2027 Şampiyonlar Ligi finalinin nerede oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA, 2026-2027 sezonunun şampiyonunu belirleyecek dev karşılaşmanın adresini ve tarihini açıkladı. Peki 2027 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi statta oynanacak? Final hangi şehirde düzenlenecek? İşte UEFA'nın duyurduğu organizasyona ilişkin tüm detaylar...

2027 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 5 Haziran 2027 Cumartesi günü İspanya'nın başkenti Madrid'deki Estadio Metropolitano'da oynanacak. Atlético Madrid'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stat, Avrupa futbolunun en önemli kupasının sahibini belirleyecek mücadele için ikinci kez kullanılacak. UEFA'nın resmî takviminde final tarihi bu şekilde yer alıyor.

2027 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ STATTA?

2027 Şampiyonlar Ligi finaline Madrid'in Estadio Metropolitano Stadı ev sahipliği yapacak. Atlético Madrid'in 2017 yılından bu yana kullandığı stat, Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonunda yeniden final heyecanını yaşayacak.

UEFA'nın 11 Eylül 2025 tarihinde yaptığı açıklamayla belirlenen stat, 2027 yılında bir kez daha kıtanın en büyük futbol organizasyonunun finaline sahne olacak.

ESTADIO METROPOLITANO DAHA ÖNCE ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI MI?

Madrid'deki Estadio Metropolitano, daha önce 1 Haziran 2019 tarihinde Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı stat olmuştu. İngiltere temsilcileri Liverpool ile Tottenham'ın karşı karşıya geldiği mücadeleyi Liverpool 2-0 kazanmış ve kupayı müzesine götürmüştü.

2027 finaliyle birlikte stat, Şampiyonlar Ligi tarihinde ikinci kez bu önemli organizasyona ev sahipliği yapacak. Madrid ise 2027 organizasyonuyla birlikte toplam altıncı kez Avrupa'nın en büyük kulüp kupasının finaline sahne olacak.

2027 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ SAAT KAÇTA?

UEFA'nın açıkladığı organizasyon takviminde final tarihi 5 Haziran 2027 Cumartesi olarak yer alıyor. Ancak karşılaşmanın başlama saati ve Türkiye'deki yayın bilgileri henüz açıklanmış değil.

MADRID 2027'DE ALTINCI KEZ FİNALE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İspanya'nın başkenti Madrid, Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda önemli bir geçmişe sahip. UEFA'nın verdiği bilgiye göre 2027 finali, şehrin ev sahipliği yapacağı altıncı Şampiyonlar Ligi veya eski adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finali olacak.

Bu organizasyonla Madrid, Avrupa'nın büyük futbol finallerine ev sahipliği yapan şehirler arasındaki konumunu güçlendirecek. Estadio Metropolitano'nun ikinci kez seçilmesi de stadın uluslararası organizasyonlardaki yerini ortaya koyuyor.

2026-2027 sezonu, Şampiyonlar Ligi'nin mevcut isimle düzenlenen 35'inci, toplamda ise 72'nci sezonu olacak. UEFA'nın takvimine göre sezonun finaliyle birlikte Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonunda şampiyon belli olacak.