Mersin'de deprem mi oldu, az önce nerede deprem meydana geldi soruları 9 Kasım 2026 Pazartesi günü yaşanan sarsıntının ardından gündeme geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı. Saat 15.28'de meydana gelen sarsıntı, Mersin ve çevre illerde de hissedildi. Peki, Mersin'de deprem oldu mu, kaç büyüklüğünde? Depremin merkez üssü neresi, derinliği kaç kilometre? İşte AFAD'ın açıkladığı son dakika deprem bilgileri...

MERSİN'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

9 Kasım 2026 Pazartesi günü Mersin'de deprem hissedildi. Ancak sarsıntının merkez üssü Mersin değil, Adana'nın Kozan ilçesi olarak açıklandı.

AFAD verilerine göre saat 15.28'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,6 (Mw) olarak ölçüldü. Yerin 15,35 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Adana'nın yanı sıra Mersin'de de hissedildi.

Sarsıntının ardından vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son deprem kayıtlarına yöneldi.

MERSİN'DE HİSSEDİLEN DEPREM NEREDE, SAAT KAÇTA OLDU?

AFAD, Mersin'de de hissedilen depremin Adana'nın Kozan ilçesinde meydana geldiğini duyurdu. Depreme ilişkin ölçüm bilgileri şöyle:

Deprem tarihi: 9 Kasım 2026 Pazartesi

Deprem saati: 15.28.19

Merkez üssü: Kozan (Adana)

Depremin büyüklüğü: 4,6 (Mw)

Depremin derinliği: 15,35 kilometre

Enlem: 37.5505

Boylam: 35.6260

AFAD'ın açıkladığı verilere göre depremin merkez üssü ve büyüklüğü belirlenirken Mersin'de hissedilen sarsıntının aynı depremden kaynaklandığı bildirildi.

ADANA KOZAN DEPREMİ HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi.

Sarsıntının Mersin'in yanı sıra Osmaniye, Niğde ve Kahramanmaraş'ta da hissedildiği aktarıldı. Deprem, Adana kent merkezindeki bazı vatandaşların da ev ve iş yerlerinden dışarı çıkmasına neden oldu.

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığı ilk belirlemelere göre Adana'da deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Mersin'de olası hasara ilişkin ayrıca doğrulanmış bir resmî açıklama bulunmuyor.

Bu nedenle Mersin'de bir depremin hissedilmesi, sarsıntının merkez üssünün Mersin'de olduğu anlamına gelmiyor. AFAD'ın 9 Kasım saat 15.28'de kaydettiği 4,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kozan olarak belirlendi.

📌 AKDAM-KOZAN (ADANA) Depremi Bilgilendirmesi 09 Kasım 2026 tarihinde Akdam-Kozan (Adana) (37.5347 K 35.6255 D) merkez üssünde yerel saat ile 15:28'de aletsel büyüklüğü ML 4.6 - Mw 4.6 olan orta şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği 6.4 km olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem sonrası hazırlanan tahmini şiddet haritası depremin merkezinde şiddet değerinin Iₒ= V olduğunu göstermektedir. İlgili depremin odak mekanizma çözümü doğrultu atımlı fay özelliği göstermektedir. Depreme ilişkin ön değerlendirme raporuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://t.co/3U5allSn5N Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 9, 2026

MERSİN SON DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ'DEN NASIL ÖĞRENİLİR?

Mersin ve çevresinde meydana gelen depremlerin güncel bilgileri AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanıyor.

AFAD derpem listesi: https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes

AFAD'ın son depremler ekranında sarsıntıların tarihi, gerçekleştiği saat, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü görüntülenebiliyor. Kandilli Rasathanesi de kendi ölçümlerine dayanan deprem kayıtlarını kamuoyuyla paylaşıyor.

Farklı kurumların deprem büyüklüğü ve derinliğine ilişkin ölçümleri arasında kullanılan yöntemlere bağlı olarak farklılıklar bulunabiliyor.

MERSİN'DE YENİ DEPREM OLDU MU? ARTÇI SARSINTILAR TAKİP EDİLİYOR

Adana'nın Kozan ilçesinde kaydedilen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sismik hareketlilik yakından takip ediliyor. Ancak Mersin'de hissedilen sarsıntının ardından yeni bir depremin meydana geldiğini veya artçıların başladığını söylemek için güncel ölçüm kayıtlarının incelenmesi gerekiyor.

Deprem sonrasında açıklanan ilk veriler ilerleyen saatlerde güncellenebiliyor. Vatandaşların özellikle büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgilerini resmî kurumların son deprem kayıtlarından kontrol etmesi önem taşıyor.