Dünyanın gözü Antalya’da

İklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirilen COP31 oturumlarında Türkiye, söylemlerin yerini eylemlere bırakacağı; ülkelerin harekete geçmesini sağlayacak "Uygulama COP'u"nu hayata geçirmek istiyor. Zirvede 102 ülkenin lideri iklim krizine karşı taahhütlerini, politikalarını ve çözüm önerilerini Türkiye'de tartışacak. Zirveye Mavi Bölge'de 100 bine yakın ziyaretçi bekleniyor. Yeşil Bölge'yi ise 1.5 milyon kişinin ziyaret etmesi öngörülüyor. Etkinlik kapsamında 2 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik olacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE İLK KEZ EV SAHİBİ

Bir ülke COP'a ev sahipliği yaptığında, küresel iklim politikalarının merkezine yerleşerek önemli bir diplomatik görünürlük elde ediyor. Türkiye ilk kez bir COP organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı'nı, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yürütüyor. COP31'e 300'den fazla bakan, 91 devlet başkanı 154 farklı ülkeden 45 binden fazla gönüllü başvuru yaparken; 2 bine yakın STK ve yerel yönetim katılacağını beyan etti. 102 liderin katılımı bekleniyor. 160 onaylı pavilyon, 90 onaylı delegasyon ofisi başvurusu alınırken, AB ve UNDP'nin katılımı bekleniyor. Süreç boyunca uluslararası parlamenter ve yerel yönetim buluşmaları hedefleniyor.

TÜRKİYE'NİN YAKLAŞIMI

Diyalog, anlayışı geliştirir. Uzlaşma, ortak sorumluluk yaratır. Eylem, taahhütleri gerçek çözümlere dönüştürür.

'TARİHİ BİR MİLAT OLDU'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar COP31 Liderler Zirvesi için 102 ülke liderinin katılım bildirdiğini açıkladı. Sözleri, kararlara dönüştürecekleri bir uygulama COP'u gerçekleştirmek istediklerini belirten Kurum, "Katılımcılar Antalya'dan ayrıldığında tüm dünyaya, 'Antalya'da bir şeyler değişti. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de ifade ettiği gibi; barıştan, güvenden, adaletten yana olan o dış politikasını COP31'de de gösterdi ve COP tarihi için, Paris Anlaşması için, çerçeve sözleşmesi için 'COP31 tarihi bir milat oldu' dedirtebilmeliyiz" dedi.

YEŞİL VE MAVİ BÖLGE NEDİR?

Resmi müzakerelerin yürütüleceği Mavi Bölge'de ülke delegasyonlarıyla birlikte 100 bine yakın ziyaretçi bekleniyor. Halka açık olan Yeşil Bölge ise yenilikçi iklim çözümlerinin ve eğlencenin adresi olacak. KONSERLER, sergiler, ışık gösterileri, atölyeler ve defileler gibi birçok organizasyona ev sahipliği yapacak olan alanda 12 gün boyunca 1.5 milyon ziyaretçinin ağırlanması öngörülüyor.

7 BÖLGE 7 MUTFAK

Etkinlik kapsamında "7 Bölge 7 Mutfak" yaklaşımıyla Anadolu'nun köklü gastronomi mirası, yerel lezzetleri ve sürdürülebilir mutfak kültürü COP31'de dünya ile buluşturulacak. Akdeniz Mutfağı, Gaziantep Mutfağı, Kayseri Mutfağı, Sıfır Atık Mutfağı, Türk Dünyası Mutfağı, Konya Mutfağı ve Karadeniz Mutfağı ziyaretçilere sunulacak. Mavi Bölgede ise Tropikal Kelebek Bahçesi ziyaretçilere doğa, ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik açısından etkileşimli bir deneyim sunacak.

'KİMSE GERİDE KALMAYACAK'

COP31, ISO 20121 standartları doğrultusunda; düşük emisyonlu ulaşım, sıfır atık uygulamalarının bütüncül biçimde hayata geçirildiği sürdürülebilir bir etkinlik modeli olarak gerçekleştirilecek. "Kimseyi Geride Bırakmama" ilkesi doğrultusunda ise engelsiz alan tasarımından erişilebilir yönlendirme sistemlerine, 35 işaret dili tercümanından sesli yönlendirme ve gerçek zamanlı altyazı desteğine kadar tüm katılımcıların konferansa eşit ve etkin katılımını sağlayacak kapsamlı bir erişilebilirlik altyapısı oluşturulacak.

KÜRESEL 2035 HEDEFLERİ

-2035'e kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e çıkarılması,

-Atık üretimindeki artışın 2035'e kadar yarı yarıya azaltılması,

-Bina sektöründe enerji kullanım yoğunluğunun 2035'e kadar en az yüzde 25 azaltılması,

-Üretim ve imalat sektöründe döngüsel malzeme kullanım oranının 2035'e kadar en az yüzde 15'e çıkarılması,

-2035'e kadar iklim dirençli tarım uygulamaları ve iklim değişikliğiyle mücadele eğitimlerinin toplumun her kesiminde tamamlanması,

-İklim Uygulama Köprüsü Mekanizması'nın 2035'e kadar yaygınlaştırılması hedefleniyor.

