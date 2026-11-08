Galatasaray'ın 1980'li yıllardaki başarılarında önemli rol oynayan Cevad Prekazi'den acı haber geldi. Güçlü sol ayağı, etkili serbest vuruşları ve Monaco karşısında attığı unutulmaz golle sarı-kırmızılı taraftarların hafızasında yer edinen eski futbolcunun hayatını kaybettiği bildirildi. Sırbistan basınında 8 Kasım 2026 Pazar günü duyurulan vefat haberinin ardından Prekazi'nin yaşamı ve başarıları yeniden gündeme geldi. Peki, Cevad Prekazi kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Cevad Prekazi neden öldü, hangi takımlarda oynadı ve Galatasaray'da kaç gol attı? İşte ayrıntılar...

CEVAD PREKAZİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

Cevad Prekazi, 18 Ağustos 1957 tarihinde eski Yugoslavya sınırları içerisinde bulunan Kosova'nın Mitroviça kentinde dünyaya geldi. Arnavut kökenli Kosovalı eski futbolcu, kariyeri boyunca orta saha ve sol açık mevkilerinde görev yaptı. Yaklaşık 1,80 metre boyundaki Prekazi, özellikle sol ayağını etkili kullanması, isabetli ortaları ve uzak mesafeden yaptığı sert şutlarıyla tanındı.

Futbol hayatının en önemli dönemlerinden birini 1985-1991 yılları arasında Galatasaray'da geçiren Prekazi, sarı-kırmızılı formayla iki lig şampiyonluğu yaşadı. 1988-1989 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükselen takımın önemli oyuncularından biri oldu. Monaco'ya attığı tarihi frikik golüyle Galatasaray'ın Avrupa kupaları geçmişinde unutulmaz bir yere sahip olan futbolcu, 8 Kasım 2026 tarihinde 69 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonunun kayıtlarında doğum tarihi 18 Ağustos 1957 olarak yer alan Prekazi, vefat ettiği tarihte 70. yaşının içindeydi ancak henüz 70 yaşını doldurmamıştı.

CEVAD PREKAZİ ÖLDÜ MÜ, NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Cevad Prekazi'nin 8 Kasım 2026 Pazar günü hayatını kaybettiği Sırbistan basınında duyuruldu.

Prekazi'nin ölüm nedeni konusunda henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Eski futbolcunun 2023 yılında felç geçirdiği ve tedavi gördüğü biliniyor. O dönemde Sırbistan basınında yayımlanan haberlerde sağlık durumunun stabil olduğu bildirilmişti.

Ancak Prekazi'nin daha önce yaşadığı sağlık sorunlarının vefatıyla bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor. Bu nedenle ölüm nedenine ilişkin resmî açıklama yapılmadan kesin bir değerlendirmede bulunulamıyor.

CEVAD PREKAZİ FUTBOLA NEREDE BAŞLADI? PARTİZAN KARİYERİ

Cevad Prekazi'nin futbol yolculuğu, doğduğu Mitroviça kentindeki Remont takımının altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda teknik becerisiyle dikkat çeken futbolcu, 1974 yılında Yugoslavya'nın köklü kulüplerinden Partizan'ın altyapısına katıldı.

1976 yılında Partizan A takımında forma giymeye başlayan Prekazi, zaman içerisinde takımın önemli oyuncuları arasına girdi. Başkent Belgrad temsilcisinde geçirdiği yıllarda oyun kurma yeteneğini geliştiren futbolcu, duran toplardaki becerisiyle ön plana çıktı.

Prekazi, Partizan formasıyla üç Yugoslavya Ligi şampiyonluğu yaşadı. Kariyerinin bu döneminde gösterdiği performans, ülke futbolunun dikkat çeken orta saha oyuncularından biri olmasını sağladı.

Partizan'dan ayrıldıktan sonra Hajduk Split'e transfer olan futbolcu, burada da Yugoslavya Kupası şampiyonluğu elde etti. Yugoslav futbolunda kazandığı deneyim, sonraki yıllarda Galatasaray'a uzanacak kariyerinin temelini oluşturdu.

