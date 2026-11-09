Belçika Milli Takımı aday kadrosu, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde açıklandı. A Milli Futbol Takımımızın İzmir'de konuk edeceği Belçika'da teknik direktör Mark van Bommel, 26 kişilik futbolcu listesini belirledi. Kadroda Fenerbahçe'den Romelu Lukaku ve Beşiktaş'tan Leandro Trossard'ın yanı sıra Kevin De Bruyne, Jeremy Doku ve Youri Tielemans gibi yıldızlar da bulunuyor. Peki, Belçika Milli Takımı oyuncuları kimler, hangi takımlarda oynuyor? Belçika'nın teknik direktörü kim, kadro değeri kaç milyon euro? İşte Türkiye maçı öncesi rakibimizin kadrosu ve ayrıntılar...

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI ADAY KADROSU 2026: HANGİ FUTBOLCULAR VAR?

Belçika Futbol Federasyonu, Türkiye ve İtalya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları için 26 kişilik aday kadroyu duyurdu. Teknik direktör Mark van Bommel'in belirlediği listede 4 kaleci, 8 savunma, 6 orta saha ve 8 hücum oyuncusu bulunuyor.

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI KALECİLERİ

Senne Lammens – Manchester United

Maarten Vandevoordt – RB Leipzig

Mike Penders – Chelsea

Jari De Busser – AZ Alkmaar

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI DEFANS OYUNCULARI

Timothy Castagne – Fulham

Maxim De Cuyper – Brighton

Brandon Mechele – Club Brugge

Josue Ndenge Kongolo – Genk

Nathan Ngoy – Lille

Kyriani Sabbe – Club Brugge

Joaquin Seys – Club Brugge

Arthur Theate – Bologna

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI ORTA SAHA OYUNCULARI

Kevin De Bruyne – Napoli

Mandela Keita – Parma

Romeo Lavia – Chelsea

Nicolas Raskin – Rangers

Youri Tielemans – Manchester United

Hans Vanaken – Club Brugge

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI FORVET OYUNCULARI

Hugo Cuypers – Monterrey

Charles De Ketelaere – Atalanta

Jeremy Doku – Manchester City

Mika Godts – Paris Saint-Germain

Romelu Lukaku – Fenerbahçe

Dodi Lukebakio – Benfica

Diego Moreira – Milan

Leandro Trossard – Beşiktaş

Belçika'nın 26 kişilik aday kadrosunda Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen futbolcular dikkat çekiyor. Deneyimli isimlerle genç oyuncuları bir araya getiren Mark van Bommel, Türkiye ve İtalya karşılaşmalarında bu kadrodan yararlanacak.

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü Mark van Bommel'dir. Hollandalı çalıştırıcı, 24 Temmuz 2026 tarihinde Rudi Garcia'nın yerine göreve getirildi.

49 yaşındaki teknik adam, Belçika Futbol Federasyonu ile 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı.

Futbolculuk kariyerinde Barcelona, Bayern Münih ve Milan gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan Van Bommel, Hollanda Milli Takımı'yla 2010 Dünya Kupası finaline çıktı.

Teknik direktörlük kariyerinde ise PSV Eindhoven, Wolfsburg ve Royal Antwerp'i çalıştırdı. Antwerp ile 2022-2023 sezonunda Belçika Ligi ve Belçika Kupası şampiyonluklarını kazandı.

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI KADRO DEĞERİ NE KADAR 2026?

Belçika Milli Takımı, Avrupa'nın yüksek piyasa değerine sahip milli takımları arasında yer alıyor.

Transfermarkt'ın 2026 yılı kadro profilinde Belçika'nın toplam piyasa değeri 547 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Söz konusu değer, Transfermarkt'ın 2026 kadro görünümüne ait. Ancak bu listede 6 Kasım'da Türkiye maçı için açıklanan aday kadroda bulunmayan futbolcular da yer alıyor. Bu nedenle 547,5 milyon euroluk rakam, kasım ayındaki 26 kişilik listenin kesin toplam piyasa değeri olarak değerlendirilmemeli.

