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Anasayfa Haberler Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor. Karadeniz ekibi kötü gidişi durdurmayı, konuk ekip ise deplasmandan puan çıkarmayı hedefliyor. Peki, Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 13:42
Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Ligde üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından taraftarı önünde çıkış arayan kırmızı-beyazlı ekip, Konya temsilcisi karşısında üç puana ulaşmayı hedefliyor. Peki, Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nereden izlenir, maçın hakemi kim? İşte ayrıntılar...

SAMSUNSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmaya Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu ev sahipliği yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevlendirmesine göre mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek.

SAMSUNSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, karşılaşmayı 11. haftanın yayın programına dahil etti.

Mücadele, Digiturk üzerinden beIN SPORTS 1 kanalından takip edilebilecek. Uygun aboneliğe sahip izleyiciler, TOD platformu üzerinden de maçı canlı izleyebilecek.

SAMSUNSPOR'DA İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Samsunspor, ligdeki son sekiz karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılmasının ardından TÜMOSAN Konyaspor karşısında kötü gidişine son vermek istiyor. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte kaybettiği puanları taraftarı önünde telafi etmeye çalışacak.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Samsunspor'da sakatlıkları devam eden Emre Kılınç ve Fatih Kaya, TÜMOSAN Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. İki futbolcunun yokluğunda teknik heyetin tercih edeceği kadro karşılaşma öncesinde kesinleşecek.

SAMSUNSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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