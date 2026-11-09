Son dakika deprem haberleri 9 Kasım 2026 Pazartesi günü yaşanan sarsıntıların ardından yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 15.28'de kaydedilen sarsıntının yerin 15,35 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Peki, az önce deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? Bugün hangi illerde deprem meydana geldi? İşte 9 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler bilgileri...

SON DEPREM NEREDE OLDU? 9 KASIM 2026 AFAD AÇIKLAMASI

AFAD'ın paylaştığı son deprem verilerine göre 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 15.28.19'da Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının merkez üssü Kozan olarak belirlenirken derinliği 15,35 kilometre olarak ölçüldü.

Adana Kozan depremi bilgileri:

Deprem tarihi: 9 Kasım 2026 Pazartesi

Deprem saati: 15.28.19

Merkez üssü: Kozan (Adana)

Büyüklüğü: 4,6 (Mw)

Derinliği: 15,35 kilometre

Enlem: 37.5505

Boylam: 35.6260

AFAD'ın verileri, depremin büyüklüğü ve merkez üssünü ortaya koyarken olası hasar veya can kaybına ilişkin bilgi içermiyor.

AFAD SON DEPREMLER 9 KASIM 2026 | NEREDE, SAAT KAÇTA DEPREM OLDU?

AFAD'ın 9 Kasım 2026 tarihli son deprem listesinde Adana, Antalya, Balıkesir, Kırşehir, Kahramanmaraş, İzmir ve Aydın çevresindeki sarsıntılar yer aldı.

İşte 9 Kasım Pazartesi günü kaydedilen son depremler:

15.28.19 – Kozan (Adana)

Büyüklük: 4,6 (Mw)

Derinlik: 15,35 km

14.45.43 – Akdeniz, Gazipaşa (Antalya) açıkları

Büyüklük: 1,9 (ML)

Derinlik: 20,37 km

13.37.57 – Sındırgı (Balıkesir)

Büyüklük: 1,4 (ML)

Derinlik: 12,91 km

13.06.34 – Sındırgı (Balıkesir)

Büyüklük: 1,8 (ML)

Derinlik: 6,99 km

12.51.40 – Merkez (Kırşehir)

Büyüklük: 1,0 (ML)

Derinlik: 7,00 km

12.49.03 – Türkoğlu (Kahramanmaraş)

Büyüklük: 1,8 (ML)

Derinlik: 6,10 km

12.43.58 – Bergama (İzmir)

Büyüklük: 1,2 (ML)

Derinlik: 12,46 km

11.58.30 – Göksun (Kahramanmaraş)

Büyüklük: 2,4 (ML)

Derinlik: 7,00 km

11.45.19 – Söke (Aydın)

Büyüklük: 1,3 (ML)

Derinlik: 13,25 km

Veriler AFAD'ın 9 Kasım 2026 tarihli deprem kayıtlarından alınmıştır. Yeni sarsıntılar ve ölçüm güncellemeleri nedeniyle liste değişebilir.

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU? KOZAN DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 15.28'de meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4,6 olarak duyuruldu. Sarsıntının merkez üssüne ilişkin koordinatlar 37.5505 kuzey enlemi ve 35.6260 doğu boylamı olarak kayıtlara geçti.

AFAD verilerine göre aynı ilçede 9 Kasım sabahı saat 06.46'da 1,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. İki sarsıntının doğrudan ilişkili olup olmadığına ilişkin resmî bir değerlendirme bulunmuyor.

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KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Türkiye genelinde meydana gelen depremlere ilişkin güncel bilgiler, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanıyor.

AFAD'ın son depremler ekranında sarsıntıların tarihi, saati, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği görüntülenebiliyor. Kandilli Rasathanesi de kendi ölçüm ve değerlendirmelerine dayanan güncel deprem kayıtlarını kamuoyuyla paylaşıyor.

İki kurumun açıkladığı büyüklük veya derinlik değerleri, kullanılan ölçüm yöntemleri ve veri güncellemeleri nedeniyle farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle son dakika deprem haberlerinde açıklamanın hangi kurumdan geldiğinin belirtilmesi önem taşıyor.