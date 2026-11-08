CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haberler Bugünkü maçlar | 8 Kasım Pazar bugün kimin maçı var?

Bugünkü maçlar | 8 Kasım Pazar bugün kimin maçı var?

8 Kasım Pazar günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı karşılaşmalar bekliyor. Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş sahaya çıkarken Avrupa'nın önemli liglerinde de kritik maçlar oynanacak. İşte bugünkü maç programı ve yayın bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 10:06 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 07:06
Bugünkü maçlar | 8 Kasım Pazar bugün kimin maçı var?

Futbolseverler, 8 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmaların saatlerini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK, Arca Çorum FK-Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Gençlerbirliği maçları oynanacak. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'de de birbirinden önemli mücadeleler futbolseverlerle buluşacak. İşte 8 Kasım 2026 Pazar gününün maç programı ve karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar...

SÜPER LİG'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK | beIN SPORTS 2

16.00 Arca Çorum FK - Fenerbahçe | beIN SPORTS 1

18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor | beIN SPORTS 1

21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği | beIN SPORTS 1

1. LİG'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13.30 Bandırmaspor - Fatih Karagümrük | beIN SPORTS MAX 1

16.00 Ümraniyespor - Kayserispor | beIN SPORTS 2

16.00 Boluspor - Bodrum FK | beIN SPORTS MAX 1

19.00 Mardin 1969 Spor - Batman Petrolspor | beIN SPORTS 2

PREMIER LİG'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

17.00 Brighton - Brentford | beIN SPORTS MAX 2

17.00 Crystal Palace - Liverpool | beIN SPORTS 4

17.00 Ipswich Town - Bournemouth | beIN CONNECT

17.00 Sunderland - Chelsea | beIN SPORTS 3

19.30 Manchester United - Aston Villa | beIN SPORTS 3

LA LIGA'DA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

16.00 Elche - Real Betis | S Sport

18.15 Real Sociedad - Rayo Vallecano | S Sport Plus

20.30 Celta Vigo - Levante | S Sport Plus

20.30 Villarreal - Getafe | S Sport Plus

23.00 Atletico Madrid - Barcelona | S Sport

SERIE A'DA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

14.30 Napoli - Lazio | S Sport 2

17.00 Genoa - Milan | S Sport 2

17.00 Monza - Atalanta | S Sport Plus

20.00 Inter - Como | S Sport 2

22.45 Fiorentina - Juventus | S Sport 2

LIGUE 1'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

17.00 Rennes - Lille | beIN CONNECT

19.15 Angers - Nice | beIN CONNECT

19.15 Brest - Lyon | beIN SPORTS MAX 1

19.15 Le Havre - Lorient | beIN CONNECT

19.15 Le Mans - Monaco | beIN CONNECT

22.45 Lens - Marsilya | beIN SPORTS 2

BUGÜN BASKETBOLDA HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de 8 Kasım Pazar günü üç karşılaşma oynanacak:

13.00 Bahçeşehir Koleji - Yukatel Denizli Basket | beIN SPORTS 5

15.30 Anadolu Efes - Tofaş | beIN SPORTS 5

18.00 Galatasaray MCT Technic - Esenler Erokspor | beIN SPORTS 5

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
"G.Saray, rakipten çok zemin ile mücadele etti"
İşte Belözoğlu'nun Çorum FK maçı 11'i!
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Başkan Erdoğan'dan Bakü ziyareti öncesi İlham Aliyev'e Zafer Günü mektubu: Türk dünyasının ortak gururu!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve...
F.Bahçe'den Danilo bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'dan 1 gol 1 de asist! | İZLE Arda'dan 1 gol 1 de asist! | İZLE 01:01
Buruk'tan Osimhen sözleri! Buruk'tan Osimhen sözleri! 01:01
Arda yine yıldızlaştı! Real Madrid kazandı Arda yine yıldızlaştı! Real Madrid kazandı 01:01
PSG evinde tek golle galip PSG evinde tek golle galip 01:01
Roma 3 puanı 3 golle aldı Roma 3 puanı 3 golle aldı 01:01
Arda yine yıldızlaştı! Real Madrid kazandı Arda yine yıldızlaştı! Real Madrid kazandı 01:00
Daha Eski
PSG evinde tek golle galip PSG evinde tek golle galip 00:56
Roma 3 puanı 3 golle aldı Roma 3 puanı 3 golle aldı 00:48
Buruk'tan Osimhen sözleri! Buruk'tan Osimhen sözleri! 00:34
A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu! A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu! 00:23
Sergen Yalçın: Hak eden burada olacak! Sergen Yalçın: Hak eden burada olacak! 00:23
G.Saray'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor G.Saray'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor 00:23