtalya

Belçika

Türkiye

A Ligi, organizasyonun en üst kategorisi olduğu için Türkiye Avrupa'nın güçlü milli takımlarıyla karşı karşıya geliyor.

Ay-yıldızlı ekip, kasım ayındaki son iki grup maçında 12 Kasım Perşembe günü Belçika'yı konuk edecek, 15 Kasım Pazar günü ise Fransa deplasmanına çıkacak.

Türkiye'nin grubundaki sıralaması, sonraki Uluslar Ligi sezonunda hangi kategoride bulunacağını da etkileyecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN 2027?

2026-2027 UEFA Uluslar Ligi grup aşaması, 12-17 Kasım 2026 tarihleri arasında oynanacak beşinci ve altıncı hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Turnuvanın kalan takvimi:

12-14 Kasım 2026: 5. hafta maçları

15-17 Kasım 2026: 6. hafta maçları

25-30 Mart 2027: A Ligi çeyrek finalleri ve yükselme-düşme play-off karşılaşmaları

9-13 Haziran 2027: UEFA Uluslar Ligi finalleri

Turnuvanın şampiyonu Haziran 2027'de oynanacak final mücadelesinin ardından belli olacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ'Nİ DAHA ÖNCE KİMLER KAZANDI?

UEFA Uluslar Ligi'nde bugüne kadar dört sezon tamamlandı. İlk şampiyon Portekiz olurken Fransa ve İspanya da kupayı kazanan ülkeler arasına girdi.

2019: Portekiz

2021: Fransa

2023: İspanya

2025: Portekiz

Portekiz, 2025 yılında İspanya'yı penaltı atışları sonucunda mağlup ederek organizasyonu ikinci kez kazandı.

UEFA ULUSLAR LİGİ 2028'DE NASIL DEĞİŞECEK?

UEFA'nın Mayıs 2026'da aldığı ve Eylül 2026'da geçiş kurallarını açıkladığı karara göre 2028-2029 sezonundan itibaren Uluslar Ligi üç lig üzerinden düzenlenecek.

Yeni yapıda A, B ve C liglerinin her birinde 18 takım bulunacak. D Ligi ise kaldırılacak.

2026-2027 sezonunda uygulanan özel küme yükselme ve düşme sistemi, ülkelerin yeni üç ligli yapıya yerleştirilmesini sağlayacak. Bu nedenle mevcut sezonun sonuçları yalnızca şampiyonluğu değil, organizasyonun yeni dönemdeki lig dağılımını da belirleyecek.