CEVAD PREKAZİ GALATASARAY'A NE ZAMAN VE NASIL TRANSFER OLDU?

Cevad Prekazi, 1985 yılında ABD'de Baltimore Blast takımında salon futbolu oynadıktan sonra Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulübe gelişinde, dönemin kalecisi Zoran Simovic'in önemli rol oynadığı biliniyor.

Prekazi'nin geçmişte yaptığı açıklamalara göre Simovic, kendisiyle iletişime geçerek Galatasaray'da oynamak isteyip istemediğini sordu. Bunun üzerine İstanbul'a gelen futbolcu, dönemin teknik direktörü Jupp Derwall tarafından değerlendirildi.

Derwall'in oyuncuyu beğenmesinin ardından Prekazi, 1985-1986 sezonunda Galatasaray formasını giymeye başladı. Takımın hücum organizasyonlarında önemli sorumluluk üstlenen futbolcu, özellikle sol kanattan geliştirdiği ataklarla dikkat çekti.

Prekazi'nin etkili ortaları ve duran toplardaki başarısı, dönemin golcü oyuncularına önemli fırsatlar hazırladı. Galatasaray'ın 1980'li yılların ikinci yarısında yakaladığı yükselişte bu özelliklerinin büyük katkısı oldu.

CEVAD PREKAZİ GALATASARAY'DA KAÇ MAÇ OYNADI, KAÇ GOL ATTI?

Cevad Prekazi, 1985-1991 yılları arasında Galatasaray'ın önemli yabancı oyuncularından biri oldu. Yaygın kariyer kayıtlarına göre sarı-kırmızılı formayla 185 lig maçında 40 gol kaydetti. Farklı istatistik kaynaklarında maç ve gol toplamlarının kapsamına bağlı olarak değişen rakamlar bulunuyor.

Prekazi, Galatasaray'ın 1986-1987 ve 1987-1988 sezonlarında üst üste kazandığı lig şampiyonluklarında görev aldı. Sarı-kırmızılılar, 1986-1987 sezonunda 14 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirirken Kosovalı futbolcu da kadronun önemli parçalarından biriydi.

Özellikle Tanju Çolak ve Mirsad Güneş gibi hücum oyuncularıyla yakaladığı uyum, Galatasaray'ın gol üretkenliğini artırdı. Prekazi yalnızca attığı gollerle değil, arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlar ve hücumdaki yönlendirici rolüyle de takımına katkı sağladı.

Sarı-kırmızılı taraftarların hafızasında ise iki şampiyonluğun yanında, 1989 yılında Avrupa kupalarında yaşanan tarihi başarı öne çıktı.

CEVAD PREKAZİ'NİN MONACO GOLÜ NE ZAMAN, KAÇ METREDEN ATILDI?

Cevad Prekazi'nin kariyerindeki en unutulmaz anlardan biri, 15 Mart 1989 tarihinde Galatasaray'ın Monaco ile oynadığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final rövanş maçında yaşandı.

Galatasaray, Fransa'da oynanan ilk karşılaşmayı Tanju Çolak'ın golüyle 1-0 kazanmıştı. Rövanş mücadelesi ise UEFA'nın verdiği saha cezası nedeniyle İstanbul yerine Almanya'nın Köln kentindeki Müngersdorfer Stadı'nda oynandı.

Mücadelenin 51. dakikasında Galatasaray, Monaco kalesine yaklaşık 35 metre mesafeden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Prekazi, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla kaleci Jean-Luc Ettori'yi mağlup etti.

Fransız temsilcisi, 65. dakikada George Weah ile beraberliği yakalasa da karşılaşma 1-1 sona erdi. İlk maçı deplasmanda kazanan Galatasaray, toplamda 2-1'lik skorla yarı finale yükseldi.

Prekazi'nin uzak mesafeden kaydettiği gol, yalnızca karşılaşmanın değil, Türk futbolunun Avrupa kupaları tarihindeki en unutulmaz anlarından biri haline geldi.

