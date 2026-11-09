Sporseverler, 9 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaların programını araştırıyor. Haftanın ilk gününde futbol liglerinde öne çıkan bir karşılaşma bulunmazken basketbol ve tenis organizasyonlarında heyecan devam edecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. NBA'de gecenin ve sabahın erken saatlerinde oynanacak maçların yanı sıra WTA Finalleri'nde de önemli isimler korta çıkacak. Peki, bugün kimin maçı var, hangi maç saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 9 Kasım 2026 Pazartesi gününün maç takvimi...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

9 Kasım Pazartesi günü Türkiye'de takip edilebilecek karşılaşmaların başında Karşıyaka-Beşiktaş mücadelesi geliyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

KARŞIYAKA-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karşıyaka ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İzmir'deki Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Basketbolseverler karşılaşmayı beIN SPORTS 5 ve beIN SPORTS HABER üzerinden takip edebilecek.

NBA'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

NBA'de 9 Kasım Pazartesi gününün ilk saatlerinde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynanacak. Türkiye saatiyle maç programı şöyle:

02.00 Detroit Pistons - Los Angeles Lakers

03.00 Minnesota Timberwolves - Utah Jazz

03.30 Dallas Mavericks - Brooklyn Nets

04.00 Milwaukee Bucks - Boston Celtics

05.00 Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans

05.00 Sacramento Kings - Miami Heat

WTA FİNALLERİ'NDE BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Kadınlar tenis sezonunun önemli organizasyonlarından WTA Finalleri'nde grup karşılaşmaları devam ediyor. 9 Kasım Pazartesi günü tekler kategorisinde Aryna Sabalenka ile Karolina Muchova karşı karşıya gelecek. Indian Wells'te oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

Günün tekler programında bu karşılaşmanın ardından Mirra Andreeva ile Elina Svitolina'nın mücadelesi de yer alıyor. Çiftler kategorisinde ise Gabriela Dabrowski-Luisa Stefani ile Elise Mertens-Zhang Shuai eşleşmesi ve Guo Hanyu-Kristina Mladenovic ile Hsieh Su-wei-Jelena Ostapenko karşılaşması oynanacak.

9 KASIM PAZARTESİ GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

Basketbol

19.00 Karşıyaka - Beşiktaş | beIN SPORTS 5

NBA

02.00 Detroit Pistons - Los Angeles Lakers

03.00 Minnesota Timberwolves - Utah Jazz

03.30 Dallas Mavericks - Brooklyn Nets

04.00 Milwaukee Bucks - Boston Celtics

05.00 Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans

05.00 Sacramento Kings - Miami Heat

Tenis - WTA Finalleri

23.00 Aryna Sabalenka - Karolina Muchova

Ardından Mirra Andreeva - Elina Svitolina