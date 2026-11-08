Futbolseverler, 8 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmaların saatlerini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK, Arca Çorum FK-Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Gençlerbirliği maçları oynanacak. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'de de birbirinden önemli mücadeleler futbolseverlerle buluşacak. İşte 8 Kasım 2026 Pazar gününün maç programı ve karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar...

SÜPER LİG'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK | beIN SPORTS 2

16.00 Arca Çorum FK - Fenerbahçe | beIN SPORTS 1

18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor | beIN SPORTS 1

21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği | beIN SPORTS 1

1. LİG'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13.30 Bandırmaspor - Fatih Karagümrük | beIN SPORTS MAX 1

16.00 Ümraniyespor - Kayserispor | beIN SPORTS 2

16.00 Boluspor - Bodrum FK | beIN SPORTS MAX 1

19.00 Mardin 1969 Spor - Batman Petrolspor | beIN SPORTS 2

PREMIER LİG'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

17.00 Brighton - Brentford | beIN SPORTS MAX 2

17.00 Crystal Palace - Liverpool | beIN SPORTS 4

17.00 Ipswich Town - Bournemouth | beIN CONNECT

17.00 Sunderland - Chelsea | beIN SPORTS 3

19.30 Manchester United - Aston Villa | beIN SPORTS 3

LA LIGA'DA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

16.00 Elche - Real Betis | S Sport

18.15 Real Sociedad - Rayo Vallecano | S Sport Plus

20.30 Celta Vigo - Levante | S Sport Plus

20.30 Villarreal - Getafe | S Sport Plus

23.00 Atletico Madrid - Barcelona | S Sport

SERIE A'DA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

14.30 Napoli - Lazio | S Sport 2

17.00 Genoa - Milan | S Sport 2

17.00 Monza - Atalanta | S Sport Plus

20.00 Inter - Como | S Sport 2

22.45 Fiorentina - Juventus | S Sport 2

LIGUE 1'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

17.00 Rennes - Lille | beIN CONNECT

19.15 Angers - Nice | beIN CONNECT

19.15 Brest - Lyon | beIN SPORTS MAX 1

19.15 Le Havre - Lorient | beIN CONNECT

19.15 Le Mans - Monaco | beIN CONNECT

22.45 Lens - Marsilya | beIN SPORTS 2

BUGÜN BASKETBOLDA HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de 8 Kasım Pazar günü üç karşılaşma oynanacak:

13.00 Bahçeşehir Koleji - Yukatel Denizli Basket | beIN SPORTS 5

15.30 Anadolu Efes - Tofaş | beIN SPORTS 5

18.00 Galatasaray MCT Technic - Esenler Erokspor | beIN SPORTS 5

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