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Anasayfa Haberler Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Orfa Yapı Pendikspor ve İstanbulspor arasında oynanacak İstanbul derbisinde gözler hem sahadaki mücadeleye hem de yayın ekranına çevrildi. Trendyol 1. Lig'in yeni hafta randevusunda maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Taraftarların beklediği bilgiler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 11:11
Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı Orfa Yapı Pendikspor ile İstanbulspor arasındaki mücadeleyle devam ediyor. İstanbul'un iki temsilcisini buluşturacak karşılaşmada ev sahibi ekip, son lig maçında aldığı galibiyetin ardından çıkışını sürdürmeyi hedeflerken konuk takım kötü gidişata son vermek istiyor. Peki, Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nereden canlı izlenir? İşte ayrıntılar...

ORFA YAPI PENDİKSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol 1. Lig'in 14. haftasındaki mücadeleye İstanbul'da bulunan Pendik Belediye Stadyumu ev sahipliği yapacak.

ORFA YAPI PENDİKSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Orfa Yapı Pendikspor ile İstanbulspor arasındaki karşılaşma TRT Spor ve beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi TRT Spor üzerinden şifresiz takip edebilecek; beIN SPORTS MAX 1 yayınına ise uygun abonelik üzerinden erişilebilecek.

ORFA YAPI PENDİKSPOR, İSTANBULSPOR KARŞISINDA ÇIKIŞ ARIYOR

Orfa Yapı Pendikspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşma sağlandığını resmen duyurdu. Kırmızı-beyazlı ekip, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından İstanbulspor karşısında da üç puana ulaşmayı amaçlıyor.

Konuk İstanbulspor ise Mardin 1969 Spor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyeti telafi etmek için sahaya çıkacak. Sarı-siyahlılar, Pendik deplasmanında kazanarak Trendyol 1. Lig'deki puan mücadelesinde avantaj elde etmeye çalışacak.

Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor karşılaşmasında kadın ve çocuk taraftarlar için özel bilet uygulaması bulunuyor. Passo'daki bilgilendirmeye göre açık tribün ve kale arkasındaki ücretsiz biletlerin tanımlaması yalnızca stadyum gişelerinden yapılacak.

ORFA YAPI PENDİKSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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