10 ÖNCELİK ALANI

COP31 Başkanı Kurum, COP31'in eylem gündemine ilişkin 10 öncelikli alanı ve 6 hedefi kamuoyuyla paylaştı:

1- Sıfır Atık

2- Temiz Enerji Dönüşümü/ Elektrifikasyon

3- Gıda Güvenliği

4- İklim Dirençli Şehirler

5- İklim Uygulama Köprüsü

6- Yeşil Sanayileşme

7- Gençlik ve Eğitim

8- Okyanuslar ve Denizler

9- Rio Sinerjisi

10- Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri

'YARINA SÖZÜMÜZ VAR'

COP31'de Master Partner ve "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olarak yer alan Türk Telekom, zirvenin teknoloji altyapısının tüm sorumluluğunu uçtan uca üstlenerek ulusal ve uluslararası katılımcıların, ülke delegasyonlarının, basın mensuplarının ve ziyaretçilerin tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere kapsamlı bir dijital altyapı oluşturuyor. Zirve alanında veri merkezi, network operasyon merkezi ve siber güvenlik operasyon merkezlerini kapsayan bütüncül bir sistem kuran Türk Telekom, COP31 zirvesini fiber hızıyla dünyaya bağlamaya hazırlanırken; 5G teknolojisi dahil yüksek kapasite ve tam kapsama sağlayacak çözümlerle etkinliğin dijital dünyasını şekillendirecek.

'GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ'

Türk Telekom'un, COP31'deki Yeşil Alan'da bulunan Türk Telekom Deneyim alanında yaptığı açıklamada CEO Ebubekir Şahin, dijital geleceği inşa ederken bu altyapının hangi enerji kaynaklarıyla çalışacağını ve çevre üzerindeki etkisini bugünden planladıklarını söyledi. Deneyimlerini kaynak verimliliğini artıran çözümlere taşıdıklarını anlatan Şahin, "COP31'de üstlendiğimiz sorumluluğu da bu vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Dünya Antalya'da konuşurken o konuşmayı taşıyan hat Türk Telekom hattı olacak" diye konuştu. Şahin, 'Yarına Sözümüz Var' diyerek yola çıktıklarını belirterek, daha yaşanabilir bir geleceğin inşasına katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKI

2005 yılından bu yana 24.5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiren Türk Telekom, sürdürülebilir finansman araçlarıyla gerçekleştirdiği ihraçların büyüklüğünü de 1.1 milyar dolar olarak açıkladı. BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde yer alan şirket, iklim ve su yönetimindeki performansıyla bu yıl CDP Türkiye'nin İklim ve Doğa Konferansı'nda ödüle layık görüldü. Ebubekir Şahin, Sivas'ta hayata geçirilen güneş enerjisi santralinin ardından Malatya ve Ağrı'da devreye alınacak güneş enerjisi santralleriyle şirketin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 65'ini güneşten karşılayarak karbon salınımını azaltmayı hedeflediklerini kaydetti.

BİLGİLER TEK UYGULAMADA TOPLANDI

COP31 Zirvesi kapsamında katılımcıların etkinlik alanlarından yemek noktalarına, günlük program akışından organizasyon detaylarına kadar merak ettiği tüm veriler COP31 Türkiye Super APP dijital uygulaması ile tek bir platformda toplandı. Dijital navigasyon sistemiyle; Mavi Bölge ve Yeşil Bölge'deki salonlar, ülke pavilyonları ve 10 tematik HUB, yan etkinlik ve özel etkinlik alanları, etkinlik çadırları, yüzlerce yeme-içme noktası harita üzerinden görüntülenebilecek.

YERLİ ÜRETİCİ KAZANACAK

COP31 alanında 22 restoran, 85 kiosk ve yeterli sayıda otomat üzerinden geniş bir yeme-içme altyapısı oluşturuldu. Yeme- içme alanlarında konumlanacak markaların yüzde 100'ü Türk markalarından oluşurken, ürünlerin yüzde 51'i bölgenin 80 kilometreyi geçmeyecek uzaklıktaki yerel firmalardan temin edilecek. Bölgesel ürün kullanım oranı yüzde 70'in, yerel ürün kullanım oranı ise yüzde 90'ın üzerinde olacak. Böylece Antalya ve yakın çevresindeki üreticiler desteklenirken, uzun mesafeli gıda taşımacılığından kaynaklanan karbon emisyonları azaltılmış olacak.

TEDBİRLER ALINDI

Ulusal ve uluslararası 3 bini aşkın medya mensubu COP31'i yerinde takip etmek için akredite oldu. Zirvede emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, temizlik ve diğer hizmet alanlarında toplam 30 bini aşkın kişi görev yapacak. Zirve boyunca emniyet ve jandarma birimleri için personel, araç, kamera, plaka tanıma ve insansız hava aracı destekli ilave tedbirler de alınacak. 132 ambulans, 9 itfaiye aracı, 600 AFAD personeli zirve boyu özel olarak görevlendirildi.