CEVAD PREKAZİ GALATASARAY'IN 1989 AVRUPA BAŞARISI!

Galatasaray, 1988-1989 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükselerek Türk futbolu açısından tarihi bir başarıya imza attı. Mustafa Denizli yönetimindeki takımda Cevad Prekazi, hücumdaki etkisi ve oyun kuruculuğuyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Monaco eşleşmesinin ilk maçında Tanju Çolak'ın attığı golün hazırlayıcısı da Prekazi'ydi. Sol kanattan yaptığı ortayla gol pozisyonunu oluşturan futbolcu, rövanşta ise serbest vuruştan ağları havalandırdı.

Galatasaray, yarı finalde Romanya temsilcisi Steaua Bükreş ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 4-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, rövanşta 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Buna rağmen ulaşılan yarı final, Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki en önemli kilometre taşlarından biri oldu. Prekazi de bu başarının simge isimleri arasında yerini aldı.

CEVAD PREKAZİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? FUTBOL KARİYERİ

Cevad Prekazi, profesyonel futbolculuk kariyerinde Yugoslavya, ABD ve Türkiye'de forma giydi. Remont altyapısında başladığı futbol yaşamını Partizan'da profesyonel seviyeye taşıyan oyuncu, burada geçirdiği yılların ardından Hajduk Split'e transfer oldu.

1985 yılında Baltimore Blast takımında salon futbolu oynayan Prekazi, aynı yıl Galatasaray'a katıldı. Sarı-kırmızılı takımda 1991 yılına kadar görev yapan futbolcu, Türkiye kariyerinin devamında Altay ve Bakırköyspor formalarını giydi.

Türkiye'den ayrıldıktan sonra yeniden Yugoslavya'ya dönen Prekazi, kariyerinin son döneminde Trudbenik takımında oynadı. Futbolu bıraktıktan sonra da sporun içerisinde kalmayı sürdürdü.

Prekazi'nin kariyerinde Partizan ile kazandığı üç Yugoslavya Ligi şampiyonluğu, Hajduk Split ile elde ettiği Yugoslavya Kupası ve Galatasaray forması altında yaşadığı iki Türkiye Ligi şampiyonluğu önemli yer tuttu.

CEVAD PREKAZİ FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA NE YAPTI?

Cevad Prekazi, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra antrenörlük ve altyapı çalışmalarına yöneldi. Sırbistan'da Zeleznik takımını çalıştıran eski futbolcu, daha sonraki yıllarda farklı kulüplerin genç oyuncu gelişim programlarında görev aldı.

OFK Belgrad ve Partizan gibi kulüplerin altyapı organizasyonlarında çalışan Prekazi, tecrübelerini genç futbolcularla paylaştı. Özellikle Partizan'ın genç oyuncularına yönelik çalışmalarında antrenörlük ve maç analizi görevleri üstlendi.

Eski futbolcu, Türkiye'deki futbol gelişmelerini de yakından takip etmeyi sürdürdü. Galatasaray'a duyduğu bağlılığı birçok röportajında dile getirirken eski takım arkadaşları ve sarı-kırmızılı taraftarlarla ilişkisini korudu.

CEVAD PREKAZİ'NİN GALATASARAY TARAFTARLARIYLA BAĞI

Cevad Prekazi, futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray camiasının unutmadığı isimler arasında yer aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, 2011 yılında düzenlediği "Galatasaray Efsanelerini Anıyor" etkinliğinde eski futbolcuyu taraftarlarıyla buluşturdu.

Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Prekazi'ye plaket takdim edildi. Galatasaray'da geçirdiği yıllardan görüntülerin yayımlandığı törende, futbolcunun kulüp tarihindeki yeri yeniden hatırlatıldı.

Prekazi'nin Galatasaray ile ilişkisi yalnızca futbolculuk dönemindeki başarılarla sınırlı kalmadı. Kosovalı eski futbolcu, 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından imzalı formasını açık artırmaya çıkararak elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanmasını sağladı.