Transfermarkt'ın 2026 kadro verilerinde Jeremy Doku, 75 milyon euroluk piyasa değeriyle öne çıkıyor. Manchester City forması giyen oyuncu, Belçika'nın hücum hattındaki önemli isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI'NIN EN ÖNEMLİ OYUNCULARI KİMLER?

Belçika'nın Türkiye maçı için açıkladığı aday kadroda birçok deneyimli futbolcu bulunuyor.

Kevin De Bruyne: Napoli'de forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, oyun kurma becerisi, pas kalitesi ve duran toplardaki etkisiyle takımın önemli isimleri arasında.

Romelu Lukaku: Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü, fiziksel gücü ve golcülüğüyle öne çıkıyor. Lukaku, Türkiye karşısında kulüp futbolunu sürdürdüğü ülkede milli formayla sahaya çıkabilecek.

Jeremy Doku: Manchester City forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sürati ve bire bir hücum özellikleriyle dikkat çekiyor. Doku, Dünya Kupası'nın ardından milli takımın Uluslar Ligi'ndeki ilk dört karşılaşmasında yer almamıştı.

Leandro Trossard: Beşiktaş'ın hücum oyuncusu, kanatlarda ve hücuma dönük orta saha pozisyonlarında görev yapabiliyor. Türkiye'deki kulüp tecrübesi nedeniyle karşılaşmanın dikkat çeken isimlerinden biri olacak.

Youri Tielemans: Manchester United forması giyen orta saha oyuncusu, Belçika'nın takım kaptanlığı görevini de üstlenen isimler arasında bulunuyor.

Charles De Ketelaere: Atalanta'da oynayan 25 yaşındaki futbolcu, hücum hattının farklı bölgelerinde görev alabilmesiyle Van Bommel'in seçeneklerini artırıyor.

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI'NDA HANGİ FUTBOLCULAR KADRODA YOK?

Teknik direktör Mark van Bommel'in açıkladığı 26 kişilik kadroda bazı önemli futbolcular yer almadı.

Savunma oyuncusu Zeno Debast, sakatlığı nedeniyle aday kadroya dahil edilmedi. Newcastle United forması giyen Matias Fernandez-Pardo ise hastalık sonrası yeterince antrenman yapamaması nedeniyle listeye alınmadı.

Milan'da oynayan Koni De Winter'in milli takım davetini kabul etmediği açıklandı. Reuters'ın aktardığına göre Van Bommel, futbolcunun önceki karşılaşmalarda yedek kalmasından duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle daveti reddettiğini belirtti.

Lois Openda ve Malick Fofana da kasım ayı aday kadrosunda bulunmuyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Maç: Türkiye-Belçika

Tarih: 12 Kasım 2026 Perşembe

Saat: 20.00

Stadyum: Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir

Organizasyon: UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup

Yayın kanalı: ATV

Belçika, Türkiye karşılaşmasının ardından 15 Kasım Pazar günü İtalya'yı konuk ederek UEFA Uluslar Ligi grup aşamasını tamamlayacak.

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI ULUSLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Belçika, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta ilk dört karşılaşmasını 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı.

Belçika'nın oynadığı maçlar:

25 Eylül 2026: İtalya 0-2 Belçika

28 Eylül 2026: Belçika 0-1 Fransa

2 Ekim 2026: Belçika 3-0 Türkiye

5 Ekim 2026: Fransa 4-1 Belçika

Bu sonuçlarla Belçika, dört karşılaşma sonunda 6 puan topladı. Rakip filelere 6 gol gönderen Belçika, kalesinde de 5 gol gördü.

Belçika'nın gruptaki son iki rakibi Türkiye ve İtalya olacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇINDA NELER YAŞANDI?

Türkiye ile Belçika, UEFA Uluslar Ligi kapsamında son olarak 2 Ekim 2026 tarihinde karşı karşıya geldi.

Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Belçika'nın gollerinde Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku etkili oldu. İki takımın İzmir'de oynayacağı rövanş karşılaşması, A Milli Takım açısından ilk maçtaki mağlubiyetin ardından önemli bir mücadele olacak.