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Anasayfa Haberler Hangi Osmanlı padişahı İstanbul'u kuşatmadı? Milyoner'de tarih sorusu!

Hangi Osmanlı padişahı İstanbul'u kuşatmadı? Milyoner'de tarih sorusu!

ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?'de 300.000 TL'lik tarih sorusu gündeme geldi. Hangi Osmanlı padişahı İstanbul'u kuşatmamıştır? II. Mehmed, I. Bayezid, II. Murad ve II. Bayezid seçenekleri merak uyandırdı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 21:24 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 21:27
Hangi Osmanlı padişahı İstanbul'u kuşatmadı? Milyoner'de tarih sorusu!

ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?, 8 Kasım Pazar günü 300.000 TL değerindeki Osmanlı tarihi sorusuyla dikkat çekti. Yarışmada İstanbul'u kuşatmamış padişahın kim olduğu soruldu. II. Mehmed, I. Bayezid, II. Murad ve II. Bayezid seçenekleri izleyicilerin karşısına çıktı. Peki, hangi Osmanlı padişahı İstanbul'u kuşatmamıştır? İstanbul'u kuşatan hükümdarlar kimlerdir? 300 bin TL'lik sorunun doğru cevabı nedir? İşte ayrıntılar…

Hangi Osmanlı padişahı İstanbul'u kuşatmamıştır?

A) II. Mehmed

B) I. Bayezid

C) II. Murad

D) II. Bayezid

Doğru cevap D şıkkı II. Bayezid'dir. Osmanlı padişahlarından II. Mehmed, I. Bayezid ve II. Murad İstanbul'u kuşatmıştır. Ancak Fatih Sultan Mehmed'in oğlu II. Bayezid, 1481-1512 yılları arasındaki hükümdarlığı döneminde İstanbul'u kuşatmamıştır. Bu nedenle 300.000 TL değerindeki sorunun doğru yanıtı II. Bayezid'dir.

Yıldırım Bayezid, İstanbul'u 14. yüzyılın sonlarında ve 15. yüzyılın başlarında çeşitli dönemlerde kuşattı. II. Murad, 1422 yılında şehri ele geçirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Fatih Sultan Mehmed ise 1453 yılında İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğu'na son verdi. II. Bayezid tahta çıktığında İstanbul zaten Osmanlı hâkimiyetindeydi.

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