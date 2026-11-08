Futbolseverler, 8 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmaların saatlerini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK, Arca Çorum FK-Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Gençlerbirliği maçları oynanacak. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'de de birbirinden önemli mücadeleler futbolseverlerle buluşacak. İşte 8 Kasım 2026 Pazar gününün maç programı ve karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar...
SÜPER LİG'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK | beIN SPORTS 2
16.00 Arca Çorum FK - Fenerbahçe | beIN SPORTS 1
18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor | beIN SPORTS 1
21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği | beIN SPORTS 1
1. LİG'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
13.30 Bandırmaspor - Fatih Karagümrük | beIN SPORTS MAX 1
16.00 Ümraniyespor - Kayserispor | beIN SPORTS 2
16.00 Boluspor - Bodrum FK | beIN SPORTS MAX 1
19.00 Mardin 1969 Spor - Batman Petrolspor | beIN SPORTS 2
PREMIER LİG'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
17.00 Brighton - Brentford | beIN SPORTS MAX 2
17.00 Crystal Palace - Liverpool | beIN SPORTS 4
17.00 Ipswich Town - Bournemouth | beIN CONNECT
17.00 Sunderland - Chelsea | beIN SPORTS 3
19.30 Manchester United - Aston Villa | beIN SPORTS 3
LA LIGA'DA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
16.00 Elche - Real Betis | S Sport
18.15 Real Sociedad - Rayo Vallecano | S Sport Plus
20.30 Celta Vigo - Levante | S Sport Plus
20.30 Villarreal - Getafe | S Sport Plus
23.00 Atletico Madrid - Barcelona | S Sport
SERIE A'DA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
14.30 Napoli - Lazio | S Sport 2
17.00 Genoa - Milan | S Sport 2
17.00 Monza - Atalanta | S Sport Plus
20.00 Inter - Como | S Sport 2
22.45 Fiorentina - Juventus | S Sport 2
LIGUE 1'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
17.00 Rennes - Lille | beIN CONNECT
19.15 Angers - Nice | beIN CONNECT
19.15 Brest - Lyon | beIN SPORTS MAX 1
19.15 Le Havre - Lorient | beIN CONNECT
19.15 Le Mans - Monaco | beIN CONNECT
22.45 Lens - Marsilya | beIN SPORTS 2
BUGÜN BASKETBOLDA HANGİ MAÇLAR VAR?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de 8 Kasım Pazar günü üç karşılaşma oynanacak:
13.00 Bahçeşehir Koleji - Yukatel Denizli Basket | beIN SPORTS 5
15.30 Anadolu Efes - Tofaş | beIN SPORTS 5
18.00 Galatasaray MCT Technic - Esenler Erokspor | beIN SPORTS 5